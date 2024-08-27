荃灣美食｜人氣日本撈麵 麺屋こころ 進軍荃灣海之戀 首推黑松露鴨胸麵食 新店85折優惠

人氣日本撈麵店「麺屋こころ」憑藉獨特的日式撈麵（Mazesoba）深受歡迎，繼灣仔店及沙田店後，進一步拓展至元朗和荃灣，兩家新店分別以「製麵工藝」和「京都庭園」為主題，為慶祝新店開張，麺屋こころ首推全新限定產品鴨胸肉系列，包括黑松露鴨胸撈麵、黑松露鴨胸醬油拉麵及京蔥鴨胸串燒；並推出快閃限定優惠（即日至2024年9月30日）：優惠一：85折享用黑松露鴨胸撈麵（優惠價$109，原價$129） ，優惠二：優惠價$48享用Kokoro Nomimono全新飲品沖繩海鹽菠蘿沙冰（原價$68）， 優惠三：堂食惠顧任何麵食，即可免費任意追加白飯。

人氣推介 麺黑松露鴨胸撈麵 一麵三食

麺屋こころ黑松露鴨胸撈麵($129)以鮮嫩而肉味濃郁的鴨胸肉為主角，配上香濃的黑松露和自家製麵條，加上店家推薦的一麵三食吃法，為大家帶來多重滋味與享受。撈麵食用時先將所有食材混合，麵條充分拌勻，每口都能感受鴨肉的油脂與黑松露的香氣結合，使風味層次逐漸升級。隨後加入黑胡椒，增添一絲辛辣與香氣，品味第二段變化；最後加入一點 KOKORO 黑松露特製醬，為麵條加入清爽酸味，中和後段浮現的膩感，享受第三段風味昇華。如果最後還想再添些飽足感，可以追加白飯拌入剩餘醬汁變成肉燥飯，成為無比豐盛的一頓。

黑松露鴨胸醬油拉麵($109)則將鮮嫩鴨胸肉與黑松露完美結合，入口先品嘗松露香，再帶出鴨肉鮮味，配上清澈的醬油鴨油湯底及彈牙掛汁麵條，味覺上的矜貴感和滿足感十足。