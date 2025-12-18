藝術香港︱港澳電音組合Ghostly Park 澳門舉行專輯《鏡海》發布音樂會

由香港電子音樂人Alok Leung與澳門DJ Saiyan組成的組合Ghostly Park，繼去年推出專輯《一葉》後，兩人迅速製作他們的第3張作品《鏡海》，並於今個周末在澳門舉行專輯發布音樂會。而Alok的Industrial Techno計劃PSDG，剛剛發布全新 EP《EP II》，他亦於本周五晚在中環的宀 Club(mihnclub)演出，率先把《EP II》的作品公諸同好。
Ghostly Park音樂風格，揉合Techno、Jungle、UK Bass、Breaks、Dub 及等多種元素，但以重低音電子音樂為基礎，2019年推出首張專輯《Identify》，以電音描繪穿梭澳門及香港間引發的身份疑惑，以及對文化、生活之矛盾以反思。專輯主題和MV包含香港和澳門的場景，呈現跨越兩地之間的獨特視角和生活情感。
《Identify》發布不足一個月，Ghostly Park已獲邀參加香港Sónar音樂節2019，其後亦受到其他大型音樂節如Clockenflap、澳門國際音樂節、Hush! 沙灘音樂節的邀請。去年Ghostly Park推出第二張大碟專輯《一葉》，以禪及正念為主題，嘗試從創作音樂中去冥想，他們透過這段精神旅程，來認識內在自我，從中獲得真正精神滿足。專輯更獲台灣金音獎評委，推薦提名角逐「亞洲音樂大獎」。
Ghostly Park今年推出的第三章專輯《鏡海》，以澳門古名「鏡海」——以澳門被遺忘之名為題，創作了8首純電子音樂，收錄於專輯之中。他們稱，在無數次於澳門舊城中獨行望海的深夜，看見黑浪拍岸，腦海浮現「一水即海，起滅無常。」的意像，就決定把這份幽暗沉思帶進錄音室，以音頻描繪鏡海中映現的各種水相，將遺忘的靜默轉為電音頻率。
Ghostly Park的《鏡海》專輯發布音樂會，不但免費入場，他們更請來視覺藝術家Essahqi負責影像設計，暖場嘉賓則有創作人Shelf-Index，一起為發布會帶來精彩的音樂影像，樂迷即可親耳聆聽《鏡海》的音樂，感受音頻中映現的不同水相，感受音樂與視覺的交融。而所有入場的觀眾將會得到Ghostly Park x MC仁的別注紀念貼紙。
Ghostly Park《鏡海》專輯發布音樂會：
日期： 12月20日(下午 7時45分至9時)
地點：澳門文化中心黑盒 II
票價：免費入場
門票索取及查詢：https://forms.gle/xVJ5b2Zg7LxS9Apx6
Alok的Industrial Techno計劃《EP II》歌曲首演
Alok的PSDG音樂計劃，汲取了歐洲工業音樂先驅Test Dept、Sleep Chamber 及 Monte Cazazza的實驗精神後，把理念放在《EP II》中，此碟收錄5首作品，首單曲《Shades (TD)》再次邀請音樂人Ben Soo擔任主唱，為專輯增添post punk及gothic元素。第二首單曲《鏽Rust (SC)》則與Alexandria山大合作，此曲與《Marybell (MC)》同樣顯示出PSDG在聲音實驗上的大膽探索。
在明天的《Entropy 熵》活動裡，PSDG將與來自倫敦的ANDRØMEDA、YONG YING、Nanogram同台獻技，4組音樂單位中，PSDG是唯一以純電子樂器live形式上演。