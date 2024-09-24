萬聖節甜品｜朱古力曲奇、女巫手指餅等5款食譜慶祝Halloween！

Halloween萬聖節2024年日期是10月31日（星期二），不少人都會準備派對慶祝萬聖節，如果想增添萬聖節氣氛，不妨準備一些萬聖節造型甜品吧！朱古力曲奇、女巫手指餅等5款萬聖節造型甜品食譜教學，製作方法簡單，有些更可和小朋友一起製作，慶祝萬聖節的同時也可作為合家歡活動。
萬聖節食譜｜女巫手指餅
若果想製作看起來比較可怕的萬聖節甜品，這款女巫手指餅便是不錯的選擇。製作這款甜品的重點便是要將曲奇製成手指的形狀，再加上士多啤梨果醬的話，看起來更是像流血的手指！特別適合在萬聖節派對中食用，當作送給小朋友的禮物也是不錯的選擇。
食材：牛油 50g／糖粉30g／鹽 1g／雞蛋 1隻／低筋麵粉150g／杏仁 適量
- 1.牛油軟化後放入大碗中，加入糖粉攪拌。
- 2.分三次加入蛋液，以電動打蛋機打發均勻。
- 3.加入食鹽及篩入低筋麵粉，攪拌均勻後搓成團，再以保鮮紙包好放入雪櫃冷藏半小時。
- 4.取出後以每10g搓成手指的形狀，指端擺上一粒杏仁，壓實後放在烤盤上。
- 5.放入預熱後的焗爐，以175度焗20分鐘至上色即可。
萬聖節食譜｜南瓜磅蛋糕
說起萬聖節當然少不了南瓜，而秋天更是南瓜盛產的季節，因此不妨製作一款無糖無油的健康南瓜磅蛋糕，慶祝萬聖節同時也不忘健康。製作方法十分簡單，基本上將食材混合即可，記得最後要在蛋糕頂部加入南瓜籽，絕對有畫龍點睛效果！
食材：雞蛋 2隻／低筋麵粉 100g／梳打粉 5g／南瓜 300g
牛奶 45mL／南瓜籽 適量／朱力醬裝飾 適量
- 1.南瓜去皮切塊蒸熟，壓乾水分後搗成泥狀。
- 2.南瓜泥中加入蛋液和牛奶攪拌均勻。
- 3.在混合物中加入低筋麵粉和梳打粉，再攪拌至無顆粒狀。
- 4.磅蛋糕模具鋪上牛油紙，倒入混合物。
- 5. 放入預熱後的焗爐，以 180度焗35分鐘左右。
- 6.焗好後取出切片，以朱力醬裝飾南瓜表情，再以南瓜籽裝飾頂部即可。
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萬聖節食譜｜鬼怪布朗尼
萬聖節當然要準備朱古力口味的甜品，而簡單用棉花糖和布朗尼（brownie）便可以製作出搞怪可愛的鬼怪造型brownie。時間充足的話，可以按以下食譜親自製作，若沒有時間亦可直接購買市面上的brownie，加上棉花糖和白朱古力即可變成鬼怪造型，十分簡單。
食材：(18件)黑朱克力 100g／牛油50g／雞蛋 1隻／糖 30g／牛奶 30g
低筋麵粉 30g／棉花糖 18粒／白朱古力 130g／黑朱古力醬 2g
- 1.黑朱古力隔熱水融化，加入融化後的牛油和糖攪拌均勻。
- 2.雞蛋打散，蛋液分2次加入黑朱古力中攪拌均勻。
- 3.加入牛奶拌勻，再篩入粉類材料攪拌均勻。
- 4.將混合物倒入鋪上牛油紙的模具，放入預熱後的焗爐，以 180度焗35分鐘。
- 5.取出後切成方形小塊，約可分成18份。
- 6.Brownie放上棉花糖，淋上融化後的白朱古力，再用黑朱古力醬畫上表情即可。
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萬聖節食譜｜木乃伊瑪德蓮
瑪德蓮蛋糕在近年特別流行，今年萬聖節亦要趕上潮流，製作出木乃伊造型的瑪德蓮，而這款瑪德蓮在韓國Starbucks亦有售，可見瑪德蓮蛋糕的火熱程度。不過由於製作瑪德蓮蛋糕需要預早冷藏麵糊，如果想在萬聖節當日吃到的話，記得要預先一晚準備。
食材：牛油 55g ／糖粉 40g ／可可粉 8g 低筋麵粉 20g
杏仁粉 15g ／梳打粉 2g ／蜂蜜 10g ／蛋液 50g ／雲呢拿香精 幾滴
檸檬汁 適量／花生醬 適量／白朱古力 適量／糖珠 適量
- 1.蛋液、糖粉、蜂蜜、雲呢拿香精和檸檬汁攪拌均勻。
- 2.篩入低筋麵粉、可可粉、杏仁粉和梳打粉攪拌均勻。
- 3.牛油隔熱水融化後放置至大約40度，再倒入麵糊中拌勻。
- 4.裝入擠花袋中冷藏過夜。
- 5.取出後模具中刷上一層牛油，擠入麵糊。
- 6. 放入預熱後的焗爐，以180度焗12分鐘，再以160度焗5分鍾。
- 7.取出放涼後將花生醬擠入瑪德蓮中。
- 8.表面用融化的白朱古力和糖珠裝飾，放入雪櫃冷藏至凝固即可。
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萬聖節食譜｜小魔怪朱古力燕麥曲奇
如果是料理新手卻想製作萬聖節甜品的話，可以選製作這款只需將全部材料混合的小魔怪朱古力燕麥曲奇。其造型可愛，而且基本上沒有任何難度可言，特別適合新手或與小朋友一起製作，作為合家歡活動亦是不錯的選擇。
食材：燕麥 65g／燕麥粉 35g／杏仁粉 30g／可可粉8g／代糖15g
鹽 3g／梳打粉 3g／牛奶 65mL／花生醬40g／朱古力眼球裝飾 適量
- 1.乾性食材全部加進大碗中混合均勻。
- 2.加入牛奶和花生醬攪拌均勻。
- 3.從麵團中取出想要的份量，搓圓後放在鋪上牛油紙的烤盤上。
- 4.準備好所有麵團後，放入預熱好的焗爐台就160度焗15-20分鐘。
- 5.取出後加入朱古力眼球裝飾即可。