著數優惠｜銅鑼灣變形金剛主題餐廳1週年 消費滿額即送限量版海報/軟雪糕 兩大角色現身店內

Transformers The ARK為全球首間變形金剛主題餐飲旗艦店，是變形金剛粉絲必到的打卡餐廳。為慶祝餐廳登陸銅鑼灣1週年，Transformers The ARK 將會有一連串的慶祝活動，除了由星級主廚特別推出一系列全新能量美食外，更有週年三重賞優惠，粉絲切勿錯過！

變形金剛主題餐廳Transformers The ARK 兩大派別能量美食

餐廳星級主廚精心研製出一系列全新的獨家能量食譜，融入了變形金剛的元素，分為「博派」及「狂派」。「大黃蜂」雞腿包 ($50)，漢堡包以《大黃蜂》造型設計，配搭嫩滑多汁的無激素雞腿肉，加上鮮甜酸香的現烤新鮮菠蘿及祕製美式辣醬，夠晒惹味！另外亦有「狂派」代表「麥加登」辣果醬脆雞 ($50) ，脆雞有如強大火力的「融合炮」，以獨家秘製的韓式辛辣醬為主調，散發出微微酸甜的果醬，香辣開胃。