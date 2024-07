利東街會員加碼積分 限定連環賞

即日起至2024年8月31日期間,利東街會員更可繼續獨家享受三大積分獎賞,短時間內累積更多積分,加快換取各式會員尊屬禮遇!

憑積分換領現金券

只須登記成為利東街會員即可憑電子消費單據賺取積分(HK$1 = 1分),累積指定分數便可換領現金券,並於指定商店消費時使用。儲滿2000電子積分,即可換到$10現金劵;滿8000分即可換到$50現金劵!

「週末滋味雙倍賞」指定餐廳消費賺取雙倍積分

利東街會員逢星期五至日及公眾假期於以下指定餐廳單一電子消費滿HK$300即可賺取雙倍積分,享受與摯愛品嚐美食的快樂之餘,更可倍大消費樂趣。

指定餐廳商戶名單:

ABURI-EN炙・宴、After You Dessert Café、Cooshti、Crêpe Delicious (Urban Café)、牛角Buffet、金子半之助、Life is Good Café、金滿庭、PASSIONE、樂拉麵、尚青商號、The Baker & The Bottleman、永華日常

「消費額外賞」

會員於利東街任何商戶在指定消費期內累積電子消費滿HK$3,000,即可額外獲得10,000積分,憑積分換領各種驚喜禮遇,讓這個夏日滿載而歸!

「消費額外賞」分為四個消費期進行: