熱門搜尋:
C觀點 書展 NOVO LAND 消委會 動漫節2022 超級月亮 安倍晉三 雷神奇俠4 故宮文化博物館 報稅 姜濤 周顯
返回
生活
2022-07-24 19:37:08

荃灣南豐紗廠一日之間 經歷四年起跌 7月底引退

分享：
一日之間 過去。現在。未來

一日之間 過去。現在。未來

一日之間 過去。現在。未來 一日之間 過去。現在。未來 一日之間 過去。現在。未來 一日之間 過去。現在。未來

「在一日之間，找尋屬於我們的美好餐桌風景。將步調放緩，你會找到煩囂生活中的一點平靜。」這片位於荃灣南豐紗廠的韓式美學空間，經歷了四年起跌，兩位80後老闆宣布小店於本月底引退，她們歡迎過去及現在的客人，在最後這幾天到臨，展望未來。文、攝：Winki

一日之間│相知相惜  深度認識韓式美學

以保留見證著60年代香港紡織業黃金歲月的荃灣南豐紗廠(The Mills)，開放以來一直是文青熱門聚腳地，韓式甜品店一日之間(Between Haru)就在2018年偶然植根，見證著紗廠與香港在這幾年間的變遷，記者也在這裡經歷不少心情片刻。相信經過小店的，都首先被其木趟門吸引，踏進內更感受到不一樣的空間，擺設散發隨意美，卻又是精心舖陳，隨著四季而變化。負責設計的老闆之一Kenry，曾於韓國攻讀文化藝術和工作，非常欣賞當地的美術觸角，一直夢想回港經營這樣的一間咖啡店。後來，她先開設麵包教室，偶然認識了愛好烘焙的Lora：「記得有一堂整麵包，全部都是小朋友。那時候剛好遇上Lora來應徵，她已很有經驗，結果只有她搞得掂。」一拍即合的二人後來更一同前往韓國學藝整，兩年後，一日之間正式誕生。

一日之間 過去。現在。未來 一日之間 過去。現在。未來 一日之間 過去。現在。未來 一日之間 過去。現在。未來 一日之間 過去。現在。未來 一日之間 過去。現在。未來 一日之間 過去。現在。未來 一日之間 過去。現在。未來 一日之間 過去。現在。未來 一日之間 過去。現在。未來 一日之間 過去。現在。未來 一日之間 過去。現在。未來 一日之間 過去。現在。未來 一日之間 過去。現在。未來 一日之間 過去。現在。未來

一日之間│糕點主食自製原材料  店舖著重留白空間感

一日之間主打招牌肉桂卷、貝高麵包、戚風蛋糕、卷蛋及吐司等，全部在荔枝角工場製作，再運往小店最後加工，客人亦可透過其IG預訂原個蛋糕。小店的製作吃起來有說不出的層次，就算有些看起來平平無奇，就是真材實料的美味。「沖咖啡用的焦糖、沖梳打的百里香糖漿都是自己煮；肉桂糖漿也用韓國黑糖與蘋果醃製。青醬則用韓國紫蘇葉打成，忌廉就必定用北海道的，每周向日本入貨，30ml大約$160，是其他牌子的五倍，但吃起來真的不一樣。」另外，因應客人需求，餐牌有數款韓式熱食飯麵，都是Kenry讀書時外頭吃到或自煮的靈感。

談到空間感，由於小店位於五號廠，前身用作擺放梳棉機和拼條機，樓底高3.5至4米，加上佔地近八百尺，租金僅2萬5，是Kenry營造廣闊韓式空間的理想之地，她說：「韓國地方大，一座獨立building兩三層也是同一間cafe。客人入到來第一句就是說『很少枱』、『好大』，但這就是韓國人的日常，步行兩至三米才是另一枱。就連朋友家人也有建議我放多幾張，做多點生意。」

正門旁邊的開放式長型廚房接近二百尺，可以看到小幫手(店員暱稱)沖咖啡和打拂忌廉；至於用餐區，七、八張枱之間至少有2米距離，完全不用隔膠板，疫情最嚴峻時，記者還想起木枱更加少的情境。就算現在假日滿座，客人仍可靜靜談心；其餘空間則用作展示服裝、乾花、貼紙印章和小手作，加上雪白牆壁，就是留白。

一日之間 過去。現在。未來 一日之間 過去。現在。未來 一日之間 過去。現在。未來 一日之間 過去。現在。未來 一日之間 過去。現在。未來 一日之間 過去。現在。未來 一日之間 過去。現在。未來 一日之間 過去。現在。未來 一日之間 過去。現在。未來 一日之間 過去。現在。未來

一日之間│牌照加疫情經營困難  轉移freestyle再出發

一日之間曾於營業初期同時舉行蛋糕烘焙班，客人堂食吃到心頭好，就可以報名上堂自己做，後來因牌照問題被迫取消，加上租務條件變更，例如一星期需開足七天，不可設定休日，Lora形容變成連鎖店般經營，一更人手都不足以應付每日工作量，令兩人身心疲憊。再者，「針冇兩頭利」應用在小店實在切合，店面大，當人手不足，一個店員隨時要兼顧吧枱、樓面、收銀，加上幫客人量體溫及掃程式，手套一日也換上幾十轉，實在吃不消：「地方大，要來回送餐都幾吃力。未來會cozy一點，細舖營運更容易，當然要取捨空間但保留美感。」在客人眼中，光顧一頓飯只是一刻光景，未能想像員工一天走足幾十轉，就算小店也變身球場，要將夢想持之以恆，實在不容易。

在落實新店之前，Kenry表示大部分糕點款式會保留，但減少熱食，把初心回歸甜品類。除了IG網店，部分友好食店及地區性團購可以訂到小店出品，Lora說：「Facebook內有不同的團購群組，網絡原來如此強大，不過要覓客路就要一步步來，因為群組並不隨便對外公開，靠街坊口耳相傳。幸好坊間有不少客人認識我們，這樣可以滿足到未能堂食的客人，亦能繼續推廣我們的品牌。」

一日之間（Between Haru By studio Petite K）

一日之間（Between Haru By studio Petite K） 荃灣白田壩街45號南豐紗廠一樓103號舖

一日之間（Between Haru By studio Petite K）

荃灣白田壩街45號南豐紗一樓103號舖

IG: Betweenharu_

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受