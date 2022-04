旺角潮人集中地T.O.P This is Our Place,早前於情人節時曾聯同擁有全球多家著名博物館官方授權的Traveling Muzeum 以及潮玩創作公司ZCWO舉辦「蒙娜麗莎出旺角記」,讓蒙娜麗莎跳出畫框,以不同形象及形式示人,好像化身DJ與大家一起打卡,女神更會留守至4月30日與大家見面,也當然少不了藝術單位「藝全人」(ADAM)與12位展能藝術家聯手舉辦的「Mona Lisa NFT Galleria」,以蒙娜麗莎為主題的作品及其他數碼藝術品一共20幅,仍然透過NFT形式發售,當中所得部分款項將捐助展能藝術家發展慈善機構,同時支持藝術與公益。

Traveling Muzeum Mona Lisa主題作品:https://app.ucollex.io/profile/202