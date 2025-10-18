熱門搜尋:
生活
2025-10-18 16:00:00

藝術香港︱港樂星夜交響曲門票免費抽籤 譚盾執棒率一眾樂師戶外演奏動人名曲

香港管弦樂團(港樂)年度免費戶外大型交響音樂會《太古「港樂．星夜．交響曲」》，將於1126(星期三)載譽重臨中環海濱，音樂會門票將於1030日接受網上免費抽籤登記。

 

港樂今年請來國際知名作曲家兼指揮、香港文化推廣大使譚盾執棒，呈獻充滿活力、個性、想像力，以大自然為靈感的戶外音樂演出，當中包括譚盾自己的作品《狼圖騰》：第三樂章、《帕薩卡利亞：風與鳥的密語》，以及《臥虎藏龍》馬林巴琴協奏曲選段。

此外，譚盾又會帶領港樂一眾音樂家，演奏史密塔納的《我的祖國》、拉威爾的《波萊羅》，又會改編迪尼庫的《雲雀》、聖桑的《動物嘉年華》，以及哈連的《木偶奇遇記》，最後演奏柴可夫斯基的《1812序曲》，為整晚演奏會作完美閉幕。   



 

譚盾將率領一眾樂師，於中環海濱戶外演奏多首動人名曲。 港樂首席大提琴家Richard Bamping。 低音大提琴家George Lomdaridze，演奏會裡有獨奏部分。 陳蒨瑩將以小提琴，演繹迪尼庫的《雲雀》歌聲。 林喆以敲擊樂，演繹《臥虎藏龍》的激烈場景。

港樂首席大提琴鮑力卓(Richard Bamping)，以及低音大提琴林達僑(George Lomdaridze)的獨奏部分，是音樂會的焦點之一；兩位音樂新星陳蒨瑩與林喆，分別以小提琴與敲擊樂，演繹雲雀歌聲與《臥虎藏龍》的激烈場景。

公眾可於1030(星期四)上午10時至114(星期二)晚上7時，於 https://shows.cityline.com.hk/tc/c2025/swire-symphony-under-the-stars-public.html 登記門票抽籤。抽籤結果將於117(星期五)在上述網址公布；成功中籤人士將會收到電郵通知。而音樂會將於港樂網站、FacebookYouTube平台及太古SwireThriveSwire Pacific Facebook專頁作全球直播。

 

 

《太古「港樂．星夜．交響曲」》詳情：

日期：1126(晚上730)

地點：中環海濱

票價：全免(抽籤登記)

查詢：https://www.hkphil.org/

《太古「港樂．星夜．交響曲」》宣傳海報。

《太古「港樂．星夜．交響曲」》宣傳海報。

