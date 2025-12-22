著數優惠｜銅鑼灣人氣壽喜燒HAKATA NABE推全新餐牌 午市套餐$78起 期間限定晚市送和牛

銅鑼灣人氣壽喜燒及火焰牛腸鍋餐廳 「HAKATA NABE」推出全新餐牌，午市套餐只需$78起就能享用北海道米豚涮涮鍋，配上6款自選滋味湯底，冬日暖胃必試！而晚市更推出全新期間限定優惠，二人同行即送200g赤身和牛山，相當抵食，大家一於把握機會品嚐關西風壽喜燒的醇甜風味。

HAKATA NABE推出多款全新菜單及美食，午市必試北海道米豚套餐$78（豚肩或豚腩120g），選用以北海道米飼養的北海道千歲產米豚，肉質天然清甜，口感鬆軟細膩，脂香與鮮味平衡。套餐已包括前菜、鍋物、主食（白飯 / 烏冬 / 拉麵）、蔬菜籃及飲品（可樂 / 烏龍茶），另可自選牛骨湯、雞清湯、 昆布清湯等6款湯底，份量十足。另外還有齊集和牛及米豚的精選和牛．米豚套餐$98（赤肉60g、豚肩或豚腩120g），除了北海道米豚，還有肉味馥郁的十勝和牛，雙倍滿足！如果想更豐富，可選特選海鮮套餐 $108（大沙白蜆、虎蝦2隻、廣島產蠔2隻、豚肩或豚腩50g），大沙白蜆肉厚多汁、虎蝦彈嫩爽口，配上鮮味爆發的廣島蠔，鮮味令人回味無窮！

HAKATA NABE全新晚市優惠

晚市餐牌亦新增2款高質和牛部位套餐，十勝和牛黃金磚套餐（200g）$248，「黃金磚」取自和牛肋眼上蓋，以井字切割分離出中心最精華的部份，油花細緻均勻、脂香馥郁而不膩，沾上日本無菌蛋漿後更添滑順口感，是壽喜燒迷不能錯過的極致享受。十勝和牛拼盤套餐 $258（赤肉 60g、霜降肉 60g、肉眼 60g）則包羅3款人氣和牛部位，赤肉肉味濃郁、纖維細緻；霜降油花均勻、入口即融；肉眼軟嫩厚實、脂香豐盈，和牛粉絲必食！晚市更有期間限定優惠，6:00pm後入座，二人同行即送 200g 赤身和牛山（一份）。

*每位顧客必須點選一個套餐。

*換領優惠前，需先追蹤「HAKATA NABE」官方帳號，拍攝食物相片上傳至 Instagram / 小紅書，並標籤「HAKATA NABE」官方帳號。

*每次消費只限換領一份，數量有限送完即止。

*優惠受條款及細則約束，如有任何爭議 HAKATA NABE 保留最終決定權。

HAKATA NABE

地址：銅鑼灣登龍街 34 號地舖

營業時間：12:00 - 22:00

聯絡電話：6424 9349