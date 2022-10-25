茗茶蒲點推介 福和雍輕古董 / 和昌飯店特色點心 / 口利福任點任食+香檳

一盅兩件可以好隨便，也可以很奄尖，要嘆杯靚茶加精緻點心，再加上靚環境甚至靚古董餐具，究竟去邊度搵？

茗茶蒲點推介│ 福和雍 點心茶館 輕 古董 陶瓷 賞心悅目 細嘗 「經典茶飴」民間甜點

以重現傳統民間點心及華洋雜處時代「港式優雅」風格美學的「福和雍 點心茶館」，推出全新下午茗茶時段，三款下午茶體驗包括兩款備受歡迎鹹甜點的「一點驚喜」下午茶，和一款主打民間甜點的「經典茶飴」下午茶。客人可以在兩款「一點驚喜」下午茶中一次過品嘗包括蒸點、炸物、焗、包點，和甜點多種經典點心，如福和雍名點「韭菜炸蟹盒」、香口惹味的「葡汁海鮮批」，和清香爽脆的「蘿蔔絲酥餅」；「經典茶飴」下午茶則精緻地重現一系列風靡民間的甜點，包括來自河南洛陽的白牡丹酥、台山的砵仔糕，和杭州的狀元合桃酥等，另有茶味和花香同樣出眾的「鳯凰單叢桂花糕」和從前滿州貴族最愛的「薩騎馬」。店方特地以近百年「輕古董」為美食載體，搜羅一系列的「輕古董」(近百年歷史古物)奉客，讓茶客可以親手觸到有形的文化，為茗茶賦予更深的意義。

茶單選擇亦多，增添了七款茗茶，除了較為大眾所接受的人參烏龍，三花茶等，亦有比較講究的小青柑普洱茶、鴨屎香單叢，和獅峰明前龍井等選擇。當中不能錯過的是一款由本地茶莊精心拼配的混合茶品 (Blended Tea) 「香六安」，它於70年代香港非常受歡迎的茶，但一度停產。福和雍特意找到一家本港茶莊以紅茶、綠茶，和普洱散茶加入米籽蘭花苞，造出與六安茶外形相似的茶品。此茶因入口有淡淡的米蘭花香氣，花香明顯滋味醇和。店方亦會因應茶客選擇的茶品，為客人配上不同款式的茶器，在專人指導下親自體驗泡茶的過程。

下午茶由即日起於每日下午3:30時至6時供應。「一點驚喜」下午茶每位$238，二人同行並共享同一款名茶定價為$428；「經典茶飴」下午茶每位$168。

福和雍 點心茶館│中環皇后大道中30號娛樂行2樓