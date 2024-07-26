著數優惠｜利東街「Hot Summer Hot Deals」 第二彈 即搶多款買一送一餐飲美食券

利東街「Hot Summer Hot Deals」美食消費盛事第二彈，再推出多款餐飲美食買一送一優惠！以超抵價錢品嚐雞尾酒、甜品、拉麵、燒肉等美饌佳餚，活動期間，利東街更為會員帶來了獨家購物禮遇，包括積分換領現金券、周末於指定餐雙倍積分、消費滿HK$3,000額外10,000積分獎賞，購物愈多，獎勵愈豐厚！想知點搶優惠，即睇內文詳請！

由2024年7月29日至8月1日，利東街將推出連續四天的「Hot Summer Hot Deals」第二擊。每日推出兩款買一送一餐飲禮券，購買連結將在發售日早上11時起於利東街的 Instagram 及 Facebook 限時動態公佈，所以記得預先追蹤利東街的社交平台，以便準時搶購。

多間特色餐飲商戶推出買一送一優惠

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利東街會員加碼積分 限定連環賞

即日起至2024年8月31日期間，利東街會員更可繼續獨家享受三大積分獎賞，短時間內累積更多積分，加快換取各式會員尊屬禮遇！

憑積分換領現金券

只須登記成為利東街會員即可憑電子消費單據賺取積分（HK$1 = 1分），累積指定分數便可換領現金券，並於指定商店消費時使用。儲滿2000電子積分，即可換到$10現金劵；滿8000分即可換到$50現金劵！

「週末滋味雙倍賞」指定餐廳消費賺取雙倍積分

利東街會員逢星期五至日及公眾假期於以下指定餐廳單一電子消費滿HK$300即可賺取雙倍積分，享受與摯愛品嚐美食的快樂之餘，更可倍大消費樂趣。

指定餐廳商戶名單：

ABURI-EN炙・宴、After You Dessert Café、Cooshti、Crêpe Delicious (Urban Café)、牛角Buffet、金子半之助、Life is Good Café、金滿庭、PASSIONE、樂拉麵、尚青商號、The Baker & The Bottleman、永華日常

「消費額外賞」

會員於利東街任何商戶在指定消費期內累積電子消費滿HK$3,000，即可額外獲得10,000積分，憑積分換領各種驚喜禮遇，讓這個夏日滿載而歸！

「消費額外賞」分為四個消費期進行：