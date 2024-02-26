著「錯」校服 會刺激皮膚及呼吸道 甚至致癌！

家長及學生有否想過，每天都穿著的校服，原來是存在影響健康的化學物，例如甲醛、極端的酸鹼值及偶氮染料，會對皮膚及呼吸道造成刺激，甚至增加患癌風險。所幸現今科技發達，校服生產商會更注重服料，甚至傾向可持續發展，以回收塑料、竹纖維、玉米纖維、天絲或人造絲(木纖維)等為原材料，使校服變得健康舒適之餘，亦更環保。 文：袁雅婷 攝：羅錦鴻 甲醛、極端酸鹼值及偶氮染料 CMA Testing檢定中心為一所第三方品質保證機構，專門從事檢測，驗貨和認證服務。該公司玩具及物料部技術經理尹亮恆(Harris)表示，傳統衣物布料在生產時都會使用到化學品，而當中最為人關注的是甲醛、極端的酸鹼值，以及布料所使用的偶氮染料。甲醛能增加布料的抗皺能力以及加強染色能力。殘留的甲醛會對皮膚及呼吸道造成刺激；而殘留的酸或鹼會導致極端的酸鹼值，同樣會刺激使用者皮膚而造成不適。某些布料會使用到偶氮染料，而當中一些偶氮染料經皮膚吸收，被身體內的酵素分解後，會產生強毒性的初級芳香胺。此物質已被證實是十分強的致癌物，會增加患上膀胱癌風險。

CMA Testing檢定中心科技商品化組黃俊豪(左)、ESG School HK創辦人陳偉彬(右)及CMA Testing玩具及物料部技術經理尹亮恆(中)。

穿著新買衣物前 清洗一次 為確保校服物料安全，Harris建議家長購買校服時，可參閱供應商有否進行相關布料物料安全測試及提供報告。而CMA Testing報告會清楚列明上述提及標準。目前香港並未有針對紡織品安全標準的監管機制，但學校及家長亦可參考國際標準、成分標籤及衣物護理標籤去選購校服。Harris更提醒家長，由於甲醛可溶於水，消費者穿著新買的衣物，安全起見應先清洗一次，以減低風險。 注重可持續發展 應製作環保校服 隨著社會愈來愈多人關注環保、可持續發展，以及穿著傳統校服帶來的健康問題等，新式的「環保校服」亦應運而生。例如由ESG School HK生產的校服，會利用回收塑料、竹纖維、玉米纖維、天絲或木纖維等環保物料製作。品牌創辦人陳偉彬(Paul)說：「我們的開發信念，是要透過改變制服的製造方式並引入創新的抗菌技術，使校服產品更環保之餘，同時亦鼓勵學校領導和教育者實踐環境教育及可持續發展文化，讓學生、家長及社區認識可持續性和公共衛生的重要，共同推動可持續社區發展。」 他續指，市面上紡織物料種類繁多，40年前「的確涼」(即「滌綸+棉」)曾大行其道。而現今則有Dry Fit、Heat Tech等高科技製衣物料等，市場競爭相當大。新一代物料，更利用回收物料甚至剩食打造時尚前衛新面貌，不僅將食物原料如蘋果渣、粟米、香蕉皮等轉化為衣物原料，更著重減碳對學校環保的貢獻，改善學校環境質素。這不僅是技術的進步，更是對可持續性發展的實質支持。惟大眾對於可持續時尚、升級再造(upcycle)衣物、環保材料，以及抗菌紡織品塗層等方面知識缺乏，造成推廣上的一定困難。「要讓大眾明白環保物料制服對環境的破壞遠遠小於傳統制服，需要不斷進行教育推廣。這個挑戰推動着ESG School HK團隊，在提供高品質、環保制服的同時，亦要讓更多人認識可持續時尚的價值。」