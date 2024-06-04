著數優惠｜將軍澳中心「新基建著數賞」送超過HK$11,000回贈

將軍澳入境事務大樓於6月11日正式開幕，將軍澳中心隆重推出一系列精彩購物優惠多重賞，齊齊盡享集食、買、賞於一身的驚喜大優惠！將軍澳區的打工仔或換證人士切勿錯過，即睇內文詳情！
由6月11日起至7月31日，將軍澳中心將推出「新基建著數賞」，打造五大期間限定優惠，包括「上班族放飯賞」、「齊來領證消費賞」、「星級購物賞（嫁娶篇）」、「消費著數賞」及「小紅書打卡有賞」， The Point會員消費滿指定金額，即有機會獲贈豐富獎賞，合共高達 HK$11,000的電子贈券回贈，當中包括影音、珠寶、餐飲電子贈券，更有超市現金券等等！消費同時賺取積分及換領驚喜獎賞，最低消費只需 HK$150就有機會換領。
上班族放飯賞
The Point會員只需出示將軍澳入境事務大樓職員證或卡片、關注將軍澳中心小紅書， 並即日以電子貨幣單一消費滿HK$150，即送HK$20將軍澳中心餐飲電子贈券及檸檬茶一包，為辛勞上班族打氣，食飯放工都特別精神爽利！
齊來領證消費賞
至於前往入境事務大樓領證件的朋友一樣有賞！The Point 會員同樣只需出示將軍澳入境事務大樓職員證或卡片，或者由入境事務處發出的做證／領證紀錄、關注將軍澳中心小紅書，並即日以電子貨幣消費滿HK$600或HK$1,000，即可分別獲贈HK$40或 HK$70的餐飲電子贈券及超市現金券，在場內盡情享受美食兼上糧！
消費著數賞
將軍澳中心與東港城聯手，6月11日至7月10日期間，The Point會員於將軍澳中心、PopDeli 或PopFood即日以電子貨幣消費滿HK$30,000及HK$50,000，即有機會獲贈價值HK$1,800及HK$3,400的影音家電或珠寶鐘錶電子贈券，於將軍澳中心及東港城內大買特買！
星級購物賞（嫁娶篇）
The Point會員更可專享「星級購物賞」消費優惠，由6月26日起以電子貨幣於將軍澳中心、PopDeli 或PopFood消費滿HK$35,000 或HK$55,000，即可獲HK$2,000及HK$4,000零售電子贈券兼同時賺取積分；同日參加【星級購物賞（嫁娶篇）】， 其中一張收據必須為珠寶鐘錶商戶發出， 即額外送HK$200零售電子贈券，讓你逃選新人新婚禮物同時更著數！
小紅書打卡有賞
The Point會員只要完成３大指定任務，即送HK$20餐飲電子贈券：
任務1：文字不少於50字，至少3張相片或30s以上視頻
任務2：添加將軍澳中心定位
任務3：添加指定話題 #將軍澳中心
Point Dollar額外賺住賞
活動期間，凡消費滿指定金額，同時使用Point Dollar，加碼加推高達HK$150餐飲電子贈券，名額有限，先到先得！