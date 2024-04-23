著數優惠｜KOKUAJI聯乘UCC新推Tiramisu意大利芝士蛋糕味雪糕！試食價平均$16/杯

咖啡控注意！KOKUAJI去年與日本知名咖啡品牌UCC合作，推出3款混合不同UCC咖啡及原材料的雪糕一直大受好評。今年兩大品牌再度聯手，最新推出意大利芝士蛋糕味雪糕！當中採用了UCC皇牌 The Blend 117即溶咖啡，配搭幼滑芝士以及乳脂豐厚兼香濃帶甜的北海道鮮牛乳，神還原法國甜點Tiramisu的經典味道！

惠康為你帶來全新獨家驚喜滋味！KOKUAJI去年與日本知名咖啡品牌UCC合作，推出的3款完美混合不同UCC咖啡及原材料的雪糕一直大受好評，包括香滑榛子碎咖啡雪糕、香濃咖啡碎雪糕及炭燒咖啡味雪糕。今年兩大品牌再度聯手，創造出醉人心弦、層次分明又細膩香濃的意大利芝士蛋糕味雪糕，當中採用了UCC皇牌 The Blend 117即溶咖啡，配搭幼滑芝士以及乳脂豐厚兼香濃帶甜的北海道鮮牛乳，貫徹品牌同一系列的高級雪糕體驗，帶出KOKUAJI 甜品一貫濃郁而層次分別的箇中精髓，同時更神還原法國甜點意大利芝士蛋糕的經典味道！由即日起至4月25日，顧客可以享驚喜試食價$48/3杯，任選雪糕/雪條2件即享9折，各位雪糕及咖啡控切勿錯過！