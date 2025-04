藝術香港｜日本殿堂級平面設計年度得獎作品展 4月25日PMQ元創方開鑼

日本重量級平面設計展GRAPHIC DESIGN IN JAPAN 2024(Hong Kong Edition),由4月25日至5月11日於PMQ元創方舉行,大眾免費入場。PMQ與日本平面設計協會 (JAGDA) 第四年合作,今年的展覽展出超過300件日本設計大師得獎作品,並首度增設選物店,限量發售JAGDA 2024設計年鑑以及得獎設計精品。

設計年鑑精選超過300件作品

展覽會場將化身成「設計之殿堂」,展覽設計以日本神社、工藝作靈感,使用可重新利用的材料打造場地裝置,別具設計匠心。由JAGDA出版的設計年鑑《GRAPHIC DESIGN IN JAPAN 2024》,輯錄由JAGDA評審團隊所評選的年度佳作,從2,055件作品中選出568件設計收錄其中,並於展覽中展出超過300件作品。作品包括第26屆亀倉雄策賞得主北川一成的「KAMIZU」系列、JAGDA 新人賞得主岡崎真理子、坂本俊太、山口崇多,還有JAGDA 賞十個界別的得獎作,有影片、數碼媒體、書籍設計、新聞雜誌廣告、海報、 包裝、環境和空間設計等。

其中焦點包括殿堂級大師原研哉的空間設計作品「Make The Future Better Than Today」、玉置太一以櫻桃小丸子為服裝品牌創作的母親節與父親節報紙廣告等得獎作品、植原亮輔為「LIVVERA」自然葡萄酒設計的標誌等。