著數優惠｜食卡樂B即有機會贏乃木坂46香港演唱會門票2張！

今個夏天，日本超人氣女子偶像團體NOGIZAKA46（乃木坂46）即將來港舉辦演唱會，早前《Calbee 呈獻: NOGIZAKA46 LIVE in HONG KONG 2024》演唱會門票開賣反應熱烈。現在食卡樂B，即有機會贏取乃木坂46香港演唱會門票2張！不用飛到日本就能一睹偶像風采，粉絲們絕對不能錯過啊，即睇內文抽獎詳情！

今個夏日，適逢日本超人氣大型女子偶像團體NOGIZAKA46 （乃木坂46）即將來港演出，卡樂B 將舉行「Calbee Music | 乃木坂46 Live」大抽獎，讓人人都有機會贏取《Calbee 呈獻: NOGIZAKA46 LIVE in HONG KONG 2024》演唱會門票，不用飛到日本就能一睹偶像風采，粉絲們絕對不能錯過此次千載難逢接觸偶像的機會！

2024年5月22日至6月11日期間，只要於任何商戶購買卡樂B產品（只限香港版產品）滿$46，以單一收據計算，上傳清晰收據相片、姓名及身份證號碼首4個數字到指定網頁，即可參加「Calbee Music | 乃木坂46 Live」大抽獎，更有機會贏取《Calbee 呈獻: NOGIZAKA46 LIVE in HONG KONG 2024》$1,888或$1,388門票2張！名額有限，粉絲們如想入場朝聖就萬勿錯過！

此次來港的日本超人氣大型女子組合「乃木坂46」一共有20位成員到港參與演出，當中包括梅澤美波、弓木奈於、与田祐希等多名人氣成員。