茄汁英文係ketchup點解唔係Tomato Sauce？由來歷史懶人包

為甚麼茄汁的英文名稱是「Ketchup」而不是「Tomato Sauce」？茄汁顏色鮮艷，味道酸香，不論到快餐店吃薯條，茶餐廳吃焗豬扒飯，又或是家常小菜食譜茄汁蝦碌，茄汁都廣泛應用在我們日常生活所吃到的食物上。雖然大家從小吃到大，不過原來一支茄汁背後的故事絕對不簡單，有人指茄汁起源於中國福建？接下來我們就為大家折解茄汁的秘密吧！

茄汁源於中國福建？ 如果有人問你茄汁的英文是甚麼，或許你按照一般常識，都會理所當然地答是Ketchup。但你又有否想過，為甚麼茄汁明明是用番茄製成，卻不能簡單直接地叫Tomato Sauce呢？翻查歷史，據說原來早在十七世紀，在中國福建一帶就有一種叫「膎汁」（閩南語發音：kôe-chap）的醬汁出現，類近魚露，主要用作調味用途。後來航海業興盛，「膎汁」經中國海員傳入西方，其英文名字改為Ketchup，茄汁從此在國際舞台上初露頭角。