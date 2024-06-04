著數優惠｜將軍澳中心「新基建著數賞」送超過HK$11,000回贈

由6月11日起至7月31日，將軍澳中心將推出「新基建著數賞」，打造五大期間限定優惠，包括「上班族放飯賞」、「齊來領證消費賞」、「星級購物賞（嫁娶篇）」、「消費著數賞」及「小紅書打卡有賞」， The Point會員消費滿指定金額，即有機會獲贈豐富獎賞，合共高達 HK$11,000的電子贈券回贈，當中包括影音、珠寶、餐飲電子贈券，更有超市現金券等等！消費同時賺取積分及換領驚喜獎賞，最低消費只需 HK$150就有機會換領。

將軍澳入境事務大樓於6月11日正式開幕，將軍澳中心隆重推出一系列精彩購物優惠多重賞，齊齊盡享集食、買、賞於一身的驚喜大優惠！將軍澳區的打工仔或換證人士切勿錯過，即睇內文詳情！

上班族放飯賞

The Point會員只需出示將軍澳入境事務大樓職員證或卡片、關注將軍澳中心小紅書， 並即日以電子貨幣單一消費滿HK$150，即送HK$20將軍澳中心餐飲電子贈券及檸檬茶一包，為辛勞上班族打氣，食飯放工都特別精神爽利！

齊來領證消費賞

至於前往入境事務大樓領證件的朋友一樣有賞！The Point 會員同樣只需出示將軍澳入境事務大樓職員證或卡片，或者由入境事務處發出的做證／領證紀錄、關注將軍澳中心小紅書，並即日以電子貨幣消費滿HK$600或HK$1,000，即可分別獲贈HK$40或 HK$70的餐飲電子贈券及超市現金券，在場內盡情享受美食兼上糧！