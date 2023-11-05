荃灣首間｜松本清登陸如心廣場 全店9折/$30優惠券/買購物袋

日本人氣連鎖藥妝專門店「Matsumoto Kiyoshi 松本清」第八間分店，將出11月16日(星期四)登陸如心廣場，是荃灣區首間分店，更帶來多個優惠，包括全店9折、消費每滿$300加送$30優惠券，而松本清全新會員APP已正式上線，可以消費可賺取點數。 如心廣場位於荃灣西核心地段，商場的行人天橋，連接如心酒店、港鐵屯馬綫及荃灣綫、私人住宅及荃新天地等多個地方，成為不少居民和旅客的必經之路，被喻為香港版的「天空之城」。

3 重驚喜優惠迎秋冬 松本清荃灣如心廣場店為慶祝開幕，於11月16日至11月26日開幕期間推出3重驚喜優惠，一於趁開幕期間以更抵價入手心水產品，在轉季時節為護膚及身體產品換季！ 荃灣如心廣場店開幕期間 3 大優惠 第一賞：全店9折優惠 ．折扣不適用於購買初生配方嬰兒奶粉及無折扣商品。 ．不可與電子支付平台優惠券及其他優惠券同時使用。優惠條款及細則以網站內容為準。

松本清登陸如心廣場 全店9折/$30優惠券/買購物袋

第二賞：消費每滿$300 加送$30優惠券1張 ．每單上限送出優惠券3張。 ．$30優惠券於松本清香港全線分店消費滿$300使用1張(不可累積使用)。 ．優惠券使用期由2023年11月27日至2023年12月21日止。使用條款及細則以優惠券為準。 第三賞：單一消費滿$300 即可獲贈「松本清購物袋」1 個 *2023年11月16日至11月19日期間，每日限定150個，送完即止。

荃灣如心廣場店開幕期間3大優惠

全新會員 APP 上線 消費賺點數 另外，松本清全新會員APP已正式上線，免費註冊成為會員後，消費可賺取點數，消費$1相等於1個點數，累積點數可作現金使用，每次消費不限累積點數上限，相等於1%全數回贈，多消費多點數多回贈。會員每日亦可參加幸運輪盤遊戲，每參加1次即有機會獲得最高85折優惠券。獲得的優惠券會於參加遊戲後當日生效，即時可以憑優惠券到松本清香港分店購物使用。日後會推出更多會員獨家優惠，最新消息請留意APP內發布。

全新會員APP正式上線