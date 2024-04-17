著數優惠｜必勝客Pizza Hut第100間分店登陸科學園！玩遊戲免費派100份滋味美食

Pizza Hut優惠｜必勝客第100間分店已經登陸科學園！分店為首間主打Grab & Go Express的概念店，點餐更方便快捷。為隆重其事，必勝客將舉辦尋寶遊戲，免費派發100盒MY BOX自食組盒，同大家分享喜悅，即睇內文詳情去玩啦！

必勝客在香港的第100間分店已於科學園第二期隆重開幕，既象徵着必勝客在香港業務的重要里程碑，亦反映其持續擴展和成功。必勝客一直以來都秉持創新精神，是次突破性打造了品牌首間主打 Grab & Go Express 的概念店，旨在為時刻都分秒必爭的香港人提供更快速及便利的外賣自取體驗。為隆重其事，必勝客將於 4 月 19 日舉辦趣味十足的「必勝客 100 Fun 即 Grab 即賞」尋寶遊戲，免費派發 100 盒 MY BOX 自食組盒，與民同樂！

全新科學園 Express 店主打 Grab & Go 概念， 餐廳提供多款包裝方便的一人滋味餐盒選擇，包括廣受好評的 MY BOX 自食組盒，共有超過 8 款主食、2 款小食和 7 款飲品供顧 客自由組合，當中包括一系列人氣薄餅、意粉、香炸小食，一個人都可以盡慶。此外，店內還提供深受歡迎的「Dip 脆批」，每盒有兩件獨立包裝的「Dip 脆批」，以特製紙袋獨立包裝，方便食用。「Dip脆批」外層金黃酥脆，內含豐富的餡料和香濃芝士，口感綿密的熱溶芝士與餡料的濃厚滋味完美融合，帶來極致的爆餡享受。無論是追求輕盈午餐、享受下午茶小點，還是想盡情放縱，客人都能隨心所欲地選擇。開幕期間， 更特別提供 Grab & Go Express 專櫃*$5 折扣優惠，凡惠顧指定 MY BOX 自食組盒均可即享$5 折扣優惠，推廣期有限及受條款及細則約束。

Pizza Hut 尋寶遊戲免費派發100份滋味美食 為與全民共慶第 100 間香港分店開幕的喜悅，必勝客將於 4 月 19 日舉辦趣味十足的 「必勝客 100 Fun 即 Grab 即賞」尋寶遊戲，派發 100 份滋味的 MY BOX 自食組盒，回 饋顧客多年來的支持。當日，必勝客將在科學園各個地點隱藏尋寶線索，成功奪寶的 參加者即可在科學園 Express 店換領獎賞。顧客可密切留意必勝客稍後在社交平台發佈 的尋寶線索，參加一趟好玩的沉浸式美食發掘之旅！