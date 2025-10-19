藝術香港︱世界tango冠軍Germán Cornejo 上演拉丁舞劇《夜色探戈》

傑曼被譽為當今最頂尖的探戈表演編舞和舞者，他創立了傑曼哥納侯舞蹈團(GERMAN CORNEJO's DANCE COMPANY)，創作出多部精彩作品，包括《永生探戈》、《突破探戈》、《夜色探戈》和《狂野阿根廷》。傑曼於2003年在阿根廷電視節目中贏得新秀金獎而嶄露頭角，繼而在布宜諾斯艾利斯省舉辦一系列的青少年比賽中獲得7枚金牌，之後在全國賽事中先後獲得20多個一等奬，2005年更奪得探戈世界冠軍。

傑曼哥納侯在節目裡，將與多位世界級舞者，以優雅的花式舞步和各種高難度動作，讓觀眾在光影交織中，感受探戈舞蹈的肢體與情感張力，加上兩位實力派阿根廷歌手和一支7人樂隊，現場演奏皮亞梭拉的經典樂章，他開創的「新探戈」糅合爵士樂和古典音樂元素，為節目增添韻味。

《夜色探戈》以華麗的服飾、精湛舞藝和迷人樂韻，完美捕捉星光下布宜諾斯艾利斯的探戈節奏，亦是向皮亞梭拉的探戈魅力致敬。節目自2018年在倫敦首演後，隨即舉行世界巡演，包括紐約和多倫多等地，廣獲好評。