荃灣廣場4重活動開鑼 $1買名牌家居/三眼仔限定店/日本部屋MBTI展

踏入秋季，當然要為屋企添上新意！荃灣廣場即日起推出4重活動。訪客可以$1入手名牌床品及電器，又或者在迪士尼三眼仔限定店內選購一系列精品。家長及小朋友亦可於「Halloween FUN享學習祭」中，體驗免費英文工作坊。

$1換 名牌床品及電器！ 即日起至11月30日舉辦的「家居激筍折」絕對是全場焦點。商場邀請超過20間人氣商戶參與，指定貨品低至4折，更大派$500立減優惠及高達$1,500贈券福袋。顧客買滿指定金額，有機會以$1換購名牌床品及電器，包括SEALY舒適四季被和小米空氣淨化器等，各位必定要把握機會。

10月31日至11月10日期間，商場L1中庭舉辦「日本部屋MBTI展」。活動以大熱MBTI為靈感打造，展出及示範多款新品家具。韓國人氣「SNOWMAN燈」首次在香港商場登場，不容錯過。

三眼仔彼思登陸荃灣廣場 迪士尼人氣角色三眼仔和彼思登陸荃灣廣場。即日起至11月6日，粉絲可於「Aliens & Stitch 萬聖節期間限定店」搜羅超過300款萬聖節主題三眼仔和彼思角色周邊精品。必買精品包括，「Aliens Ghost系列」索袋及亞加力匙扣盲盒與「Stitch Halloween系列」的萬聖節造型公仔和南瓜造型糖果桶等。粉絲買任何產品即可以$39換領，或購物滿$380即送Hide & Seek 購物袋。