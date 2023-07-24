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2023-07-24 22:41:33

荷花BB展2023│一文睇清免費換領禮品/必搶低至3折產品/早鳥優惠門票(持續更新)

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荷花BB展貨品又齊又抵，每年很多爸媽及準爸媽都會進場掃貨。

荷花BB展貨品又齊又抵，每年很多爸媽及準爸媽都會進場掃貨。

每年由荷花集團主辦爸媽掃貨必到的「第31屆國際嬰兒、兒童用品博覽」又到啦！荷花BB展將於836日一連4日於香港會議展覽中心Hall 1隆重舉行。今年集合超過500個攤位，齊集熱門嬰幼兒用品、奶粉食品、外出用品、孕婦用品等，優惠更低至三折，更有大量免費著數禮品，為家長提供全面的購物集中地。場內備有送貨服務，爸媽們可以無後顧之憂盡情購物。

荷花BB展貨品又齊又抵，每年很多爸媽及準爸媽都會進場掃貨。

荷花BB展貨品又齊又抵，每年很多爸媽及準爸媽都會進場掃貨。

BB 展除了有又齊又抵的產品外，當然不少得場內大量免費著數禮品而大會更設「博覽入場獎賞」及「消費大獎賞」！同時不少參展商亦加送豐富贈品，立即參閱以下Check著數。

荷花BB2023博覽「入場獎賞」憑門票即可換領！

所有入場人士只要填妥門票上的「入場獎賞」表格，便可憑登記頁面到W05攤位領取豐富禮品一份。包括每日限量免費換領：仙特拉領自動泡沬洗手機連威露士泡沫殺菌潔手液專用補充裝200ml舒特膚嬰兒滋潤配方沐浴露跨奧多功能奶嘴夾久光兒童退熱貼6片或其他豐富禮品。所有禮品每日送完即止，並將以其他禮品代替。

換領攤位：W05

荷花BB2023博覽「消費獎賞」──掃完貨記得不可錯過！

參觀人士只須於荷花BB展即日累積消費滿$1,000或以上，憑3-5張不同商戶發出之發票正本(其中一張須為荷花攤位A01/A13/W06攤位)，即可免費換領禮品1份。消費總值越大，換領之獎品價值越高。獎品包括：LOOOK AUTOONE 閃速收車舒適小巧嬰兒手推車、New Classic Toys 木製聲光粉紅色玩具廚房、Mini Vespa 兒童玩具電單車GTSuPang 紫外線消毒器、cura 61消毒、烘乾及暖奶機連電子溫度計、Bombol Bamboo 3Dknit 嬰幼兒搖椅、Bombol Pop-Up Booster 隨變嬰幼兒餐椅及LOOOK COOLBE 坐墊式揹帶等。所有禮品每日不同，數量有限，送完即止。

換領攤位：W09

荷花BB2023│荷蘭美素佳兒限定迎新禮遇 搶手牛牛禮品 過萬元禮品最重本

86日或之前登記成為新會員，即有機會獲贈「BB展限定新會員多重禮遇賞」，總值高達$10,530

BB展新會員多重禮遇賞」包括：

1 限量精品21（會場限定牛牛柔軟單人被或立體牛牛兩用袋）

2 香港心母乳顧問及疫苗中心禮品及兒童疫苗現金券乙份(2,000)

3 孕媽媽專享註冊營養師咨詢服務

4「迪士尼美語世界」感統認知訓練玩具乙份及「迪士尼美語世界」體驗版(2,000)

5 Kidzzmo媽媽人氣百寶袋乙個（共4,000個）

詳情請參閱: https://friso.events/Eugene-news-recruit-form

另外，親臨攤位體驗「自家農場探索館」後更可獲得牛牛矽膠圍兜！

換領攤位：A06

荷花BB展2023│於8月6日或之前登記成為荷蘭美素佳兒新會員，即有機會獲贈「BB展限定新會員多重禮遇賞」。 荷花BB展2023│於8月6日或之前登記成為荷蘭美素佳兒新會員，即有機會獲贈「BB展限定新會員多重禮遇賞」。 荷花BB展2023│於8月6日或之前登記成為荷蘭美素佳兒新會員，即有機會獲贈「BB展限定新會員多重禮遇賞」。 荷花BB展2023│於8月6日或之前登記成為荷蘭美素佳兒新會員，即有機會獲贈「BB展限定新會員多重禮遇賞」。

荷花BB2023│牛欄媽媽會──送便攜式換片墊或雙語識字卡夠實用

優先或即場加入「牛欄媽媽會」成為新會員，即可獲贈便攜式換片墊」；現有會員可領取「雙語識字卡」。 每日禮品數量有限，先到先得，送完即止。

換領攤位：A02

荷花BB展2023│優先或即場加入「牛欄媽媽會」成為新會員，即可獲贈便攜式換片墊」；現有會員可領取「雙語識字卡」。 每日禮品數量有限，先到先得，送完即止。 荷花BB展2023│優先或即場加入「牛欄媽媽會」成為新會員，即可獲贈便攜式換片墊」；現有會員可領取「雙語識字卡」。 每日禮品數量有限，先到先得，送完即止。

荷花BB2023│美贊臣媽媽會入會禮遇──超可愛護頭小兔枕

只要持有效懷孕證明或寶寶出生證明，及即場加入「美贊臣會」的新會員，即可獲得豐富禮品，禮品當中首推造型超可愛的美贊臣護頭小兔枕，小朋友自己揹著玩就不怕跌親頭仔！禮品還包括特大環保袋、舒特膚嬰兒潔膚及洗髮露及潤膚乳液體驗套裝一套，余仁生優惠券等！

換領攤位：A09

荷花BB展2023│只要持有效懷孕證明或寶寶出生證明，及即場加入「美贊臣會」的新會員，即可獲得豐富禮品。 荷花BB展2023│只要持有效懷孕證明或寶寶出生證明，及即場加入「美贊臣會」的新會員，即可獲得豐富禮品。

荷花BB2023│雅培媽媽會入會禮物 高質小熊六層紗紗防踢睡袋

登記成為雅培媽媽會新會員即送：雅培小熊六層紗防踢睡袋、特大雅培熊仔購物袋、幸福醫藥好幸福特濃薑泊及UBellyCare x Marena 產後收復療程$300購物禮劵。而現有會員登記尊享：特大雅培熊仔購物袋。禮品數量有限，額滿即止！ *只限成功登記的新會員

換領攤位：A05

荷花BB展2023│登記成為雅培媽媽會新會員即送：雅培小熊六層紗防踢睡袋、特大雅培熊仔購物袋、幸福醫藥好幸福特濃薑泊及UBellyCare x Marena 產後收復療程$300購物禮劵。

荷花BB展2023│登記成為雅培媽媽會新會員即送：雅培小熊六層紗防踢睡袋、特大雅培熊仔購物袋、幸福醫藥好幸福特濃薑泊及UBellyCare x Marena 產後收復療程$300購物禮劵。

荷花BB2023│「雀巢防敏媽媽會」迎新禮品──長袖口水肩 餵食最方便

只要於網上登記成為「雀巢防敏媽媽會」會員，並親臨攤位即可帶走BB必備精美雀巢®長袖防水口水肩、時尚購物袋及媽媽貼心護膚禮包各乙份。孕媽咪或寶寶未滿7個月的媽咪更有機會與註冊營養師進行11免費營養諮詢！名額有限，額滿即止。

換領攤位：A07

荷花BB展2023│只要於網上登記成為「雀巢防敏媽媽會」會員，並親臨攤位即可帶走BB必備精美雀巢®長袖防水口水肩、時尚購物袋及媽媽貼心護膚禮包各乙份。 荷花BB展2023│只要於網上登記成為「雀巢防敏媽媽會」會員，並親臨攤位即可帶走BB必備精美雀巢®長袖防水口水肩、時尚購物袋及媽媽貼心護膚禮包各乙份。 荷花BB展2023│只要於網上登記成為「雀巢防敏媽媽會」會員，並親臨攤位即可帶走BB必備精美雀巢®長袖防水口水肩、時尚購物袋及媽媽貼心護膚禮包各乙份。

荷花BB2023Apta Club BB甜睡小法寶──安睡白噪音小夜燈

優先即場加入Apta Club 會員，即送迎新禮品安睡白噪音小夜燈，現有會員則可獲贈多用途防水圍裙。新手爸媽們切勿錯過機會！

換領攤位：A10

荷花BB展2023│優先或即場加入Apta Club 會員，即送迎新禮品安睡白噪音小夜燈，現有會員則可獲贈多用途防水圍裙。新手爸媽們切勿錯過機會！ 荷花BB展2023│優先或即場加入Apta Club 會員，即送迎新禮品安睡白噪音小夜燈，現有會員則可獲贈多用途防水圍裙。新手爸媽們切勿錯過機會！

荷花BB2023│「迪士尼美語世界」──送米妮及米奇Playtime CD教材

只要掃描博覽購物優惠券QR Code，並填妥資料即賞「迪士尼美語世界」Playtime CD套裝及美贊臣防滑矽膠餐盤。

換領攤位：A04

荷花BB展2023│只要掃描博覽購物優惠券QR Code，並填妥資料即賞「迪士尼美語世界」Playtime CD套裝及美贊臣防滑矽膠餐盤。 荷花BB展2023│只要掃描博覽購物優惠券QR Code，並填妥資料即賞「迪士尼美語世界」Playtime CD套裝及美贊臣防滑矽膠餐盤。

荷花BB2023HiPP喜寶有機禮物包最啱為食BB

網上預先登記換領HiPP 喜寶有機禮物包，包括HiPP 環保袋、有機米糊純米獨立包裝、多穀物米糊獨立包裝、活泉水蘋果汁、潤膚露試用裝，HiPP 現金優惠劵，先到先得，送完即止。

換領攤位：A08

荷花BB展2023│網上預先登記換領HiPP 喜寶有機禮物包。 荷花BB展2023│網上預先登記換領HiPP 喜寶有機禮物包。 荷花BB展2023│網上預先登記換領HiPP 喜寶有機禮物包。

荷花BB2023Oxford Path牛津寶寶限定禮品包 早教字母海報及教材

登記資料即獲「牛津寶寶荷花禮品包」（價值$400

1. Oxford Path 全新體驗套裝乙份（適合孕媽媽／0-2歲寶寶）

2. 牛津寶寶字母海報乙張

3. 英語兒童讀物《Cheekys Nappy》乙本

4. 愉媽媽月子工房一日湯券

預先免費登記：https://bit.ly/3PnWqjN

換領攤位：M01-03

荷花BB展2023│憑購物優惠券到Genki! & Whito攤位，讚好及追蹤nepia HK Facebook及Instagram專頁，並加入nepia Genki! 媽媽會，可免費換領nepia Genki! 嬰兒紙尿片或學習褲試用裝乙包。

荷花BB展2023│憑購物優惠券到Genki! & Whito攤位，讚好及追蹤nepia HK Facebook及Instagram專頁，並加入nepia Genki! 媽媽會，可免費換領nepia Genki! 嬰兒紙尿片或學習褲試用裝乙包。

每年最受家長矚目的話題搜羅最抵、高CP值的嬰幼兒及孕婦產品，率先披露BB展必搶產品

荷花BB2023六甲村產後套裝 場內優惠價：$429 (原價$849)

攤位A01

荷花BB2023PALI 4.UNO手推車連前欄 場內優惠價：$599 (原價$849)

攤位A01

荷花BB2023BABYWORKS 即棄口水──24 場內優惠價：11 (原價$69)

攤位A01

荷花BB2023PUMPKIN有機南瓜米糊200G 場內優惠價：11 (原價$59)

攤位A01

荷花BB2023荷蘭美素佳兒®金裝 / FRISO PRESTIGE® / FRISO PRESTIGE® BIO 奶粉 場內優惠價：$270 (只適用於FRISO® Club會員首購禮遇) (原價$539)

攤位A06

荷花BB2023喜臨感溫即棄母乳儲存袋 場內優惠價：$10 (每日限量30) (原價$75)

攤位D06-07

荷花BB2023喜臨UV LED消毒烘乾機(典雅系列)及護脊腰櫈揹帶套裝 場內優惠價：$2,638 (每日限量10) (原價$5,340)

攤位D06-07

荷花BB2023紫金堂黑豆水 場內優惠價：11 (每日限量10) (原價$315)

攤位E09-10

荷花BB2023EDISONmama學習吸管杯 場內優惠價：11 (原價$168)

攤位F14-15

荷花BB2023b&h (Swiss) Hygea輕便手推車 場內優惠價：$399 (預訂) (原價$1,980)

攤位G04-05, G14

荷花BB2023b&h (Swiss) 新生兒套裝 場內優惠價：$949 (原價$2,197)

攤位G04-05, G14

荷花BB2023Chicco Baby Moments沐浴露200ml 場內優惠價：$30 (原價$88)

攤位G01-02,G17-18

荷花BB2023Petit Bee 韓國製多功能腰櫈式嬰兒背帶 場內優惠價：$399 (原價$1,299)

攤位G15

荷花BB2023Tommee Tippee嬰兒睡袋 (米色彩虹) 場內優惠價：$99 (原價$325)

攤位H11-12

荷花BB展2023│六甲村產後套裝 場內優惠價：$429 (原價$849) 荷花BB展2023│六甲村產後套裝 場內優惠價：$429 (原價$849) 荷花BB展2023│六甲村產後套裝 場內優惠價：$429 (原價$849) 荷花BB展2023│六甲村產後套裝 場內優惠價：$429 (原價$849) 荷花BB展2023│六甲村產後套裝 場內優惠價：$429 (原價$849) 荷花BB展2023│PALI 4.UNO手推車連前欄 場內優惠價：$599 (原價$$1,599) 荷花BB展2023│PALI 4.UNO手推車連前欄 場內優惠價：$599 (原價$$1,599) 荷花BB展2023│PALI 4.UNO手推車連前欄 場內優惠價：$599 (原價$$1,599) 荷花BB展2023│BABYWORKS 即棄口水──24塊 場內優惠價：買1送1 (原價$69) 荷花BB展2023│BABYWORKS 即棄口水──24塊 場內優惠價：買1送1 (原價$69) 荷花BB展2023│PUMPKIN有機南瓜米糊200G 場內優惠價：買1送1 (原價$59) 荷花BB展2023│荷蘭美素佳兒®金裝 / FRISO PRESTIGE® / FRISO PRESTIGE® BIO 奶粉 場內優惠價：$270 (只適用於FRISO® Club會員首購禮遇) (原價$539) 荷花BB展2023│喜臨感溫即棄母乳儲存袋 場內優惠價：$10 (每日限量30盒) (原價$75) 荷花BB展2023│喜臨UV LED消毒烘乾機(典雅系列)及護脊腰櫈揹帶套裝 場內優惠價：$2,638 (每日限量10套) (原價$5,340) 荷花BB展2023│喜臨UV LED消毒烘乾機(典雅系列)及護脊腰櫈揹帶套裝 場內優惠價：$2,638 (每日限量10套) (原價$5,340) 荷花BB展2023│紫金堂黑豆水 場內優惠價：買1送1 (每日限量10盒) (原價$315) 荷花BB展2023│EDISONmama學習吸管杯 場內優惠價：買1送1 (原價$168) 荷花BB展2023│b&h (Swiss) Hygea輕便手推車 場內優惠價：$399 (預訂) (原價$1,980) 荷花BB展2023│b&h (Swiss) Hygea輕便手推車 場內優惠價：$399 (預訂) (原價$1,980) 荷花BB展2023│b&h (Swiss) Hygea輕便手推車 場內優惠價：$399 (預訂) (原價$1,980) 荷花BB展2023│b&h (Swiss) Hygea輕便手推車 場內優惠價：$399 (預訂) (原價$1,980) 荷花BB展2023│b&h (Swiss) Hygea輕便手推車 場內優惠價：$399 (預訂) (原價$1,980) 荷花BB展2023│b&h (Swiss) 新生兒套裝 場內優惠價：$949 (原價$2,197) 荷花BB展2023│b&h (Swiss) 新生兒套裝 場內優惠價：$949 (原價$2,197) 荷花BB展2023│b&h (Swiss) 新生兒套裝 場內優惠價：$949 (原價$2,197) 荷花BB展2023│b&h (Swiss) 新生兒套裝 場內優惠價：$949 (原價$2,197) 荷花BB展2023│Chicco Baby Moments沐浴露200ml 場內優惠價：$30 (原價$88) 荷花BB展2023│Petit Bee 韓國製多功能腰櫈式嬰兒背帶 場內優惠價：$399 (原價$1,299) 攤位：G15 荷花BB展2023│Petit Bee 韓國製多功能腰櫈式嬰兒背帶 場內優惠價：$399 (原價$1,299) 荷花BB展2023│Tommee Tippee嬰兒睡袋 (米色彩虹) 場內優惠價：$99 (原價$325) 荷花BB展2023│Tommee Tippee嬰兒睡袋 (米色彩虹) 場內優惠價：$99 (原價$325) 荷花BB展2023│Tommee Tippee嬰兒睡袋 (米色彩虹) 場內優惠價：$99 (原價$325) 荷花BB展2023│Tommee Tippee嬰兒睡袋 (米色彩虹) 場內優惠價：$99 (原價$325)

孕媽媽專享禮遇

大會為方便各位孕媽媽入場掃貨，更推出孕婦專享禮遇！孕媽媽只要由即日至724 ，於網站登記資料及上載懷孕證明，首1,000名登記的孕媽媽即獲得BB展免費門票，而第1,001 名登記就可於現場換領精美禮品一份。登記網址: https://bit.ly/3O9vT8y

孕媽媽只要由即日至7月24日 ，於網站登記資料及上載懷孕證明，首1,000名登記的孕媽媽即獲得BB展免費門票。

孕媽媽只要由即日至7月24日 ，於網站登記資料及上載懷孕證明，首1,000名登記的孕媽媽即獲得BB展免費門票。

第31屆國際嬰兒、兒童用品博覽

地點：香港灣仔會議展覽中心Hall 1展覽廳

日期：202383日至6

時間：

835 (10:00am8:00pm)

86(10:00am7:00pm)

門票：成人$30 /小童 $20

售票地點：荷花親子網電子門票：https://eticket.eugenegroup.com.hk或現場售票

展覽網址：https://www.eugenebaby.com/bbexpo/

門票早鳥優惠！於714日至23日期間購買電子門票即享8折早鳥優惠！

常見問題

問：荷花BB展會於甚麼時候在哪裡舉行？

將於836日一連4日於香港會議展覽中心Hall 1展覽廳隆重舉行。

問：新手爸媽去荷花BB展時有甚麼要注意？

新手爸媽攻略一：必買購物優惠券

BB展名物 —「書仔」即購物優惠券，當中超過400頁的場內免費禮品換領券或獨家購物優惠，一張成人門票或贈券可購買一本，每本$25。購買方法有3個：

1. 網上購買門票時同時加購，購物優惠券會於家長入場時同時換領

2. 於現場售票處購買門票時同時加購

3. 憑成人門票或贈券到場內詢問處購買，詢問處設於會場左上方

新手爸媽攻略二：帶老公同行

雖然大部份男人都不太喜歡購物，但是帶同強而有力的爸爸一起去BB展，不但可以幫忙選擇BB心水產品，更可拿取戰利品，以及於排隊需時的攤位充當排隊員，亦可於太多戰利品時到休息區看管戰利品，期間媽媽可繼續輕鬆掃貨，不用手上拿著一袋二袋。

問：今年荷花BB展除了購物外，還有甚麼特別活動？

因疫情闊別多時的「BB爬行比賽」強勢回歸！荷花BB爬行比賽將於85-6日於會展舉行。今次排名賽中每節小組最快完成賽事將獲冠亞季軍，而所有參加BB亦可獲證書及豐富禮品。早前預先報名一推出便旋即滿額，現場尚設少量即場報名名額(只限當日報名)

詳情：https://bit.ly/43mERDP

另外，為了提供多元化的育兒資訊給各位爸媽，荷花再次舉辦大受家長歡迎的「一人一B實習課」，邀請專家以一人一道具BB，家長可即場邊學邊做，掌握育兒技巧及應用。由餵奶掃風、沖涼著衫，到幼兒意外處理同急救CPR，都以深入淺出嘅方式，讓家長即場實習；而今年更加開BLWPN班升學及K1面試實習等主題！專家亦會即場解答家長的疑問。參加網址：https://bit.ly/3DftYZO

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