莎比亞書展出新書《深夜綠文III》 連登網民讚真人帽事寫成書勇氣可嘉

網絡作家莎比亞去年被爆出相愛9年的老婆偷食，出軌事件意外和其著書《深夜綠文》有不少共通之處，於連登討論區瘋傳。事件一年後，有連登巴打發現莎比亞這名專寫「綠帽文」的作家，於今年書展又再有新著作《深夜綠文III》。莎比亞於個人IG更於打上疑問句「是否真人真事」，又是重點在於「故事後續的發展」。有連登網民便大讚莎比亞有勇氣將自己被「綠帽」一事出書，大感佩服。

只是，連登網民對此反應不一，有網民指莎比亞的綠文文學毫無營養及價值可言，但其marketing手法十分強大，「用真人真事去做包裝Sell慘情，分手都可以將前度剩餘價值用盡」，建議莎比亞轉行做marketing。又有網民指莎比亞的愛情小說其實一點都不吸引，反而他轉跑道出書講恐怖情人應該有得諗。