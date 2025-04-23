藝術香港｜日本殿堂級平面設計年度得獎作品展 4月25日PMQ元創方開鑼

日本重量級平面設計展GRAPHIC DESIGN IN JAPAN 2024(Hong Kong Edition)，由4月25日至5月11日於PMQ元創方舉行，大眾免費入場。PMQ與日本平面設計協會 (JAGDA) 第四年合作，今年的展覽展出超過300件日本設計大師得獎作品，並首度增設選物店，限量發售JAGDA 2024設計年鑑以及得獎設計精品。
設計年鑑精選超過300件作品
展覽會場將化身成「設計之殿堂」，展覽設計以日本神社、工藝作靈感，使用可重新利用的材料打造場地裝置，別具設計匠心。由JAGDA出版的設計年鑑《GRAPHIC DESIGN IN JAPAN 2024》，輯錄由JAGDA評審團隊所評選的年度佳作，從2,055件作品中選出568件設計收錄其中，並於展覽中展出超過300件作品。作品包括第26屆亀倉雄策賞得主北川一成的「KAMIZU」系列、JAGDA 新人賞得主岡崎真理子、坂本俊太、山口崇多，還有JAGDA 賞十個界別的得獎作，有影片、數碼媒體、書籍設計、新聞雜誌廣告、海報、 包裝、環境和空間設計等。
其中焦點包括殿堂級大師原研哉的空間設計作品「Make The Future Better Than Today」、玉置太一以櫻桃小丸子為服裝品牌創作的母親節與父親節報紙廣告等得獎作品、植原亮輔為「LIVVERA」自然葡萄酒設計的標誌等。
五感主題親子工作坊
PMQ元創方創意教育項目PMQ Seed，今年首次聯乘JAGDA共同策劃「JAGDA Kids」親子活動。親子工作坊以「五感」為主題，由設計師植原亮輔、矢後直規和JAGDA 2025新人賞得主陳淬清 (Sarene Chan)，聯同本地朱古力品牌SLOK Chocolate創辦人時樂 (Slok)，帶領家長和小朋友以五感體驗設計的趣味。兩位日本設計師植原亮輔與矢後直規，將會和PMQ Seed教學團隊代表進行「設計對話」講座，分享感知力對創作的重要性，並分享創意教育如何培養下一代的感知力與創新思維。
選物店限量發售得獎設計精品
今年主辦方特別與本地選物小店MIDWAY SHOP合作，在場內增設期間限定選物店「MIDWAY POPUP SHOP @JAGDA 2024」，限量預購和發售JAGDA 2024年鑑，更精心挑選多達150件JAGDA 2024得獎設計師品牌與日本設計好物，有書刊、印刷品、海報、生活用品與精品。
得獎日籍設計師出席講座
今年邀得多位日本人氣設計師，包括JAGDA 2024年鑑及主視覺設計的創作者關本明子、JAGDA賞2024「企業識別、視覺識別、符號、標誌和字體設計」大賞得主植原亮輔、JAGDA新人賞2023得主矢後直規，與一眾本地設計師於展覽期間參與多場「Creative Voice 設計對話」講座、工作坊與帶領導賞團等活動，與大眾交流。關本明子會於4月26日指定時間為購得JAGDA 2024 年鑑的朋友簽名留念。
多位本地設計師與不同界別創作者包括朱力行、盧永強、楊禮豪、陳曦成、「好青年荼毒室」的創辦人之一李康廷等，也會出席「Creative Voice 設計對話」講座分享交流，深入探討 AI 世代設計師的角色、廣告與影片創作、感知力培養、創意教育、書籍設計等多個議題。設計美學愛好者必朝聖！
GRAPHIC DESIGN IN JAPAN 2024 (Hong Kong Edition)
主辦單位：PMQ元創方、日本平面設計協會 (JAGDA)
日期：2025 年 4 月 25 日（星期五）至 5 月 11 日（星期日）
時間：上午 11 時至下午 7 時
地點：中環鴨巴甸街 35 號 PMQ元創方 A 座二樓 The Qube 智方
費用：全免（指定工作坊活動除外）
詳情及查詢：官方網站