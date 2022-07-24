荃灣南豐紗廠一日之間 經歷四年起跌 7月底引退

一日之間 過去。現在。未來

「在一日之間，找尋屬於我們的美好餐桌風景。將步調放緩，你會找到煩囂生活中的一點平靜。」這片位於荃灣南豐紗廠的韓式美學空間，經歷了四年起跌，兩位80後老闆宣布小店於本月底引退，她們歡迎過去及現在的客人，在最後這幾天到臨，展望未來。文、攝：Winki 一日之間│相知相惜 深度認識韓式美學 以保留見證著60年代香港紡織業黃金歲月的荃灣南豐紗廠(The Mills)，開放以來一直是文青熱門聚腳地，韓式甜品店一日之間(Between Haru)就在2018年偶然植根，見證著紗廠與香港在這幾年間的變遷，記者也在這裡經歷不少心情片刻。相信經過小店的，都首先被其木趟門吸引，踏進內更感受到不一樣的空間，擺設散發隨意美，卻又是精心舖陳，隨著四季而變化。負責設計的老闆之一Kenry，曾於韓國攻讀文化藝術和工作，非常欣賞當地的美術觸角，一直夢想回港經營這樣的一間咖啡店。後來，她先開設麵包教室，偶然認識了愛好烘焙的Lora：「記得有一堂整麵包，全部都是小朋友。那時候剛好遇上Lora來應徵，她已很有經驗，結果只有她搞得掂。」一拍即合的二人後來更一同前往韓國學藝整，兩年後，一日之間正式誕生。

一日之間│糕點主食自製原材料 店舖著重留白空間感 一日之間主打招牌肉桂卷、貝高麵包、戚風蛋糕、卷蛋及吐司等，全部在荔枝角工場製作，再運往小店最後加工，客人亦可透過其IG預訂原個蛋糕。小店的製作吃起來有說不出的層次，就算有些看起來平平無奇，就是真材實料的美味。「沖咖啡用的焦糖、沖梳打的百里香糖漿都是自己煮；肉桂糖漿也用韓國黑糖與蘋果醃製。青醬則用韓國紫蘇葉打成，忌廉就必定用北海道的，每周向日本入貨，30ml大約$160，是其他牌子的五倍，但吃起來真的不一樣。」另外，因應客人需求，餐牌有數款韓式熱食飯麵，都是Kenry讀書時外頭吃到或自煮的靈感。 談到空間感，由於小店位於五號廠，前身用作擺放梳棉機和拼條機，樓底高3.5至4米，加上佔地近八百尺，租金僅2萬5，是Kenry營造廣闊韓式空間的理想之地，她說：「韓國地方大，一座獨立building兩三層也是同一間cafe。客人入到來第一句就是說『很少枱』、『好大』，但這就是韓國人的日常，步行兩至三米才是另一枱。就連朋友家人也有建議我放多幾張，做多點生意。」 正門旁邊的開放式長型廚房接近二百尺，可以看到小幫手(店員暱稱)沖咖啡和打拂忌廉；至於用餐區，七、八張枱之間至少有2米距離，完全不用隔膠板，疫情最嚴峻時，記者還想起木枱更加少的情境。就算現在假日滿座，客人仍可靜靜談心；其餘空間則用作展示服裝、乾花、貼紙印章和小手作，加上雪白牆壁，就是留白。

一日之間│牌照加疫情經營困難 轉移freestyle再出發 一日之間曾於營業初期同時舉行蛋糕烘焙班，客人堂食吃到心頭好，就可以報名上堂自己做，後來因牌照問題被迫取消，加上租務條件變更，例如一星期需開足七天，不可設定休日，Lora形容變成連鎖店般經營，一更人手都不足以應付每日工作量，令兩人身心疲憊。再者，「針冇兩頭利」應用在小店實在切合，店面大，當人手不足，一個店員隨時要兼顧吧枱、樓面、收銀，加上幫客人量體溫及掃程式，手套一日也換上幾十轉，實在吃不消：「地方大，要來回送餐都幾吃力。未來會cozy一點，細舖營運更容易，當然要取捨空間但保留美感。」在客人眼中，光顧一頓飯只是一刻光景，未能想像員工一天走足幾十轉，就算小店也變身球場，要將夢想持之以恆，實在不容易。 在落實新店之前，Kenry表示大部分糕點款式會保留，但減少熱食，把初心回歸甜品類。除了IG網店，部分友好食店及地區性團購可以訂到小店出品，Lora說：「Facebook內有不同的團購群組，網絡原來如此強大，不過要覓客路就要一步步來，因為群組並不隨便對外公開，靠街坊口耳相傳。幸好坊間有不少客人認識我們，這樣可以滿足到未能堂食的客人，亦能繼續推廣我們的品牌。」

一日之間（Between Haru By studio Petite K） 荃灣白田壩街45號南豐紗廠一樓103號舖