著數優惠｜即睇銅鑼灣惠康開幕優惠 3日限定9折/$1優惠/$30日本蛋

銅鑼灣惠康翻新後正式以全新面貌登場！為答謝市民53年來的支持，特別推出多重開幕優惠，包括在12月19日至21日期間3日限定單次消費滿$188即享9折、$1換購即叫即製千層酥皮撻、$30新紀元特濃雞蛋、兩餸飯即時升級至三餸等，下文即睇介紹！

單次消費滿$188 即享9折 惠康銅鑼灣店經過全面翻新後正式以全新面貌升呢登場，提供超過15,000款產品，升級即食美食專區成為焦點，提供超過500款即製食品，另設全新酒窖區、手信街及新鮮食品區提供更多元化選擇。而在12月19日至21日期間，顧客凡單次消費滿$188，即享9折優惠，一於把握機會去掃貨！

$38兩餸飯即時升級至三餸 惠康銅鑼灣新店即食美食區提供超過500款即食產品，齊集中式燒味、亞洲風味即食專區和壽司，滿足大家的飲食喜好。當中亞洲料理種類更超過100款，人氣兩餸飯由即日起至1月1日更有開幕優惠，$38兩餸飯即時升級至三餸，日常提供12至18款飯餸選擇，例如西檸雞、櫻花蝦棋子勝瓜等，足料又滿足！此外下午3時後亦有4款海鮮新品，包括避風塘炒蟹、椒鹽瀨尿蝦及原條蒸木棉魚及原條豉汁蒸倉魚。另有新加菜式有多款燒烤美食，特別推介有香草燒春雞、冬天特色煲仔菜暖心羊肉煲，以及各款炒粉麵飯，選擇相當豐富。

優惠價入手精選產品 在12月19日至21日期間，於烘焙專櫃買滿$30，即享$1換購即叫即製千層酥皮撻（各款口味） 1 件、超低價$30/盒購入新紀元特濃雞蛋(只限上午 10 時正至下午 5 時正限量發售)、日本空運原箱熊本縣熊紅士多啤梨優惠價$99/盒（２包裝)、$50 換購 1 件可口可樂迷你數碼相機(需買可口可樂品牌汽水滿$65），絕對是抵上加抵！

全球優質肉品＋海鮮折扣優惠 惠康銅鑼灣店為客人帶來全球優質肉品及海鮮，西式肉食專區主打獨家發售的澳洲 Diamantina 系列牛肉，涵蓋安格斯牛、有機、穀飼及草飼等多款高品質選擇，全部牛肉每週空運直送，確保新鮮美味。開幕期間更特別推出穀飼斧頭牛扒 1 公斤買一送一優惠(平均每件$299.5)。另外日式凍肉專櫃，提供精選日本國產牛腹切片、日本產豚腩肉火鍋片及迷你芝士漢堡等人氣產品，開幕期間買兩件亦有 8 折優惠。

肉類專區特設手切牛專區供應國產新鮮手切牛肉及手打牛丸，特別推出罕見刁鑽部位包括封門柳、牛頸脊及牛坑爪，每天限量發售，保證新鮮。開幕期間特惠價兩包$140，三包$195（原價$78/包），冬天打邊爐必備！海鮮區每日清晨從漁市直送最新鮮食材，質素有保證，推介人氣沙巴龍躉，每條約 1 斤售價僅$88，肉質嫩滑；另有新鮮鮑魚$50/6 隻，口感彈牙鮮美十足，海鮮迷絕對不能錯過！

美酒專區85折 新店匯聚過百款美酒 ，由烈酒、餐酒、香檳、日本清酒 、啤酒至無酒精飲品等都有，開幕期間更有精選優惠，購買紅白餐酒品滿$300 或購買香檳/氣酒滿 6 支即可享 85 折優惠。