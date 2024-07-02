熱門搜尋:
歐洲國家盃 深中通道 多啦A夢 產後抑鬱 DSE 2024 THE SOUTHSIDE 機票優惠 的士 NOVO LAND 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-07-02 13:00:00

著數優惠｜BreadTalk及ToastBox感謝活動 指定店鋪軟包、蛋撻買一送一/半價換購咖啡或咖椰醬

分享：
著數優惠｜BreadTalk及ToastBox感謝活動 指定店鋪軟包、蛋撻買一送一/半價換購咖啡或咖椰醬

著數優惠｜BreadTalk及ToastBox感謝活動 指定店鋪軟包、蛋撻買一送一/半價換購咖啡或咖椰醬

BreadTalk（面包新語）及ToastBox（土司工坊）佐敦薈店7月8日起推出一連14日的感謝活動，帶來各款全新產品及期間限定優惠，立即睇內文了解詳請！

BreadTalk 及Toast Box 佐敦薈店煥新登場，除了帶來全新產品外，由7月8日起為期14天推出多重期間驚喜優惠回饋顧客！

BreadTalk全新產品：

Ad Block
BreadTalk扁脆牛角酥系列 BreadTalk牛油軟包系列 BreadTalk比薩午餐組合

ToastBox 雙「龍」美饌(季節限定)

星洲龍蝦叻沙配南洋熱咖啡/奶茶$98

星洲龍蝦叻沙以椰漿為基礎，再融合多種香料，湯底是叻沙的靈魂。湯底以檸檬葉、南薑、香茅等南洋料理常用香料製作的湯麵，搭配油豆腐、龍蝦、豆芽菜等佐料，甜、鹹、辣口味兼具，食落每一啖都充滿濃郁奶油口感及微微辛辣風味，可刺激夏天困悶的味蕾。

美祿土司配南洋熱咖啡/奶茶 $48

現烤土司面上鋪滿一層厚厚美祿粉，再加上特色甜奶，口感香脆，美祿巧克力麥芽香味大爆發。

美祿恐龍(熱) $30

將美祿粉及煉乳倒入杯中，香濃幼滑，令人回味無窮。

美祿巧克力蛋撻 $18

美祿經典的麥芽巧克力粉，配搭香脆的曲奇皮蛋撻，簡直絕配。

ToastBox 雙「龍」美饌(季節限定) ToastBox 雙「龍」美饌(季節限定)

BreadTalk驚喜優惠

優惠一：

日式紅豆牛油軟包/南洋咖椰牛油軟包/港式奶醬牛油軟包(原價$18)買一送一

BreadTalk佐敦薈店

地址：佐敦彌敦道233-239號佐敦薈地下B舖

營業時間：星期一至日7:30am–10pm

ToastBox驚喜優惠

優惠一：

惠顧滿$100，即可半價換購一款海南咖椰醬/ToastBox咖啡烏/ToastBox2in1咖啡

優惠二：

原味蛋撻/雞肉鬆蛋撻/辣雞肉鬆蛋撻/美祿巧克力蛋撻買一送一

ToastBox佐敦薈店

地址：佐敦彌敦道233-239號佐敦薈地下B舖

營業時間：星期一至日7:30am–10pm

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受