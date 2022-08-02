荷花BB展2022│一文睇清 今年BB展優惠著數+必搶超值選限定產品+博覽優惠券攻略

一連四日的「第30屆國際嬰兒、兒童用品博覽」將於8月2日至7日期間，假香港會議展覽中心新翼Hall 1舉辦。屆時會雲集超過400個展位及100,000種產品，涵蓋嬰幼兒的日用品、奶粉食品、尿片和孕婦產品等，優惠更低至三折，還有超多著數及限定優惠，等著到場的爸媽們瘋搶。

荷花 BB 展 2022 │優惠獎賞攻略

另外，提醒各位如果想精明購物及拿盡著數，除了購買門票入埸外，記得加購博覽優惠券，這本優惠券只售$20，但它能換取的禮物眾多，爸媽們萬勿錯過。消費者想了解更多優惠的話，就快點看清全文，做定功課，準備掃貨啦！