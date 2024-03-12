荷花首間嬰幼兒精品概念店Mon Bebe於銅鑼灣開幕！1:1古董車打卡位/自選獨特禮盒/BB車旋轉木馬區

荷花集團首間嬰幼兒精品概念店 Mon Bebe 於今天(12日)在銅鑼灣時代廣場開幕，並舉行剪綵儀式，出席嘉賓包括荷花集團行政總裁尤金博士、荷花集團市務總監李慧英女士、荷花集團董事尤銘先生、著名魔術師甄澤權及著名藝人楊梓菁。Mon Bebe在法文是「我的寶貝」，表達出珍視的意思。同時，Mon Bebe是荷花集團的一個重要里程碑，希望藉着概念店的誕生，重新定義嬰幼兒精品零售體驗，提供選購個人化嬰幼兒禮盒的靈感。不少人於親友臨盆後都希望送上禮物祝福，可是在選購禮物方面無從入手。這家全新的概念店為需要購 買嬰幼兒禮品的顧客提供自選禮盒之餘，更嚴選一系列高級精緻的歐洲嬰幼兒用品品牌，是揀選心思物必到的好地方。

能照顧孩子每個階段成長

Mon Bebe嬰幼兒精品店致力於為父母，以及送禮人提供最優質的嬰幼兒禮品和精品選擇。我們擁有時 尚可愛的嬰幼兒服飾、安全舒適的嬰幼兒用品，以及精選的嬰幼兒禮品，以滿足每一位顧客的需求。店內展示了一系列精心挑選的嬰幼兒產品，從嬰兒期的教學玩具、嬰兒手推車、嬰兒進食配件、嬰兒睡覺配件，到幼兒期的汽車安全座椅、餐具等，均來自頂級信譽的歐洲品牌包括Maxi Cosi、Inglesina、Recaro、Laessig、Fehn等，應有盡有。從新生嬰兒到幼兒，Mon Bebe都可照顧到了孩子成長的每個階段，確保孩子可以得到最適合的產品。