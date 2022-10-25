茗茶蒲點推介 福和雍輕古董 / 和昌飯店特色點心 / 口利福任點任食+香檳

一盅兩件可以好隨便，也可以很奄尖，要嘆杯靚茶加精緻點心，再加上靚環境甚至靚古董餐具，究竟去邊度搵？
茗茶蒲點推介│福和雍 點心茶館 輕古董陶瓷賞心悅目 細嘗「經典茶飴」民間甜點
以重現傳統民間點心及華洋雜處時代「港式優雅」風格美學的「福和雍 點心茶館」，推出全新下午茗茶時段，三款下午茶體驗包括兩款備受歡迎鹹甜點的「一點驚喜」下午茶，和一款主打民間甜點的「經典茶飴」下午茶。客人可以在兩款「一點驚喜」下午茶中一次過品嘗包括蒸點、炸物、焗、包點，和甜點多種經典點心，如福和雍名點「韭菜炸蟹盒」、香口惹味的「葡汁海鮮批」，和清香爽脆的「蘿蔔絲酥餅」；「經典茶飴」下午茶則精緻地重現一系列風靡民間的甜點，包括來自河南洛陽的白牡丹酥、台山的砵仔糕，和杭州的狀元合桃酥等，另有茶味和花香同樣出眾的「鳯凰單叢桂花糕」和從前滿州貴族最愛的「薩騎馬」。店方特地以近百年「輕古董」為美食載體，搜羅一系列的「輕古董」(近百年歷史古物)奉客，讓茶客可以親手觸到有形的文化，為茗茶賦予更深的意義。
茶單選擇亦多，增添了七款茗茶，除了較為大眾所接受的人參烏龍，三花茶等，亦有比較講究的小青柑普洱茶、鴨屎香單叢，和獅峰明前龍井等選擇。當中不能錯過的是一款由本地茶莊精心拼配的混合茶品 (Blended Tea) 「香六安」，它於70年代香港非常受歡迎的茶，但一度停產。福和雍特意找到一家本港茶莊以紅茶、綠茶，和普洱散茶加入米籽蘭花苞，造出與六安茶外形相似的茶品。此茶因入口有淡淡的米蘭花香氣，花香明顯滋味醇和。店方亦會因應茶客選擇的茶品，為客人配上不同款式的茶器，在專人指導下親自體驗泡茶的過程。
下午茶由即日起於每日下午3:30時至6時供應。「一點驚喜」下午茶每位$238，二人同行並共享同一款名茶定價為$428；「經典茶飴」下午茶每位$168。
福和雍 點心茶館│中環皇后大道中30號娛樂行2樓
茗茶蒲點推介│和昌飯店fusion點心 冬蔭功生煎包 穀飼牛肋酥
秋風送爽，坐在充滿百年歷史氣息的和昌飯店嘆茶，相信是一番完美享受！和昌飯店最近推出$268點心下午茶加飲品套餐，可於指定點心中任選五款由點心總廚Eric(孫家榮)師傅精心泡製，每日即點即蒸的特色點心，包括台式三杯雞脆春卷、冬蔭功海鮮生煎包、濃香鮮牛湯牛肉球及慢煮紅酒穀飼牛肋酥配法式萄葡芥末籽醬等，將傳統粵式點心結合台式、法式及泰式等做法，呈現店方「老菜新做」的特色。
下午3時至5時供應│灣仔莊士敦道62號1至2樓│2866 3444
茗茶蒲點推介│口利福任點任食+香檳一瓶 ArChan x Winson Yip拼湊點心火花
以鑊炒料理聞名的口利福(HO LEE FOOK)，最近推出三場於周日舉辦的Good Fortune Club（周日點心早午餐），向香港傳統點心文化致敬，10月分第一場反應熱烈，迅速爆滿！客人可任點任食傳統點心及獲得一瓶優質香檳(8款之中選擇)，主廚ArChan和點心廚師Winson共同炮製多款點心料理，包括蝦餃、翡翠青菜蘑菇餃、沙茶醬手切豬頸肉菜餃、蝦多士配大阪燒醬汁和丘比蛋黃醬、鬥牛犬醬、椰菜和紫菜及香煎麻婆牛肉包等；另包括小食蒜香拍青瓜和蘿蔔、重慶雞翼配上天辣椒、乾辣椒和花椒及椒鹽脆豆腐等；最後當然不能錯過ArChan的拿手小炒飯麵與特色甜品！
訂座 https://www.holeefook.com.hk/good-fortune-club
日期：11月6日、12月4日│中午12時開始│中環蘇豪伊利近街1-5號地下
每位收費$888 +10%