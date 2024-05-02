著數優惠｜銅鑼灣變形金剛主題餐廳1週年 消費滿額即送限量版海報/軟雪糕 兩大角色現身店內

Transformers The ARK為全球首間變形金剛主題餐飲旗艦店，是變形金剛粉絲必到的打卡餐廳。為慶祝餐廳登陸銅鑼灣1週年，Transformers The ARK 將會有一連串的慶祝活動，除了由星級主廚特別推出一系列全新能量美食外，更有週年三重賞優惠，粉絲切勿錯過！
變形金剛主題餐廳Transformers The ARK 兩大派別能量美食
餐廳星級主廚精心研製出一系列全新的獨家能量食譜，融入了變形金剛的元素，分為「博派」及「狂派」。「大黃蜂」雞腿包 ($50)，漢堡包以《大黃蜂》造型設計，配搭嫩滑多汁的無激素雞腿肉，加上鮮甜酸香的現烤新鮮菠蘿及祕製美式辣醬，夠晒惹味！另外亦有「狂派」代表「麥加登」辣果醬脆雞 ($50) ，脆雞有如強大火力的「融合炮」，以獨家秘製的韓式辛辣醬為主調，散發出微微酸甜的果醬，香辣開胃。
Transformers The ARK週年三重賞
為慶祝Transformers The ARK 開業一週年，餐廳推出三重賞優惠，包括：變形金剛40週年限量版海報、變形金剛T恤以及變形金剛軟雪糕！在餐廳內購買任何一款套餐即免費獲贈一套 4 款變形金剛 40 週年限量版海報的其中一款，活動日期由 2024 年 4 月 24 日至 5 月 21 日，限量版海報款式將每星期更換一次，合共 4 個款式， 送完即止。如果想儲齊一套，只要於同日內消費滿1,000**元或以上*，即可獲贈整套 4 款變形金剛 40 週年限量版海報。( *可合併使用同日兩張收據 )而變形金剛 T 恤同樣是粉絲必儲，消費滿港幣 350**或以上，即可獲贈$158 系列變形金剛 T 恤隨心選一件(備有不同顏色及大中細碼選擇)。最後還有變形金剛軟雪糕，消費滿 150**元或以上，即可獲贈變形金剛軟雪糕一杯，分別有能量海鹽雪糕、特濃可可雪糕和海鹽可可扭紋雪糕三款口味。
適逢一週年慶祝活動，變形金剛「柯柏文」和「大黃蜂」更分別於銅鑼灣及將軍澳分店一同現身，與大家見面，與變形金剛角色打卡並上傳到社交平台，更有機會獲得限量驚喜小禮品，現場亦設有變形金剛彩繪活動，為各位繪畫代表不同派別的標誌。
「柯柏文」和「大黃蜂」見面會
日期：27/4（六）、1/5（三）、4/5（六）、11/5（六）、15/5（三）、18/5（六）
時間：下午 1 時至下午 1 時 25 分（銅鑼灣旗艦店）
下午 3 時至下午 3 時 25 分（將軍澳店）
變形金剛彩繪活動
日期：28/4（日）、1/5（三）、5/5（日）、12/5（日）、 19/5（日）
地點：銅鑼灣旗艦店（銅鑼灣羅素街 38 號地下及 1 樓）
時間：下午 1 時至下午 3 時正