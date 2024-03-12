荷花首間嬰幼兒精品概念店Mon Bebe於銅鑼灣開幕！1:1古董車打卡位/自選獨特禮盒/BB車旋轉木馬區

荷花集團首間嬰幼兒精品概念店 Mon Bebe 於今天(12日)在銅鑼灣時代廣場開幕，並舉行剪綵儀式，出席嘉賓包括荷花集團行政總裁尤金博士、荷花集團市務總監李慧英女士、荷花集團董事尤銘先生、著名魔術師甄澤權及著名藝人楊梓菁。Mon Bebe在法文是「我的寶貝」，表達出珍視的意思。同時，Mon Bebe是荷花集團的一個重要里程碑，希望藉着概念店的誕生，重新定義嬰幼兒精品零售體驗，提供選購個人化嬰幼兒禮盒的靈感。不少人於親友臨盆後都希望送上禮物祝福，可是在選購禮物方面無從入手。這家全新的概念店為需要購 買嬰幼兒禮品的顧客提供自選禮盒之餘，更嚴選一系列高級精緻的歐洲嬰幼兒用品品牌，是揀選心思物必到的好地方。
能照顧孩子每個階段成長
Mon Bebe嬰幼兒精品店致力於為父母，以及送禮人提供最優質的嬰幼兒禮品和精品選擇。我們擁有時 尚可愛的嬰幼兒服飾、安全舒適的嬰幼兒用品，以及精選的嬰幼兒禮品，以滿足每一位顧客的需求。店內展示了一系列精心挑選的嬰幼兒產品，從嬰兒期的教學玩具、嬰兒手推車、嬰兒進食配件、嬰兒睡覺配件，到幼兒期的汽車安全座椅、餐具等，均來自頂級信譽的歐洲品牌包括Maxi Cosi、Inglesina、Recaro、Laessig、Fehn等，應有盡有。從新生嬰兒到幼兒，Mon Bebe都可照顧到了孩子成長的每個階段，確保孩子可以得到最適合的產品。
貼心及個人化禮品服務
除此之外，擁有資深經驗的嬰幼兒禮品專家更可按照你的摯愛不同的成長及生活階段，提供精品組合的建議，安撫哄睡Baby Shower組合、早期學習的感知發展套裝、準備面試的啓蒙幼兒玩具系列、Eco[1]friendly創作學習工具及出牙期必備的幼兒矽膠餵食用具等。喜歡自己挑選禮品組合的話，可以在羅馬競技場禮品區挑選琳瑯滿目的小禮品，再親自選上裝飾和包裝禮盒，讓你將個人化的心意一同送出。
店內以嬰幼兒夢幻樂園為主題 設四大夢幻區域
概念店的裝修和擺設以電影《Wonka》為參考藍本，以電影天馬行空的設計，配上強烈鮮明的用色，糅合現代與歐洲復古的風格，塑造出全新嬰幼兒夢幻樂園。店內更設有四大夢幻區域，貨品根據區域整齊分佈方便客人挑選之外，每個區域都充滿著奇幻的元素和色彩，為大小朋友提供一個獨特而令人難以忘 懷的視覺體驗。區域包括復古汽車攝影區、汽車安全座椅摩天輪區、嬰兒手推車旋轉木馬區以及羅馬競技場禮品區。 復古汽車攝影區的古董車原身更是真正的古董車，後來經過改造，於店內跟大家會面，是大家必到的打卡點。汽車安全座椅摩天輪區和嬰兒手推車旋轉木馬區以歡樂方式擺放出多款適合不同年齡嬰幼兒使用的汽車安全座椅以及多款精選優質熱賣嬰兒手推車。羅馬競技場禮品區更是大家自由搭配禮盒組合的區域。顧客置身在店內，都會被夢幻的氣氛濃濃包圍，充滿歡樂的感覺。讓父母和孩子在購物同時捕捉難忘的時刻。
新張期內全店九折
由即日起至3月18日期間全店將提供九折優惠，以慶祝這個重要的時刻。不論是單一禮品，抑或是嬰幼兒禮品套裝，Mon Bebe 都是你不二的選擇。
Mon Bebe 全新嬰幼兒精品概念店資料
地址：銅鑼灣時代廣場8樓804號