著數優惠｜屯門時代廣場「美饌佳餚印花賞」餐飲購物消費儲印花換電子禮券

恒基地產旗下屯門時代廣場「夏日熱浪賞」推出「美饌佳餚印花賞」活動，即日起至8月31日繼續賞不停！會員於指定餐飲商戶單一消費滿指定金額，可獲電子印花，儲夠印花即可換領總值購物電子禮券。消費同時賺取回贈，在炎炎夏日中帶來驚喜。

於即日起至8月31日，H·COINS會員於指定餐飲商戶單一消費滿HK$300，即可獲1枚電子印花；累積滿3枚電子印花，即賞總值HK$60購物電子禮券。H · COINS會員於推廣期內在屯門時代廣場以電子貨幣即日消費滿指定金額，並於禮賓部出示相關的即日電子機印發票（連同相符的正本電子貨幣顧客付款存根），即可獲餐飲、購物電子禮券。

換領地點：屯門時代廣場南翼L3禮賓部

所有獎賞名額有限，先到先得，送完即止。

＊每張合資格的消費發票須滿HK$100。

屯門時代廣場最新食肆推介

熱門的泰國餐廳「水門雞飯」已正式開業於屯門時代廣場。該餐廳的泰式雞飯深受好評，是吸引大批食客排隊的主要原因。雞肉皮脆肉嫩，搭配泰國特有的香料調味，在這個炎熱的夏天為您帶來一絲清爽。

如果您喜歡在假日與家人享受「一盅兩件」的樂趣，可到「功夫點心」。您可以在舒適的環境中品嘗傳統手工點心，享受悠閒的假日時光。