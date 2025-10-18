藝術香港︱港樂星夜交響曲門票免費抽籤 譚盾執棒率一眾樂師戶外演奏動人名曲

香港管弦樂團(港樂)年度免費戶外大型交響音樂會《太古「港樂．星夜．交響曲」》，將於11月26日(星期三)載譽重臨中環海濱，音樂會門票將於10月30日接受網上免費抽籤登記。
港樂今年請來國際知名作曲家兼指揮、香港文化推廣大使譚盾執棒，呈獻充滿活力、個性、想像力，以大自然為靈感的戶外音樂演出，當中包括譚盾自己的作品《狼圖騰》：第三樂章、《帕薩卡利亞：風與鳥的密語》，以及《臥虎藏龍》馬林巴琴協奏曲選段。
此外，譚盾又會帶領港樂一眾音樂家，演奏史密塔納的《我的祖國》、拉威爾的《波萊羅》，又會改編迪尼庫的《雲雀》、聖桑的《動物嘉年華》，以及哈連的《木偶奇遇記》，最後演奏柴可夫斯基的《1812序曲》，為整晚演奏會作完美閉幕。
港樂首席大提琴鮑力卓(Richard Bamping)，以及低音大提琴林達僑(George Lomdaridze)的獨奏部分，是音樂會的焦點之一；兩位音樂新星陳蒨瑩與林喆，分別以小提琴與敲擊樂，演繹雲雀歌聲與《臥虎藏龍》的激烈場景。
公眾可於10月30日(星期四)上午10時至11月4日(星期二)晚上7時，於 https://shows.cityline.com.hk/tc/c2025/swire-symphony-under-the-stars-public.html 登記門票抽籤。抽籤結果將於11月7日(星期五)在上述網址公布；成功中籤人士將會收到電郵通知。而音樂會將於港樂網站、Facebook、YouTube平台及太古SwireThrive及Swire Pacific Facebook專頁作全球直播。