著數優惠｜Pizza Hut 必勝批買一送一 任選11款人氣口味每個低至$54

Pizza Hut再度出擊送出優惠！由即日起至7月3日，推出單點必勝批買一送一優惠！11款指定人氣熱賣口味必勝批，普通批平均每個更低至$54，即睇內文詳請！

限時買一送一Pizza Hut皇牌必勝批

即日起至7月3日，Pizza Hut推出必勝批買一送一優惠，優惠涵蓋11款人氣口味的必勝批，包括招牌「海鮮至尊」、「超級至尊」、「意式風情」、「夏威夷風光」等，無論是普通批或大批，都可以一個Pizza的價格滿足兩個願望，選擇兩款不同口味！買一送一優惠平均每個只需$54起，兩個批最平只需$108！除了可免費選擇全新爆脆批、手工酸種薄批、鬆厚批外，亦可以優惠價升級芝心批或芝脆批，加上啖啖配料超滿足。

全線分店堂食及外賣自取全日適用。

推廣期：2024年6月6日至7月3日（不適用於6月10日及7月1日；及不適用於6月15、16日下午4時後）