藝術香港︱港樂星夜交響曲門票免費抽籤 譚盾執棒率一眾樂師戶外演奏動人名曲

香港管弦樂團(港樂)年度免費戶外大型交響音樂會《太古「港樂．星夜．交響曲」》，將於11月26日(星期三)載譽重臨中環海濱，音樂會門票將於10月30日接受網上免費抽籤登記。

港樂今年請來國際知名作曲家兼指揮、香港文化推廣大使譚盾執棒，呈獻充滿活力、個性、想像力，以大自然為靈感的戶外音樂演出，當中包括譚盾自己的作品《狼圖騰》：第三樂章、《帕薩卡利亞：風與鳥的密語》，以及《臥虎藏龍》馬林巴琴協奏曲選段。

此外，譚盾又會帶領港樂一眾音樂家，演奏史密塔納的《我的祖國》、拉威爾的《波萊羅》，又會改編迪尼庫的《雲雀》、聖桑的《動物嘉年華》，以及哈連的《木偶奇遇記》，最後演奏柴可夫斯基的《1812序曲》，為整晚演奏會作完美閉幕。