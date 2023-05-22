茶研護膚｜Fresh 360°虛擬美肌茶園 送逾$100萬禮物 包括$40,000別墅住宿

對Fresh始創人Lev Glazman來說，茶是極重要的一環，由紅茶、紅茶酵素以至及去年推出的火山茶系列，也是基於Lev對茶的著迷，Fresh今年更推出紅茶系列全新紅茶凝時煥活面霜，以及升級版紅茶酵素抗氧精華水。為慶祝王牌護膚系列增添新成員，特意推出Fresh茶萃美肌之旅，以360°虛擬Fresh美肌茶園帶來沉浸式線上體驗皇牌茶萃產品，一連9個月企劃更送出超過1,000份禮物，總值超過港幣100萬，包括隱世別墅之旅、旅遊禮券、Fresh獎賞錢以及皇牌美肌產品。

Fresh皇牌茶研護膚

360 °虛擬 Fresh 美肌茶園 體驗茶萃美肌 Fresh最近推出360°虛擬美肌茶園，讓用戶親身探索各款皇牌茶葉護膚系列，包括紅茶、紅茶酵素及火山茶。美肌茶園中設有多個互動區域，讓大家探索茶葉護膚的奧秘。 紅茶發酵泉源：探索升級版雙重紅茶酵素發酵過程及護膚功效 紅茶抗氧茶館：體驗以紅茶護膚的高效抗老力量 火山茶萃科研實驗室：了解結合科研與天然成分的革命性護膚成果 種植專屬茶樹：隨時查看活動積分，換領豐富禮品，專享精彩購物禮遇 茶萃護膚小遊戲：參與輕鬆小遊戲，挑戰贏取每天限量皇牌產品 定期試用裝體驗活動：親身體驗茶葉護膚為肌膚帶來的改變

完成任務累積 Tea Points 獎品總值港幣 100 萬 活動分為兩個階段，第一階段由即日起至7月31日；第二階段則由8月1日至12月31日展開。參加者完成小任務並於店舖或官網購買指定茶萃產品，即可賺取Tea Points，每個階段首50名最高分參加者可獲精彩禮品，首階段最高積分之參加者，可獲南大嶼山渡假別墅Aether 3日2夜茶萃體驗之旅(價值$40,000，名額1個)，位於香港南大嶼山的Aether，被一望無際的大海與山景圍繞，添上大自然的恬靜能量，配以一系列Fresh美肌、身體護理產品，來一小趟旅行，療癒及淨化身心靈。

第二階段最高積分之參加者，可獲Fresh奢華渡假體驗(價值$40,000，名額1個) ，詳情請密切留意活動網頁最新資訊。活動兩階段的期餘首49位最高分參加者將可獲得特別大獎，包括: Klook $2,000 旅遊禮券 (第2至10名，名額共9個)、 Fresh獎賞錢 $1,000 (第11至20名，名額共10個)、 Fresh獎賞錢 $500 (第21至50名，名額共30個)