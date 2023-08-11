夏天食譜｜5款番茄食譜開胃菜教學 解決天氣熱無食慾

夏天食譜｜5款番茄食譜開胃菜教學 解決天氣太熱無食慾

最近天氣十分炎熱，難免令人失去食慾，因此不如利用清爽的番茄，製作開胃的食品。以下就有5款番茄食譜教學，學會之後用來擊退炎熱的夏天吧！

番茄食譜：番茄肉醬雞蛋卷 一般的雞蛋卷都是加入芝士、火腿等材料，但其實加入利用番茄製成的肉醬亦十分不錯。番茄肉醬雞蛋卷的味道帶有番茄的微酸卻充滿蛋香，而且口感豐富，不論男女老少都會喜歡吃，無論作為家庭小菜或野餐食品都非常適合。 食材：雞蛋 3隻／免治牛肉 適量／三色椒 適量

洋蔥 1/8個／蘑菇 1粒／芝士 2片

牛奶 少許／番茄醬(小罐) 1 罐

芝士粉 適量／蒜粉 適量

黑椒 適量／鹽 適量 番茄肉醬雞蛋卷做法 1. 三色椒、洋蔥和蘑菇切粒備用。

2.熱鑊落油，先炒香洋蔥 ，然後放入三色椒和蘑菇炒軟，再倒入免治牛肉，翻炒至牛肉變色。

3.加入番茄醬、蒜粉和芝士粉，翻炒至醬料完全融合和牛肉完全熟透就。

4.在碗中打入雞蛋，加入適量牛奶、黑椒和鹽，然後打散。

5.熱鑊落油，倒入1/3蛋液，待蛋液微微凝固時加入1片芝士和適量番茄肉醬，然後捲起蛋卷。

6. 倒入一半剩餘的蛋液，連接捲好的蛋卷，待蛋液微微凝固時，鋪入適量肉醬，再捲起蛋卷。

7.倒入所有剩餘蛋液，鋪上1片芝士和剩餘肉醬，捲起蛋卷即可。

番茄食譜：全麥番茄蛋餅 夏天的時候，特別是早上剛醒來時多數沒有太多的食慾。但一日之計在於晨，早餐是必不可少的一餐，因此不妨利用全麥捲餅和番茄，製成全麥番茄蛋餅吧！一份簡單的蛋餅，含有豐富的蛋白質和食物纖維，而且選用低脂芝士和全麥捲餅，脂肪含量和卡路里較低，減肥人士也可以放心食用。 食材：番茄 1個／全麥捲餅 1塊／雞蛋 2隻

低脂芝士 1片／黑椒 少許

鹽 少許／牛油 少許 全麥番茄蛋餅做法： 1.番茄洗淨切片備用。

2.在碗中打入雞蛋，加少許鹽、黑椒攪拌。

3.熱鑊落油，將番茄片兩面以小火煎一下，再撒一些鹽調味。

4.倒入蛋液，蛋液開始凝固時舖一張全麥捲餅，然後輕壓捲餅。

5.蛋液完全凝固後，取出全麥蛋餅。

6. 熱鑊加牛油，將全麥蛋餅煎脆，在蛋上放一片芝士，對折蛋餅即可。

番茄食譜：番茄烘蛋 番茄烘蛋的製作方法十分簡單，而且食材大部份都可以放在雪櫃預先存放，只需10分鐘就能製作一款健康又美味的菜式。想不到煮什麼餸菜的時候，不如利用簡單的材料，製作番茄烘蛋吧！ 食材：洋蔥1/4個／番茄 1個／香腸 1條

雞蛋 1隻／鹽 適量

胡椒 適量／香草碎 少許 番茄烘蛋做法： 1.在番茄上用刀劃十字，放入冷水中煮滾，然後拿到涷水下剝皮，再切碎備用。

2.洋蔥去皮切碎備用。

3.熱鑊落油，炒洋蔥至透明，加入番茄炒出汁，翻炒均勻至汁水差不多收乾，可加入鹽和胡椒調味。

4.將番茄和洋蔥移至可放入焗爐的碗中，中心挖一個洞。

5.洞中打入雞蛋，並在周圍放一些香腸片。

6.放入預熱好的焗爐，以180度焗12分鐘。

7.出爐後撒上少許香草碎即可。

番茄食譜：番茄炒金菇 香港家庭大部份都會製作番茄炒蛋，但其實除了番茄炒蛋外，還可以利用金菇製成番茄炒金菇，口感比起一般蕃茄炒蛋更豐富，而且亦適合減肥時期食用，加上材料簡單便宜，屬糧尾的不錯選擇！ 食材：金菇 100g／番茄 1個／蒜頭 3粒

生抽 1/2湯匙／蠔油 1/2湯匙／鹽 少許 番茄炒金菇做法： 1.蒜頭切碎，番茄去皮切粒，金菇洗淨切除根部備用。

2.熱鑊落油，放入蒜爆香，再放番茄粒翻炒至軟出汁。

3.加入約100mL水，放入金菇翻炒至收汁。

4.加入生抽、蠔油和鹽翻炒均勻，等到金菇熟透即可。