藝術香港︱女指揮家萊因哈特 與鋼琴巨星艾斯 聯手演奏貝多芬作品

德國女指揮家萊因哈特(Ruth Reinhardt)，憑音樂才能、富創意的節目策劃及優雅演出風格，在國際樂壇建立聲譽。她將於下月來港，與香港管弦樂團(港樂)合作，舉行《艾斯的貝多芬協奏曲》演奏會，周場還有睽違港樂11載的鋼琴巨星艾斯(Emanuel Ax)，一起演奏多位大師的作品。

萊因哈特一直對當代曲目尤其感興趣，特別重視二十世紀後期至二十一世紀的女性作曲家。她策劃的節目經常包括新晉作曲家的作品，如巴采維琪、莎莉嘉杜及藤倉大，並將這些當代作品配對布拉姆斯、拉赫曼尼諾夫及亨德密特等大師的名曲，創造強烈對比。在《艾斯的貝多芬協奏曲》演奏會裡，她就帶來沙羅倫的《開局》、貝多芬的《C小調第三鋼琴協奏曲，op. 37》、布拉姆斯的《悲歌，op. 82》，以及亨德密特的《畫家馬蒂斯》交響曲。