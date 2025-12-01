茶美學家推介心靈茶湯 療愈白牡丹茶有助平靜心境

大家這陣子看新聞心情悲痛沉重，在艱難的日子給自己一些時間靜靜清空思想一下，喝一杯茶舒緩情緒。哪款茶有助平靜心境？為此請教生活美學家、茶美學者、草月流花道師、Smile Yogurt及Simply Pleasure創辦人關琬潼（Shadow Kwan），推介合適茶飲讓大家靜心療愈。

Shadow追求「以美滋養日常的幸福生活」哲學，每天早上都會在家泡茶，配合花藝，賞花茗茶，堅信「美生活，是最持久的滋養和療愈。」打從10歲便自學泡茶，曾赴不同的茶山茶園了解茶葉，並擁有自家花茶品牌。「我喜歡福建政和白牡丹茶，是白茶的一種，白牡丹一心二葉，茶葉只是經過乾燥的過程，沒經過炒、搓揉、烘焙等任何加工，樣子幼嫩蓬鬆樸素，和大自然的樣子是一模一樣的。當我去泡茶的時候，能夠喝到茶的真味，而且它的味道很溫柔，喝下去的時候有潤澤的感覺。」Shadow說。此茶葉非常幼嫩，白茶香氣清雅，喝下鮮、爽、甜。Shadow也會加些桂花一齊泡茶，更添清新花香，令人有暖胃、放鬆情緒之感。

白茶工藝簡約香氣天然

茶藝師Season闡釋：「白茶的工藝是六大茶類之中最簡約，茶葉採摘下來之後，工序只有曬乾或陰乾，乾燥之後成為茶葉，完整保留茶葉天然的芳香。為何白茶可以幫助大家靜心？因為白茶的天然香氣來自大自然，香氣偏向淡薄，予人很舒服、平靜的感覺，非常適合心情困擾沉重時細味，幫助減壓釋放情緒。」

Shadow最後說道：「分享愛和善也是療愈！」我們在這些難過的日子互相擁抱鼓勵，為彼此加油打氣！

