藉消費券熱潮 V city「THANKFUL WEEK感謝週」盛裝回歸

由5月24日起至31日期間，屯門區旗艦購物商場V city連續9年舉辦的「THANKFUL WEEK感謝週」乘著令全城購物慾沸騰的消費券熱潮，再次歸來。而且，本年更推出「5大至瘋賞」回饋顧客，令他們投身低至$1的海量優惠，以及高達300%回贈之中，讓眾人買不停手，滿載而歸！

V city「THANKFUL WEEK感謝週」是新界西北矚目的年度大割引活動。

V city 獨家！ 「 $1 、 $10 震撼價專區 「識食之人最開心 該專區以令人垂涎三尺的美食為主，咸甜皆有，例如燕麥黑米露、美國天然小紅莓乾、北海道豚肉燒賣、紅豆冰均以$1登場！另外，上海食府雞絲水晶粉皮、冰室迷你炸饅頭則做驚喜快閃優惠，顧客以$10最抵價錢便可享受美食！

從踏入V city一刻，顧客已經置身海量優惠之中。

「全場瘋狂買 + 消費券專享優惠」逾 20,000 件人氣美妝潮服、生活百貨及健康食品低至 17 折 場內商店及人氣食肆會聯手推出的「全場瘋狂買」消費優惠贏盡連年口碑，今年當然也不例外，一共推出逾20,000件人氣美妝潮服、生活百貨及健康食品，低至17折！今年商場更藉著消費券熱潮，加碼推出限量消費券專享優惠，聚焦大面額的貨品，令顧客可以買到更抵的商品、省下更大的折扣！

「消費券智．潮家電賞」換領至 HIT 家電 包括紫色 iPad Air 、 DYSON 風筒 獲取獎賞的方法更是相當簡單，顧客只需成為The Point會員，並於5月24日3pm起，預先在The Point App內換領限定心水產品預留證，並於推廣期內以電子消費券^消費滿指定金額*，即可輕鬆換得人氣Gadgets，包括最新型號10.9吋紫色iPad Air、DYSON（全新版）Supersonic™ HD08風筒、夏日炎炎必備的德國寶等離子空氣淨化風扇等，讓你添「家」寫意兼透心涼！

今年絕不可錯過V city 首推「BID」買傾心賞，以策略贏取心頭好！

「『 BID 』買傾心賞」以 $200 Point Dollar 底價競投 MAXCARE 傾心椅 於感謝週期間，The Point會員於推廣期內於V city使用最少$10 Point Dollar付款#，即可憑Point Dollar 以暗標方式參與競投，底價為$200Point Dollar。以最高Point Dollar投得產品之中標者，即可獲得MAXCARE傾心椅 (橄欖綠色) 1部 (建議零售價$19,800），安坐家中chill舒服！