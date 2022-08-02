荷花BB展2022│一文睇清 今年BB展優惠著數+必搶超值選限定產品+博覽優惠券攻略

一連四日的「第30屆國際嬰兒、兒童用品博覽」將於8月2日至7日期間，假香港會議展覽中心新翼Hall 1舉辦。屆時會雲集超過400個展位及100,000種產品，涵蓋嬰幼兒的日用品、奶粉食品、尿片和孕婦產品等，優惠更低至三折，還有超多著數及限定優惠，等著到場的爸媽們瘋搶。
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第30屆國際嬰兒、兒童用品博覽
日期：2022年8月4至6日 (10:00 am – 8:00 pm)
2022年8月7日 (10:00 am – 7:00 pm)
地點：香港會議展覽中心新翼Hall 1
票價：成人 HK$30 小童 HK$20 (1米以下小童免費)
博覽優惠券：HK$20 (每張成人入場券只限購買1本)