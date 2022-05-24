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生活
2022-05-24 21:09:04

藉消費券熱潮 V city「THANKFUL WEEK感謝週」盛裝回歸

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524日起至31日期間，屯門區旗艦購物商場V city連續9年舉辦的「THANKFUL WEEK感謝週」乘著令全城購物慾沸騰的消費券熱潮，再次歸來。而且，本年更推出「5大至瘋賞」回饋顧客，令他們投身低至$1的海量優惠，以及高達300%回贈之中，讓眾人買不停手，滿載而歸！

V city「THANKFUL WEEK感謝週」是新界西北矚目的年度大割引活動。

V city「THANKFUL WEEK感謝週」是新界西北矚目的年度大割引活動。

V city獨家！$1$10震撼價專區識食之人最開心

該專區以令人垂涎三尺的美食為主，咸甜皆有，例如燕麥黑米露、美國天然小紅莓乾、北海道豚肉燒賣、紅豆冰均以$1登場！另外，上海食府雞絲水晶粉皮、冰室迷你炸饅頭則做驚喜快閃優惠，顧客$10最抵價錢便可享受美食！

CATALO 美國天然小紅莓乾 100g│原價：$28 震撼價：$1 (限量50盒) CAUDALIE 葡萄籽滋潤抗氧護唇膏│原價：$50 震撼價：$10 (2折) (限量50枝) CookCook Land 巴西豬肉粒 227g│原價：$40 震撼價：$10 (25折) (限量150包) CookCook Land 日本北海道荒挽豚肉燒賣 (3粒裝) │原價：$40 震撼價：$1 (限量50包) 老虎冰室 紅豆冰│原價：$38 震撼價：$1 (限量10杯) 老虎冰室 迷你炸饅頭│原價：$32 震撼價：$10 (31折) (每日限量10客) 尚品 燕麥黑米露 252g│原價：$88 震撼價：$1 (限量30盒) 料理番の銀次 毛豆1客│原價：$28 震撼價：$10 (36折) (每日限量20客) 謝謝儂 雞絲水晶粉皮│原價：$70 震撼價：$10 (14折) (每日限量20客)
從踏入V city一刻，顧客已經置身海量優惠之中。

從踏入V city一刻，顧客已經置身海量優惠之中。

「全場瘋狂買+消費券專享優惠」逾20,000件人氣美妝潮服、生活百貨及健康食品低至17

場內商店及人氣食肆會聯手推出的全場瘋狂買消費優惠贏盡連年口碑，今年當然也不例外，一共推出逾20,000人氣美妝潮服、生活百貨及健康食品，低至17折！今年商場更藉著消費券熱潮，加碼推出限量消費券專享優惠，聚焦大面額的貨品，令顧客可以買到更抵的商品、省下更大的折扣！

Adidas SUPERSTAR│原價：$899 特價：$299 (33折) agnès b精選手袋│原價：$960 價：$480 (5折) (限量50個) SKECHERS ULTRA FLEX 女子休閒鞋│原價：$799 特價：$250 (32折) (限量10對) CATALO 抗老活膚營養組位7包│原價：$288 特價：$50 (17折) 誠品書店 iBle Airvida M1 Wearable AirPurifier│原價：$1,399 特價：$399 (29折) (限量10部) Benefit 粉嫩無「孔」皇牌套裝│原價：$578 特價：$325 (56折) 限量6套) Estée Lauder 升級再生基因修復精華套裝│原價：$2,101 特價：$1,185 (56折) (限量100套) Fresh 皇牌玫瑰面膜套裝│原價：$930 特價：$540 (58折) (限量50套) LANCÔME GÉNIFIQUE小黑瓶100ml套裝│原價：$3,117 特價：$1,685 (54折) M.A.C 時尚焦點9色眼影眉筆組合│原價：$1,100 特價：$565 (51折) (限量50套) NARS 人氣唇膏 │(原價：$500-$550) 買一送一 (送指定色號) (限量20套) SABON 嬌貴茉莉身體護理套裝│原價：$1,200 特價：$1,040 (87折) (限量30套) su:m37° 水漾補濕套裝│原價：$2,476 特價：$920 (37折) (限量30套) The history of Whoo 秘貼 自生精華禮盒套裝│原價：$3,315 特價：$1,320 (4折) (限量50套) 以消費券購買SENTO Fresh Start即可以優惠價$1,368 (6折)購買Eye Contour OROGOLD Cosmetics 於OROGOLD以消費券消費滿$5,000，送 24K純金美白防曬面霜乙罐│ (價值：$880) (限量100罐) 太子珠寶鐘錶 18K白色/玫瑰色黃金鑽石戒指│原價：$4,600 特價：$2,628 (58折) (每款限量5隻 PANDORA 購物滿$1,180，即送星月手鐲乙隻(價值$899) (限量50隻) 太子珠寶鐘錶 18K白色黃金鑽石吊墜連項鏈│原價：$4,600 特價：$2,688 (59折) 英皇珠寶 任何消費即可以$699換購Lolipop 18K黃金彩石手鍊 (價值：$1,080-$1,380) 英皇珠寶 任何消費即可以$699換購Lolipop 18K黃金彩石手鍊 (價值：$1,080-$1,380) Caffè Milani 彩虹馬卡龍│原價：$208 特價：$104 (5折) (每日限量10盒) PizzaExpress Margherita Pizza│原價：$128(10”) $158(13”) 特價：$64(10”) $79(13”) (5折) (每日限量各30個) 老虎冰室 三眼仔豬扒飯│原價：$68 特價：$28 (41折) (限量10客) 一田百貨 加拿大急凍生波士頓龍蝦(約300-350g) │原價：$118/包 特價：$78.8/包 (67折)
因為消費券的加持，大家自然會把握機會買盡優惠貨品。所以，今年V city為隆重推出「消費券智．潮家電賞」，讓顧客買得多、賞得多！

因為消費券的加持，大家自然會把握機會買盡優惠貨品。所以，今年V city為隆重推出「消費券智．潮家電賞」，讓顧客買得多、賞得多！

「消費券智．潮家電賞」換領至HIT家電 包括紫色iPad AirDYSON風筒

獲取獎賞的方法更是相當簡單，顧客只需成為The Point會員，並於5243pm起，預先在The Point App內換領限定心水產品預留證，並於推廣期內以電子^消費滿指定金額*，即可輕鬆換得人氣Gadgets，包括最新型號10.9吋紫色iPad AirDYSON（全新版）Supersonic HD08風筒、夏日炎炎必備的德國寶等離子空氣淨化風扇等，讓你添「家」寫意兼透心涼！

今年絕不可錯過V city 首推「BID」買傾心賞，以策略贏取心頭好！

今年絕不可錯過V city 首推「BID」買傾心賞，以策略贏取心頭好！

「『BID』買傾心賞」以$200 Point Dollar底價競投MAXCARE傾心椅

感謝週期間，The Point會員於推廣期內於V city使用最少$10 Point Dollar付款#，即可憑Point Dollar 以暗標方式參與競投，底價為$200Point Dollar。以最高Point Dollar投得產品之中標者，即可獲MAXCARE傾心椅 (橄欖綠色) 1 (建議零售價$19,800安坐家中chill舒服

顧客買滿$150即送$500「V city夏の福袋」！

顧客買滿$150即送$500「V city夏の福袋」！

感謝週首天限定！高達300%回贈！買滿$150$500V city夏の福袋」

The Point會員於525日在V city即日電子消費券^單一消費+滿$150，更即可免費換領當中包括CATALO $502張、逾$400食品及個人護理用品的豐富「V city夏の福袋」1個，相當吸引

 

推廣期：2022.05.25

換領時間：12nn – 10pm

換領地點：V city MTR層顧客服務中心

名額：150 (換完即止)

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