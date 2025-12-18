熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-12-18 12:00:00

藝術香港︱港澳電音組合Ghostly Park 澳門舉行專輯《鏡海》發布音樂會

分享：
藝術香港︱港澳電音組合Ghostly Park 澳門舉行專輯《鏡海》發布音樂會

藝術香港︱港澳電音組合Ghostly Park 澳門舉行專輯《鏡海》發布音樂會

由香港電子音樂人Alok Leung與澳門DJ Saiyan組成的組合Ghostly Park，繼去年推出專輯《一葉》後，兩人迅速製作他們的第3張作品《鏡海》，並於今個周末在澳門舉行專輯發布音樂會。而AlokIndustrial Techno計劃PSDG，剛剛發布全新 EPEP II》，他亦於本周五晚在中環的宀 Club(mihnclub)演出，率先把《EP II》的作品公諸同好。

 

Ghostly Park音樂風格，揉合Techno、Jungle、UK Bass、Breaks、Dub 及等多種元素，但以重低音電子音樂為基礎，2019年推出首張專輯《Identify》，以電音描繪穿梭澳門及香港間引發的身份疑惑，以及對文化、生活之矛盾以反思。專輯主題和MV包含香港和澳門的場景，呈現跨越兩地之間的獨特視角和生活情感。

《Identify》發布不足一個月，Ghostly Park已獲邀參加香港Sónar音樂節2019，其後亦受到其他大型音樂節如Clockenflap、澳門國際音樂節、Hush! 沙灘音樂節的邀請。去年Ghostly Park推出第二張大碟專輯《一葉》，以禪及正念為主題，嘗試從創作音樂中去冥想，他們透過這段精神旅程，來認識內在自我，從中獲得真正精神滿足。專輯更獲台灣金音獎評委，推薦提名角逐「亞洲音樂大獎」。

 

多產的Alok，本周將有兩場演出，而且全屬新作。 DJ Saiyan曾是Magnetic Soul成員，一直致力推動低音音樂文化。 Shelf-Index曾與Alok曾成Gravity Alterstra，他是今次活動表演嘉賓。 負責現場影像的女性視覺藝術家Essahqi。

Ghostly Park今年推出的第三章專輯《鏡海》，以澳門古名「鏡海」——以澳門被遺忘之名為題，創作了8首純電子音樂，收錄於專輯之中。他們稱，在無數次於澳門舊城中獨行望海的深夜，看見黑浪拍岸，腦海浮現「一水即海，起滅無常。」的意像，就決定把這份幽暗沉思帶進錄音室，以音頻描繪鏡海中映現的各種水相，將遺忘的靜默轉為電音頻率。

 

Ghostly Park《鏡海》專輯發布音樂會，不但免費入場，他們更請來視覺藝術家Essahqi負責影像設計，暖場嘉賓則有創作人Shelf-Index，一起為發布會帶來精彩的音樂影像，樂迷即可親耳聆聽《鏡海》的音樂，感受音頻中映現的不同水相，感受音樂與視覺的交融。而所有入場的觀眾將會得到Ghostly Park x MC仁的別注紀念貼紙。

 

Ghostly Park《鏡海》專輯發布音樂會

日期： 12月20日(下午 7時45分至9時)

地點：澳門文化中心黑盒 II

票價：免費入場

門票索取及查詢：https://forms.gle/xVJ5b2Zg7LxS9Apx6

 

adblk5
Ghostly Park《鏡海》專輯發布音樂會宣傳海報。 Alok化身PSDG，於《Entropy 熵》活動上，以live形式呈現Industrial Techno歌曲。 PSDG的《EP II》封面，內裡5曲包括Ben Soo與Alexandria山大獻聲。

AlokIndustrial Techno計劃《EP II》歌曲首演

AlokPSDG音樂計劃，汲取了歐洲工業音樂先驅Test DeptSleep Chamber Monte Cazazza的實驗精神後，把理念放在《EP II》中，此碟收錄5首作品，首單曲《Shades (TD)》再次邀請音樂人Ben Soo擔任主唱，為專輯增添post punkgothic元素。第二首單曲《鏽Rust (SC)》則與Alexandria山大合作，此曲與《Marybell (MC)》同樣顯示出PSDG在聲音實驗上的大膽探索。

在明天的《Entropy 熵》活動裡，PSDG將與來自倫敦的ANDRØMEDAYONG YINGNanogram同台獻技，4組音樂單位中，PSDG是唯一以純電子樂器live形式上演。

 

Entropy 熵》演出詳情：

日期：1219(晚上11)

地點：上環德輔道中2792814樓宀 Club

票價：$150(預售)/$250(即場)

查詢：mihnclub@IG

ADVERTISEMENT

👇登記送Uniqlo聖誕暖「粒粒」保溫杯👇

ad

 
 