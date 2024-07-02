BreadTalk（面包新語）及ToastBox（土司工坊）佐敦薈店7月8日起推出一連14日的感謝活動，帶來各款全新產品及期間限定優惠，立即睇內文了解詳請！

BreadTalk 及Toast Box 佐敦薈店煥新登場，除了帶來全新產品外，由7月8日起為期14天推出多重期間驚喜優惠回饋顧客！ BreadTalk 全新產品：

ToastBox 雙「龍」美饌(季節限定) 星洲龍蝦叻沙配南洋熱咖啡/奶茶$98 星洲龍蝦叻沙以椰漿為基礎，再融合多種香料，湯底是叻沙的靈魂。湯底以檸檬葉、南薑、香茅等南洋料理常用香料製作的湯麵，搭配油豆腐、龍蝦、豆芽菜等佐料，甜、鹹、辣口味兼具，食落每一啖都充滿濃郁奶油口感及微微辛辣風味，可刺激夏天困悶的味蕾。 美祿土司配南洋熱咖啡/奶茶 $48 現烤土司面上鋪滿一層厚厚美祿粉，再加上特色甜奶，口感香脆，美祿巧克力麥芽香味大爆發。 美祿恐龍(熱) $30 將美祿粉及煉乳倒入杯中，香濃幼滑，令人回味無窮。 美祿巧克力蛋撻 $18 美祿經典的麥芽巧克力粉，配搭香脆的曲奇皮蛋撻，簡直絕配。