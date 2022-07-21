莎比亞書展出新書《深夜綠文III》 連登網民讚真人帽事寫成書勇氣可嘉

網絡作家莎比亞去年被爆出相愛9年的老婆偷食，出軌事件意外和其著書《深夜綠文》有不少共通之處，於連登討論區瘋傳。事件一年後，有連登巴打發現莎比亞這名專寫「綠帽文」的作家，於今年書展又再有新著作《深夜綠文III》。莎比亞於個人IG更於打上疑問句「是否真人真事」，又是重點在於「故事後續的發展」。有連登網民便大讚莎比亞有勇氣將自己被「綠帽」一事出書，大感佩服。
香港書展2022於周三開鑼，日前便有連登巴打出post指人氣「綠文」作家莎比亞於今年再次出書，題材更疑似是自己去年爆出老婆偷食的真人真事。有巴打指出：「全港都知佢帶綠帽，比人笑廢柴食軟飯，竟然將綠帽經歷寫成書，真係服X咗佢。」
莎比亞：寫出來會不會很傷感
據莎比亞個人IG中指出，「大家最關心的問題，是否真人真事？我寫出來會不會很傷感」，而他亦透露書中會有事件後的發展：「我寫這個故事的重點，是後續的發展。」他於引用書中金句：「她把人生的自由還給你，你有信心接受新的幸福嗎？」能將個人真人「帽」事融入文字、頂住連登熱門的壓力出《深夜綠文》，其勇氣可嘉。
只是，連登網民對此反應不一，有網民指莎比亞的綠文文學毫無營養及價值可言，但其marketing手法十分強大，「用真人真事去做包裝Sell慘情，分手都可以將前度剩餘價值用盡」，建議莎比亞轉行做marketing。又有網民指莎比亞的愛情小說其實一點都不吸引，反而他轉跑道出書講恐怖情人應該有得諗。
莎比亞曾成古巨基作曲靈感
莎比亞為香港的網絡愛情小說作家，他自2012年起在高登撰寫網絡潮文，分享自己的初戀愛情故事而興起。歌手古巨基前年推出歌曲《亂世情侶》，便找來莎比亞及當時的女友拍片宣傳，指其靈感來自莎比亞的文字「在這個時代做情侶談戀愛像在亂世裡面這麼艱難」。當時莎比亞指兩人是同學，一起做過交流生，回港後同居，前者曾在傳媒界工作，後來女友支持他全職作家追夢。莎比亞和現任老婆拍拖9年，今年3月30歲時，莎比亞便在IG發文公開婚訊。只是去年8月，於連登傳出其相愛9年的老婆偷食，甚至在外共築「愛巢」。