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生活
2023-10-19 12:30:17

蔬菜保鮮方法｜葱/薯仔/番茄如何保存？ 一步到位不易變壞 保鮮期延長2周！

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蔬菜保鮮方法｜葱/薯仔/番茄/香蕉如何保存？ 一步到位不易變壞 保鮮期延長2周！

蔬菜保鮮方法｜葱/薯仔/番茄/香蕉如何保存？ 一步到位不易變壞 保鮮期延長2周！

香港濕氣重、氣溫高令葱/薯仔/番茄/香蕉等蔬菜容易變壞。

今次就教教大家如何延長蔬菜的保鮮期，為蔬菜保鮮減浪費，原來不同蔬菜的保存方法都不一樣，部分更不可以放入雪櫃，否則更易變壞！

蔬菜保鮮小貼士：

  1. 雪櫃放太多東西反而會影響保鮮度，最好只用2/3空間，約7成左右，才能讓雪櫃良好運作。
  2. 水果和蔬菜要分別存放因為兩者會產生不同氣體，會互相影響令彼此加快變質。
  3. 如果發現綠色蔬菜、蘿蔔有點變色，感覺快過期，有一個小方法可以復活它：將蔬菜或蘿蔔切片，再將之浸泡在冰水中約15分鐘至半小時，不單可令菜葉變得青綠、恢復光澤，浸菜過程亦釋出農藥及害蟲。
蔬菜保鮮方法｜蘿蔔切片後，浸泡在冰水中約15分鐘，便會恢復光澤！

蔬菜保鮮方法｜蘿蔔切片後，浸泡在冰水中約15分鐘，便會恢復光澤！

蔬菜保鮮方法｜1.菜葉類蔬菜

葉菜類是最難保存的，如果直接放入雪櫃，水分持續散失，很快就會變黃，但如果直接放在塑膠袋或夾鍊袋裡，又很容易爛，所以要留一點空隙。簡單用白報紙或紙袋，都可以為蔬菜保存水分及保鮮，放入雪櫃貯存即成。

蔬菜保鮮方法：以紙類包裹葉菜

  1. 買回家後把葉菜先攤開晾乾
  2. 以白報紙或紙袋包裹
  3. 再套上塑膠袋，保留一點空氣流通到袋內，可以延長保存
蔬菜保鮮方法｜1菜葉類蔬菜 買回家後把葉菜先攤開晾乾 蔬菜保鮮方法｜2菜葉類蔬菜 以紙袋包裹 蔬菜保鮮方法｜3菜葉類蔬菜 再套上塑膠袋，保留一點空氣流通到袋內

保鮮方法｜保鮮盒放濕水的廚房紙

葱建議放於食物保鮮盒裡，但就有少許竅門。先將葱切半，葱白部分留起，其餘則切成葱花，放入保鮮盒，蓋上一張濕了水的廚房紙，關好保鮮盒後存放，可貯存到10日或以上。

蔬菜保鮮方法｜葱切半， 葱白部分留起 蔬菜保鮮方法｜葱段切成蔥花，放入保鮮盒 蔬菜保鮮方法｜蔥上蓋上濕水的廚房紙 蔬菜保鮮方法｜蔥的保鮮盒關好

豆芽菜保鮮方法

豆芽菜也適用冷凍，可以延長保鮮時間2周左右，也能縮短烹調時間。豆芽菜洗乾淨、瀝乾水分再冷凍。雖然直接冷凍也可以，但用流動的水清洗後，可去除豆芽菜特有的豆臭味。

蔬菜保鮮方法｜豆芽菜瀝乾水分再冷凍 蔬菜保鮮方法｜豆芽菜放進適合冷凍的保鮮夾鏈袋中，把袋內的空氣擠出並封好袋口

蔬菜保鮮方法｜2：根莖類蔬菜

其實並不是所有的蔬菜都適合冷藏。糖分多、表皮較硬較厚實的蔬菜，如蘿蔔、番薯及芋頭等，適合於陰涼處存放，放入雪櫃反而更易壞。薯仔放雪櫃反而更容易發芽，所以放室內即可，同時避免陽光照射。

根莖類蔬菜保鮮方法：切掉根莖類蒂頭
1根莖類先切除蒂頭，可減少水分散失。
2：買回家後可以先將蒂頭切除，像是蘿蔔、絲瓜等，都可以先把頭切掉，最主要是減少水分散失的面積，有助保存。

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薯仔保鮮方法｜ 灑上食用梳打粉

薯仔所需工具多一點，但卻有效防止它出芽。先準備一個盒，盒內灑上食用梳打粉，放上薯仔，而薯仔之間保持少許距離，鋪一張報紙，再灑上食用梳打粉，即成。

蔬菜保鮮方法｜薯仔的盒內灑上食用梳打粉 蔬菜保鮮方法｜薯仔放入盒內，薯仔間保持距離 蔬菜保鮮方法｜薯仔鋪一張紙再灑上食用梳打粉

蔬菜保鮮方法｜3：果菜類

想果菜類的保存得耐，最重要是識揀，茄子、蕃茄、青椒等選擇外皮緊實有光澤的。

回家後用乾紙巾或保鮮紙包住，再裝入塑膠袋或蔬果密實袋封好再冷藏。袋中儘量不要有空氣，能抽真空更好。保存時溫度維持在6℃，因為太冷會使果菜類蔬菜凍傷。

番茄保鮮方法 連皮切塊冷凍，或連皮整個冷凍

有專業農家進一步說明，小番茄蒂頭的部份其實有很多細菌，保存時如果連著蒂頭一起，細菌就很容易繁殖滋長，所以先將蒂頭移除再保存，就能幫助維持小番茄鮮度。日本文部科學省認為，移除蒂頭後用流水沖洗一下再擦乾保存更好。如果購買時是盒裝，可將1～2張廚房紙巾摺起來鋪在盒底，並在小番茄上方也鋪上廚房紙巾，再關上盒子放入冰箱冷藏，廚房紙巾可以吸收濕氣，幫助小番茄保鮮，若廚房紙巾濕了就要換新的。如果購買時是袋裝，就建議移到保鮮盒或其他適合的容器裡，再依照上述的盒裝保存方法來做即可。

番茄保鮮方法，移除蒂頭 番茄保鮮方法，用水喉水沖洗後擦乾 番茄保鮮方法，放在保鮮盒內

蔬菜保鮮方法｜4：生果類

蘋果在儲藏室裡最多可以保存4個星期，如雪凍可以保存更長時間；而柑橘類水果如檸檬，都能存放相當長的時間，通常為幾星期，又有維他命C，十分適合沒時間買餸的大忙人。

香蕉快熟方法：用保鮮紙

可以用保鮮紙包住香蕉莖部，因為香蕉莖會釋放乙烯氣體，令香蕉更快熟。

保持蘋果新鮮：

蘋果會釋放出一種叫乙烯的氣體，加快旁邊水果的成熟速度，因此要避免將蘋果放在接近成熟的蔬果旁邊。

原文刊登於Yahoo C9．達人

可以用保鮮紙包住香蕉莖部，因為香蕉莖會釋放乙烯氣體，令香蕉更快熟。 蘋果會釋放出一種叫乙烯的氣體，加快旁邊水果的成熟速度，因此要避免將蘋果放在接近成熟的蔬果旁邊。
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