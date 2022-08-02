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2022-08-02 21:04:12

荷花BB展2022│一文睇清 今年BB展優惠著數+必搶超值選限定產品+博覽優惠券攻略

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精明的爸媽們都會選擇於BB展搶購優惠產品。

精明的爸媽們都會選擇於BB展搶購優惠產品。

一連四日的「第30屆國際嬰兒、兒童用品博覽」將於82日至7日期間，假香港會議展覽中心新翼Hall 1舉辦。屆時會雲集超過400個展位及100,000種產品，涵蓋嬰幼兒的日用品、奶粉食品、尿片和孕婦產品等，優惠更低至三折，還有超多著數及限定優惠，等著到場的爸媽們瘋搶。

 

荷花BB2022│優惠獎賞攻略

另外，提醒各位如果想精明購物及拿盡著數，除了購買門票入埸外，記得加購博覽優惠券，這本優惠券只售$20，但它能換取的禮物眾多，爸媽們萬勿錯過。消費者想了解更多優惠的話，就快點看清全文，做定功課，準備掃貨啦！

憑門票即可換領博覽入場獎賞│所有入場人士只要填妥門票上的「入場獎賞」表格，便可憑登記領取豐富禮品一份。包括每日限量免費換領：Cetaphil嬰兒潤膚乳液50ml +溫和潔膚及洗髮露50ml套裝或Dettol滴露無添加.純植萃大馬士革玫瑰香親膚沐浴露或 Bioderma深層卸妝潔膚水100ml或其他豐富禮品。所有禮品每日送完即止，並將以其他禮品代替。換領攤位：S14 累積消費滿指定金額 即可免費換領禮品│只須於荷花BB展現場同一天內累積消費滿$1,000或以上，憑3至5張不同商戶發出之發票正本(其中一張須為荷花攤位A01/A14/S15攤位)，即可免費換領禮品1份。消費總值越大，換領之獎品價值越高。獎品包括：egg®嬰兒推車、Mini-Vespa意大利偉士小綿羊GTS款、DORORO數學地墊 、HIZERO仿生四合一潔地機等，先到先得，送完即止。換領時間：下午2時半至晚上7時 換領攤位：S17 「雅培媽媽會」送時尚熊仔手推車掛袋│媽媽帶著嬰兒外出時，一定備有很多零碎東西，為免在照顧嬰兒時手忙腳亂，東西不知怎樣放，一個實用的「媽媽袋」定必少不得！只要即場登記成為雅培媽媽會，可以即時換領雅培熊仔手推車掛袋，適合掛在BB車上或單獨使用。掛袋內設有多個間隔，方便媽媽收納BB用品，而袋後亦設有網袋，方便尋找BB物品。換領攤位：A04 「雀巢防敏媽媽會」迎新禮品送育兒好物│只要網上登記成為會員並完成《敏感風險測試》評估，在BB展期間即可帶走雀巢「寶寶爬行隧道」、育兒好物禮包 (包括雀巢®NESTLÉ® MOM & me簡約購物袋、兒童浴帽及神秘禮品)各乙份。現場更設雀巢x 萬寧銷售區，為大家帶來雀巢®超級能恩®、能恩全護® 配方奶粉及NESTLÉ MOM®鎖養膠囊等產品的獨家購物優惠。換領攤位：A05 讚好及追蹤nepia Genki! 即獲嬰兒紙尿片或學習褲│爸媽們只要憑博覽購物優惠券，讚好及追蹤nepia HK Facebook及Instagram專頁，並加入nepia Genki!媽媽會，即可免費換領nepia Genki!嬰兒紙尿片或學習褲試用裝乙包。換領攤位：J07-08 加入「美贊臣媽媽會」盡享禮遇│只要成為會員，即可獲得豐富禮品，包括美贊臣矽膠口水肩一件、Enfamama A+ NeuroPro智睿系列50克裝一件、環保袋一個、滴露敏感呵護殺菌濕紙巾10 片裝一件以及舒特膚嬰兒潔膚及洗髮露及潤膚乳液體驗套裝。換領攤位：A02 預先登記成為FRISO® CLUB新會員 獲「BB展限定禮遇」│只要於8月4日或之前，預先登記成為新會員，即有機會獲贈「BB展限定禮遇」優惠包，更額外送CLARINS體驗裝乙份，總值逾萬元。「BB展限定禮遇」入會禮遇包括迎新精品3選1 (趣緻牛牛咕𠱸被或米芝寶牛牛餐碟套裝或多功能牛牛BB車掛袋)、FRISO® Mum 3天體驗裝乙份 (只限孕媽媽)、Kidzzmo媽媽人氣百寶袋乙個、香港心母乳顧問及疫苗中心禮品及兒童疫苗現金券乙份、「迪士尼美語世界」感統認知訓練玩具乙份及「迪士尼美語世界」體驗版。換領攤位：A07 成為Pampers會員 領取雙份獎賞│登記成為Pampers成長積分賞會員，再到專屬BB展網址登記，即可於兌換專區免費領取一份試用裝，再參加拉拉褲體驗更可領取多一份試用裝。換領攤位：A08 加入「VC媽媽會」 即送VacC x BBnet嬰兒口水巾│口水巾是每個嬰兒的必備之物，深受家長們喜愛。現凡於BB展登記加入VC媽媽會，即送VacC x BBnet嬰兒口水巾、SANITAS Health Care Centre紮肚/脫疣/去斑療程$500現金券。孕媽媽在完成登記後，即時免費諮詢嬰兒疫苗，更可獲得維特健靈素滴雞精(蟲草) 2包。換領攤位：ZA05 即場入會及讚好良月 即獲益肺通乳健脾六寶有機炒米茶包│於BB展期間即場入會及Like Facebook或Instagram，即獲贈益肺通乳健脾六寶有機炒米茶包，讓孕媽媽為生產做好準備。換領攤位：B06-07 讚好及分享Hungry Tiger Facebook 可享三重禮遇│憑購物優惠券，再Like & Share Hungry Tiger Facebook，BB展期間即可享3重禮遇，包括兒童肉鬆10g x 1包；加$10換購有機紫菜2g x 3包；或加$40試食有機茉莉米1KG。換領攤位：D24 Empathy免費送手工薑梘或薑膏│憑購物優惠券及登記後，即可免費領取Empathy手工薑梘或薑膏，大家切勿錯過優惠！換領攤位：G07 登記成為Skater會員 即送幼兒立體口罩│疫情持續肆虐，口罩已是生活上不可或缺的隨身物品，現在只要在BB展期間登記成為會員，即送5枚適合2至3歲的防疫口罩作為迎新禮品。換領攤位：J04 讚好及分享Biolane HK Facebook 即獲精美+實用禮品│讚好及公開分享Biolane HK Facebook及Instagram，即獲贈Biolane精美布袋 + Biolane Expert 有機沐浴洗髮啫喱。換領攤位：K05-07 讚好安捷月子 送你Oilatum嬰兒潤膚乳霜│BB展期間，憑購物優惠券，以及讚好安捷月子Facebook或Follow Instagram即可換領獲得Oilatum嬰兒潤膚乳霜30g一支。換領攤位：S24 追蹤魚鱻森Instagram 即獲威威超濃縮香薰洗衣珠│憑券於現場追蹤指定Instagram專頁，並分享各專頁的貼文至限時動態，即可獲得威威超濃縮香薰洗衣珠2粒試用裝一份。換領攤位：K08-09 成為「PGut親子媽媽會」 即送益生菌產品│由PGut益生菌保護媽媽及孩子腸道健康！只要入場人士憑會場優惠劵登記資料成為PGut親子媽媽會員，再交回優惠劵，即送益生菌產品。換領攤位：N13-N14 完成換領三部曲 可獲airDefender 福袋│BB展期間，只要做足換領三部曲：登記會員、讚好airDefender Facebook專頁、讚好airDefender Instagram帳號，即可登記換領福袋(每日限量)，福袋禮物包括親膚抗菌濕紙巾(獨立包裝)3片以及量子長效抗菌噴霧20ml一枝。換領攤位：R14-15 荷花親子x斑馬到家 全場免費送貨│只要於荷花親子攤位購物滿$300，即可獲即日免費送貨到家換領券*，逛盡全場後便可把戰利品送到ZA26斑馬到家攤位送貨。每日限量名額35個，先到先得，送完即止。*5kg 免費送貨。換領攤位：A01

荷花BB2022│必搶超值選產品

超值選產品以實用為主，有手推車、消毒奶煲、吸奶器、汽車座椅等，優惠價更低至4折。

意大利 Pali 4.Uno手推車5折優惠│適合初生至約3歲幼兒使用，雙輪設計加強避震性能及行車的流暢度，淨重量僅 5.6公斤。 博覽優惠價：$799 (原價:$1,599) 荷蘭Maxi Cosi Lila雙向手推車5折優惠│可以單手摺疊，也可以輕鬆地將座椅變成睡籃，使用及存放都非常方便。 博覽優惠價：$2,799 (原價:$5,599) 意大利 Nuvita 消毒奶煲4折優惠│能迅速消毒多個奶瓶及奶瓶配件，操作簡單。(購買即送NUVITA 150ml防脹氣奶瓶2個) 博覽優惠價：$199 (原價:$499) 瑞士 Ardo 單泵電動吸奶器53折│這是一款高效的吸奶器，64種個人化調校，易於使用，設計安全且超靜音，為媽媽提供舒適吸奶體驗。 博覽優惠價：$799 (原價:$1,498) 荷蘭Maxi Cosi Opal汽車座椅4折優惠│適合初生至4歲幼兒使用，根據年齡可前向或後向安裝，為寶寶提供最佳保障。 博覽優惠價：$1,595 (原價:$3,989)

荷花BB2022BB展限定優惠產品

限定25款只有BB展才有的優惠產品及套裝，為不同人士已設，無論新或老手爸媽、嬰兒或小朋友，都可以找到適合的東西。

Renewallife有機米條 (雜莓味/蔬菜味/營養全餐) │Renewallife有機米條含有豐富營養價值及膳食纖維，長條形狀可以舒緩寶寶牙肉痕癢，發展寶寶咀嚼能力。 外出餵食5件套裝│套裝包括: 1.UV多用途消毒機 2.嬰兒餐匙套裝 3.防水長袖口水肩 4.摺疊矽膠食物盒 5.即棄奶瓶 CLEVAMAMA超柔軟抗菌竹纖維嬰兒沐浴毛巾 2件裝│Clevamama嬰兒沐浴毛巾以竹纖維及棉製造，具有天然抗菌特性，而且質地超柔軟，以保護寶寶幼嫩的肌膚。 CLEVAMAMA兒童、嬰兒枕頭及替換枕頭套套裝│Clevamama嬰兒枕頭採用獨有ClevaFoam作枕芯，經科學認證有效預防扁頭症，適合患有哮喘或過敏的寶寶。 糙米條 (芝士/朱古力/草莓香蕉) │韓國 Renewallife 糙米條系列有三種口味，包括：芝士、朱古力和草莓香蕉，適用於12個月大以上的寶寶食用。 DOOMOO BUDDY多功能大抱枕│Buddy多功能抱枕適合嬰兒及父母使用。柔韌和柔軟的材質，無論孕婦在懷孕期間或當產後餵養嬰兒時都能感受到舒適。 Bettacare自動門欄│英國 Bettacare 自動門欄安裝後牢固紥實，小孩不易開啟，而且配備自動關門及上鎖功能，令使用更方便。 MAXI COSI LARA2手推車送TAF TOYS立體掛飾│Lara 手推車體積輕巧，摺疊仲細小，隨車附有肩帶，啱唒同BB一齊出街。一按就有自動開合功能，非常方便！ RECARO MONZA NOVA 2 SEATFIX PRIME汽車座椅送保護墊│Monza Nova 2 Seatfix備有ASP側邊防護，發生衝擊時可吸收撞擊力度,獨家Seatfix創新設計。 新手爸媽必買餵食套裝 (4件裝) │套裝包括︰1. SQUEEZE 擠壓匙羹 2. 仙人掌牙膠手套/ 杯子蛋糕牙膠 3. 咀嚼訓練器 4. 圓形玩咀鏈 嬰兒開餐套裝 (4件裝) │套裝包括︰ 1. 感溫嬰兒餐匙 4件裝 2. 吸塑碗 3件裝 3. 學飲杯 4. 輕型圍兜口水肩 嬰兒去街好方便套裝 (5件裝) │套裝包括: 1. 即棄座廁套 2. 即棄換片墊 3. 即棄口水肩 4. 即棄奶瓶 (4 件) 5. BOOO 嬰兒餐匙套裝 送禮自用玩咀套裝 (4件裝) │套裝包括︰1. 玩咀連多功能消毒盒(0-6M) 2. 玩咀連多功能消毒盒(6-16M) 3. 玩咀鏈 4. 可愛雲形手搖鈴 LA BABY木床及7件床上套裝送TAFTOYS布圖書│套裝包括︰1. 田趣風光7件嬰兒床上套裝 2. 2200S嬰兒木床 送:海馬超力床褥 3. 可夾式樹熊嬰兒雙面布圖書 INGLESINA QUID 2手推車送TAF TOYS立體掛飾│Quid²是給旅遊中的家庭的嬰兒車終極之選。 輕巧設計，可多角度位置傾斜和可調節的腳托，增加嬰兒的舒適感。 RECARO EASYLIFE ELITE2 PRIME手推車送TAF TOYS立體掛飾│Recaro Easylife Elite 2推車配備了不同功能，高級款嬰兒推車必備之選。 手推車帶有透視網窗和遮陽板。 MAXI COSI MICA 汽車座椅送保護套│Mica 汽車座椅從出生開始至4歲適用，為寶寶提供最佳保障。360°旋轉座椅，五點式安全帶，輕鬆進行ISOFIX安裝。 孕媽媽清潔護理套裝 (4件裝) │套裝包括：1. 女性清潔泡沫 2. 防妊娠肚紋膏 3. 孕婦產後緊膚霜 4. 天然孕婦乳頭霜 母乳餵哺套裝 (4件裝) │套裝包括︰1. 三段式單泵電動吸奶器 2. 孕婦乳頭護理膏 3. 哺乳圍巾 4. 蜂巢防漏壓花乳墊 哺乳圍巾2件裝 (自選款式) │美國 My Brest Friend 哺乳圍巾完全覆蓋媽媽身體，私隱度高，讓媽媽隨時隨地安心餵哺寶寶。 嬰兒哺乳圍巾2件裝 (自選款式) │SimplyGood嬰兒哺乳圍巾。產品包裝中有2塊設計，100％透氣棉製成。領口設計可以通風，方便看護寶寶。 INGENUITY四合一網床+ DOOMOO DREAM嬰兒被套裝│INGENUITY四合一網床，帶有搖籃和換布台，側面儲物袋可放生活必需品。DOOMOO嬰兒被，超柔軟，易於携帶。 DDODDOMAM梨桔梗汁8包│梨桔梗汁適合12個月寶寶起，全部由韓國原料製成，梨、桔梗、薑、絲瓜成份對支氣管有益。便於攜帶和站立。 梨桔梗汁(原箱20包)送有機米條3包│DDODDOMAM梨桔梗汁適合12個月寶寶起，全部由韓國原料製成，梨、桔梗、薑、絲瓜成份對支氣管有益。再送有機米條3包。 MAXI COSI PRIAFIX 汽車座椅送保護墊│PriaFix汽車安全座椅能守護寶寶7年時光，適用於初生至25公斤。可分三個階段使用，為寶寶不同年齡提供適當的保護。

30屆國際嬰兒、兒童用品博覽

日期：2022846 (10:00 am – 8:00 pm)  

202287 (10:00 am – 7:00 pm)

地點：香港會議展覽中心新翼Hall 1

票價：成人 HK$30  小童 HK$20 (1米以下小童免費)

售票地點：即場售票網上發售 / KKday

博覽優惠券：HK$20 (每張成人入場券只限購買1)

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