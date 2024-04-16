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生活
2024-04-16 16:00:00

著數優惠｜買生力白啤滿$20即抽獎！贏AirPods/行李箱/微型投影機

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著數優惠｜買生力白啤滿$20即抽獎！贏AirPods/行李箱/微型投影機

著數優惠｜買生力白啤滿$20即抽獎！贏AirPods/行李箱/微型投影機

喜歡飲啤酒的朋友注意！擁有清新果香及細滑麥味的生力白啤，以清新宜人的口感送上極致享受。入口散發著絲絲薄荷及柑橘香味，餘韻無窮。由即日起購買任何生力白啤產品滿$20，即可參加抽獎，贏走總值超過$75,000的獎品，當中包括實用簡約的行李箱、方便攜帶的微型投影機、最新型號的耳機等，即睇內文詳情。

由即日起至5月7日，購買任何生力白啤產品滿$20，即可參加抽獎！

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生力白啤為你帶來清新果香及細滑的完美平衡，以清新宜人的口感送上極致享受。散發著絲絲薄荷及柑橘香味，搭配金黃醇厚酒體，以及讓人如置身於綿密雲朵的絲滑酒泡，餘韻無窮。現在還有機會贏得為你精心挑選的精美禮品。總值超過HK$ 75,000 獎品包括實用簡約的行李箱、方便攜帶的微型投影機、最新型號的耳機等，無論在家中或者旅行都能享受人生的絕佳平衡！

由即日起至57日，購買任何生力白啤產品滿HK$20，並WhatsApp完整收據正本照片至 9369 8400即可參加抽獎！

即睇參加方法

獎品：

大賞 (1): 美國高級品牌28吋行李箱1 + 22吋行李箱1 (參考價 HK$7,560)

二賞 (3): 韓國影音品牌微型智慧投影機1 (參考價 HK$6,980)

三賞 (10): 抗噪式無線藍芽耳機 (第二代) 1 (參考價 HK$1,849)

四賞 (60): 生力白啤 巨罐裝24 限量版酒杯1 (參考價 HK$480)

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