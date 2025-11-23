藝術香港︱古箏家楊程皓 聯同多位音樂好手 送上箏言琴語演奏會

香港教育大學客席樂器導師楊程皓，將是康文署「香港藝術家」系列壓軸演出《「箏言琴語」──楊程皓古箏演奏會》主角。這位古箏好手將與多位中西樂演奏家合作，演繹多首經典名曲和近代箏曲，當中包括本地作曲家陳慶恩教授的世界首演作品，以精湛琴技展示古箏音樂的不同風格。 於香港演藝學院取得音樂碩士學位(古箏)的楊程皓，亦是香港大學音樂系畢業生。她曾在「第6屆國際古箏比賽」青年專業組獲得金獎，並在2017年獲選為香港電台樂壇新秀。先後獲邀到峇里、新加坡和澳門等地演出。

在《箏言琴語》裡上半場，楊程皓先與胡琴演奏家陳璧沁，分別以古箏和高胡合奏河南箏曲《漁舟唱晚》，隨後帶來近代古箏獨奏曲《蓮花謠》，再與著名鋼琴家李嘉齡，演繹融入陝西同州梆子音樂元素的《望秦川》。之後3位演奏家聯同敲擊樂手陳文紈，帶來陳慶恩教授委約新作《菩提三相》的世界首演，此曲共三章分別由古箏與鋼琴、二胡和敲擊樂合奏，在不同佛學意象中，展現中西音韻融合之美。

節目下半場，楊程皓將與其古箏老師錢璟合奏以採茶入題的《翠語》，以及加入敲擊樂合奏的《索瑪》，亦會與陳璧沁分別以鋼絲箏和椰胡合奏廣東小曲《悲秋》。此外，她將與李嘉齡帶來香港首演、古箏與鋼琴合奏作品《柔情夢境》，此作巧妙將爵士名曲旋律轉化為東方音韻，形成東西合璧的優雅對話。二人最後合奏《定風波》，以豁達開闊的意境為演奏會劃上完美句號。