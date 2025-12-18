藝術香港︱港澳電音組合Ghostly Park 澳門舉行專輯《鏡海》發布音樂會

由香港電子音樂人Alok Leung與澳門DJ Saiyan組成的組合Ghostly Park，繼去年推出專輯《一葉》後，兩人迅速製作他們的第3張作品《鏡海》，並於今個周末在澳門舉行專輯發布音樂會。而Alok的Industrial Techno計劃PSDG，剛剛發布全新 EP《EP II》，他亦於本周五晚在中環的宀 Club(mihnclub)演出，率先把《EP II》的作品公諸同好。

Ghostly Park音樂風格，揉合Techno、Jungle、UK Bass、Breaks、Dub 及等多種元素，但以重低音電子音樂為基礎，2019年推出首張專輯《Identify》，以電音描繪穿梭澳門及香港間引發的身份疑惑，以及對文化、生活之矛盾以反思。專輯主題和MV包含香港和澳門的場景，呈現跨越兩地之間的獨特視角和生活情感。

《Identify》發布不足一個月，Ghostly Park已獲邀參加香港Sónar音樂節2019，其後亦受到其他大型音樂節如Clockenflap、澳門國際音樂節、Hush! 沙灘音樂節的邀請。去年Ghostly Park推出第二張大碟專輯《一葉》，以禪及正念為主題，嘗試從創作音樂中去冥想，他們透過這段精神旅程，來認識內在自我，從中獲得真正精神滿足。專輯更獲台灣金音獎評委，推薦提名角逐「亞洲音樂大獎」。