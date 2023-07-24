荷花BB展2023│一文睇清免費換領禮品/必搶低至3折產品/早鳥優惠門票(持續更新)

每年由荷花集團主辦爸媽掃貨必到的「第31屆國際嬰兒、兒童用品博覽」又到啦！荷花BB展將於8月3至6日一連4日於香港會議展覽中心Hall 1隆重舉行。今年集合超過500個攤位，齊集熱門嬰幼兒用品、奶粉食品、外出用品、孕婦用品等，優惠更低至三折，更有大量免費著數禮品，為家長提供全面的購物集中地。場內備有送貨服務，爸媽們可以無後顧之憂盡情購物。
BB 展除了有又齊又抵的產品外，當然不少得場內大量免費著數禮品，而大會更設「博覽入場獎賞」及「消費大獎賞」！同時不少參展商亦加送豐富贈品，立即參閱以下必Check著數。
荷花BB展2023│博覽「入場獎賞」憑門票即可換領！
所有入場人士只要填妥門票上的「入場獎賞」表格，便可憑登記頁面到W05攤位領取豐富禮品一份。包括每日限量免費換領：仙特拉領自動泡沬洗手機連威露士泡沫殺菌潔手液專用補充裝200ml或舒特膚嬰兒滋潤配方沐浴露或跨奧多功能奶嘴夾或久光兒童退熱貼6片或其他豐富禮品。所有禮品每日送完即止，並將以其他禮品代替。
換領攤位：W05
荷花BB展2023│博覽「消費大獎賞」──掃完貨記得不可錯過！
參觀人士只須於荷花BB展即日累積消費滿$1,000或以上，憑3-5張不同商戶發出之發票正本(其中一張須為荷花攤位A01/A13/W06攤位)，即可免費換領禮品1份。消費總值越大，換領之獎品價值越高。獎品包括：LOOOK AUTOONE 閃速收車舒適小巧嬰兒手推車、New Classic Toys 木製聲光粉紅色玩具廚房、Mini Vespa 兒童玩具電單車GTS、uPang 紫外線消毒器、cura 6合1消毒、烘乾及暖奶機連電子溫度計、Bombol Bamboo 3Dknit 嬰幼兒搖椅、Bombol Pop-Up Booster 隨變嬰幼兒餐椅及LOOOK COOLBE 坐墊式揹帶等。所有禮品每日不同，數量有限，送完即止。
換領攤位：W09
荷花BB展2023│荷蘭美素佳兒限定迎新禮遇 搶手牛牛禮品 過萬元禮品最重本
於8月6日或之前登記成為新會員，即有機會獲贈「BB展限定新會員多重禮遇賞」，總值高達$10,530
「BB展新會員多重禮遇賞」包括：
1 限量精品2選1（會場限定牛牛柔軟單人被或立體牛牛兩用袋）
2 香港心母乳顧問及疫苗中心禮品及兒童疫苗現金券乙份(共2,000名)
3 孕媽媽專享註冊營養師咨詢服務
4「迪士尼美語世界」感統認知訓練玩具乙份及「迪士尼美語世界」體驗版(共2,000份)
5 Kidzzmo媽媽人氣百寶袋乙個（共4,000個）
詳情請參閱: https://friso.events/Eugene-news-recruit-form
另外，親臨攤位體驗「自家農場探索館」後更可獲得牛牛矽膠圍兜！
換領攤位：A06
荷花BB展2023│牛欄媽媽會──送便攜式換片墊或雙語識字卡夠實用
優先或即場加入「牛欄媽媽會」成為新會員，即可獲贈便攜式換片墊」；現有會員可領取「雙語識字卡」。 每日禮品數量有限，先到先得，送完即止。
換領攤位：A02
荷花BB展2023│美贊臣媽媽會入會禮遇──超可愛護頭小兔枕
只要持有效懷孕證明或寶寶出生證明，及即場加入「美贊臣會」的新會員，即可獲得豐富禮品，禮品當中首推造型超可愛的美贊臣護頭小兔枕，小朋友自己揹著玩就不怕跌親頭仔！禮品還包括特大環保袋、舒特膚嬰兒潔膚及洗髮露及潤膚乳液體驗套裝一套，余仁生優惠券等！
換領攤位：A09
荷花BB展2023│雅培媽媽會入會禮物 高質小熊六層紗紗防踢睡袋
登記成為雅培媽媽會新會員即送：雅培小熊六層紗防踢睡袋、特大雅培熊仔購物袋、幸福醫藥好幸福特濃薑泊及UBellyCare x Marena 產後收復療程$300購物禮劵。而現有會員登記尊享：特大雅培熊仔購物袋。禮品數量有限，額滿即止！ *只限成功登記的新會員
換領攤位：A05
荷花BB展2023│「雀巢防敏媽媽會」迎新禮品──長袖口水肩 餵食最方便
只要於網上登記成為「雀巢防敏媽媽會」會員，並親臨攤位即可帶走BB必備精美雀巢®長袖防水口水肩、時尚購物袋及媽媽貼心護膚禮包各乙份。孕媽咪或寶寶未滿7個月的媽咪更有機會與註冊營養師進行1對1免費營養諮詢！名額有限，額滿即止。
換領攤位：A07
荷花BB展2023│Apta Club 送BB甜睡小法寶──安睡白噪音小夜燈
優先或即場加入Apta Club 會員，即送迎新禮品安睡白噪音小夜燈，現有會員則可獲贈多用途防水圍裙。新手爸媽們切勿錯過機會！
換領攤位：A10
荷花BB展2023│「迪士尼美語世界」──送米妮及米奇Playtime CD教材
只要掃描博覽購物優惠券QR Code，並填妥資料即賞「迪士尼美語世界」Playtime CD套裝及美贊臣防滑矽膠餐盤。
換領攤位：A04
荷花BB展2023│HiPP喜寶有機禮物包最啱為食BB
網上預先登記換領HiPP 喜寶有機禮物包，包括HiPP 環保袋、有機米糊純米獨立包裝、多穀物米糊獨立包裝、活泉水蘋果汁、潤膚露試用裝，HiPP 現金優惠劵，先到先得，送完即止。
換領攤位：A08
荷花BB展2023│Oxford Path牛津寶寶限定禮品包 早教字母海報及教材
登記資料即獲「牛津寶寶荷花禮品包」（價值$400）
1. Oxford Path 全新體驗套裝乙份（適合孕媽媽／0-2歲寶寶）
2. 牛津寶寶字母海報乙張
3. 英語兒童讀物《Cheeky’s Nappy》乙本
4. 愉媽媽月子工房一日湯券
預先免費登記：https://bit.ly/3PnWqjN
換領攤位：M01-03
每年最受家長矚目的話題！搜羅最抵、高CP值的嬰幼兒及孕婦產品，率先披露BB展必搶產品。
荷花BB展2023│六甲村產後套裝 場內優惠價：$429 (原價$849)
攤位：A01
荷花BB展2023│PALI 4.UNO手推車連前欄 場內優惠價：$599 (原價$849)
攤位：A01
荷花BB展2023│BABYWORKS 即棄口水──24塊 場內優惠價：買1送1 (原價$69)
攤位：A01
荷花BB展2023│PUMPKIN有機南瓜米糊200G 場內優惠價：買1送1 (原價$59)
攤位：A01
荷花BB展2023│荷蘭美素佳兒®金裝 / FRISO PRESTIGE® / FRISO PRESTIGE® BIO 奶粉 場內優惠價：$270 (只適用於FRISO® Club會員首購禮遇) (原價$539)
攤位：A06
荷花BB展2023│喜臨感溫即棄母乳儲存袋 場內優惠價：$10 (每日限量30盒) (原價$75)
攤位：D06-07
荷花BB展2023│喜臨UV LED消毒烘乾機(典雅系列)及護脊腰櫈揹帶套裝 場內優惠價：$2,638 (每日限量10套) (原價$5,340)
攤位：D06-07
荷花BB展2023│紫金堂黑豆水 場內優惠價：買1送1 (每日限量10盒) (原價$315)
攤位：E09-10
荷花BB展2023│EDISONmama學習吸管杯 場內優惠價：買1送1 (原價$168)
攤位：F14-15
荷花BB展2023│b&h (Swiss) Hygea輕便手推車 場內優惠價：$399 (預訂) (原價$1,980)
攤位：G04-05, G14
荷花BB展2023│b&h (Swiss) 新生兒套裝 場內優惠價：$949 (原價$2,197)
攤位：G04-05, G14
荷花BB展2023│Chicco Baby Moments沐浴露200ml 場內優惠價：$30 (原價$88)
攤位：G01-02,G17-18
荷花BB展2023│Petit Bee 韓國製多功能腰櫈式嬰兒背帶 場內優惠價：$399 (原價$1,299)
攤位：G15
荷花BB展2023│Tommee Tippee嬰兒睡袋 (米色彩虹) 場內優惠價：$99 (原價$325)
攤位：H11-12
孕媽媽專享禮遇
大會為方便各位孕媽媽入場掃貨，更推出孕婦專享禮遇！孕媽媽只要由即日至7月24日 ，於網站登記資料及上載懷孕證明，首1,000名登記的孕媽媽即獲得BB展免費門票，而第1,001 名登記就可於現場換領精美禮品一份。登記網址: https://bit.ly/3O9vT8y
第31屆國際嬰兒、兒童用品博覽
地點：香港灣仔會議展覽中心Hall 1展覽廳
日期：2023年8月3日至6日
時間：
8月3日5日 (10:00am–8:00pm)
8月6日(10:00am–7:00pm)
門票：成人$30 /小童 $20
售票地點：荷花親子網電子門票：https://eticket.eugenegroup.com.hk或現場售票
展覽網址：https://www.eugenebaby.com/bbexpo/
門票早鳥優惠！於7月14日至23日期間購買電子門票即享8折早鳥優惠！
常見問題
問：荷花BB展會於甚麼時候在哪裡舉行？
將於8月3至6日一連4日於香港會議展覽中心Hall 1展覽廳隆重舉行。
問：新手爸媽去荷花BB展時有甚麼要注意？
新手爸媽攻略一：必買購物優惠券
BB展名物 —「書仔」即購物優惠券，當中超過400頁的場內免費禮品換領券或獨家購物優惠，一張成人門票或贈券可購買一本，每本$25。購買方法有3個：
1. 網上購買門票時同時加購，購物優惠券會於家長入場時同時換領
2. 於現場售票處購買門票時同時加購
3. 憑成人門票或贈券到場內詢問處購買，詢問處設於會場左上方
新手爸媽攻略二：帶老公同行
雖然大部份男人都不太喜歡購物，但是帶同強而有力的爸爸一起去BB展，不但可以幫忙選擇BB心水產品，更可拿取戰利品，以及於排隊需時的攤位充當排隊員，亦可於太多戰利品時到休息區看管戰利品，期間媽媽可繼續輕鬆掃貨，不用手上拿著一袋二袋。
問：今年荷花BB展除了購物外，還有甚麼特別活動？
因疫情闊別多時的「BB爬行比賽」強勢回歸！荷花BB爬行比賽將於8月5-6日於會展舉行。今次排名賽中每節小組最快完成賽事將獲冠亞季軍，而所有參加BB亦可獲證書及豐富禮品。早前預先報名一推出便旋即滿額，現場尚設少量即場報名名額(只限當日報名) 。
另外，為了提供多元化的育兒資訊給各位爸媽，荷花再次舉辦大受家長歡迎的「一人一B實習課」，邀請專家以一人一道具BB，家長可即場邊學邊做，掌握育兒技巧及應用。由餵奶掃風、沖涼著衫，到幼兒意外處理同急救CPR，都以深入淺出嘅方式，讓家長即場實習；而今年更加開BLW、PN班升學及K1面試實習等主題！專家亦會即場解答家長的疑問。參加網址：https://bit.ly/3DftYZO