著數優惠｜必勝客Pizza Hut第100間分店登陸科學園！玩遊戲免費派100份滋味美食

必勝客在香港的第100間分店已於科學園第二期隆重開幕,既象徵着必勝客在香港業務的重要里程碑,亦反映其持續擴展和成功。必勝客一直以來都秉持創新精神,是次突破性打造了品牌首間主打 Grab & Go Express 的概念店,旨在為時刻都分秒必爭的香港人提供更快速及便利的外賣自取體驗。為隆重其事,必勝客將於 4 月 19 日舉辦趣味十足的「必勝客 100 Fun 即 Grab 即賞」尋寶遊戲,免費派發 100 盒 MY BOX 自食組盒,與民同樂!

全新科學園 Express 店主打 Grab & Go 概念, 餐廳提供多款包裝方便的一人滋味餐盒選擇,包括廣受好評的 MY BOX 自食組盒,共有超過 8 款主食、2 款小食和 7 款飲品供顧 客自由組合,當中包括一系列人氣薄餅、意粉、香炸小食,一個人都可以盡慶。此外,店內還提供深受歡迎的「Dip 脆批」,每盒有兩件獨立包裝的「Dip 脆批」,以特製紙袋獨立包裝,方便食用。「Dip脆批」外層金黃酥脆,內含豐富的餡料和香濃芝士,口感綿密的熱溶芝士與餡料的濃厚滋味完美融合,帶來極致的爆餡享受。無論是追求輕盈午餐、享受下午茶小點,還是想盡情放縱,客人都能隨心所欲地選擇。開幕期間, 更特別提供 Grab & Go Express 專櫃*$5 折扣優惠,凡惠顧指定 MY BOX 自食組盒均可即享$5 折扣優惠,推廣期有限及受條款及細則約束。