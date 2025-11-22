藝術香港︱藝穗節獲獎戲寶《內幕者》《李爾王之歌》 呈現歐洲前衛劇場實驗精神

「歐洲劇團雙聲迴響」今年12月及明年2月，分別呈獻兩部榮獲愛丁堡藝穗節《蘇格蘭人報》藝穗節獲獎戲劇佳作，以當代的聲音和視角窺探人性的情感。



石弩劇團《內幕者》

12月上映的戲寶，是石弩劇團的《內幕者》，此劇在2023年愛丁堡藝穗節奪得《蘇格蘭人報》藝穗節首獎，曾在歐洲各地和韓國上演，而且備受讚譽。《內幕者》故事靈感源自一宗多個歐洲國家遭個人稅務詐騙，而損失大額國庫真實事件。

丹麥的石弩劇團將此獨腳戲帶到香港舞台，觀眾們將會全程戴上耳機，透過3D立體聲和電影級音效，加上耳畔交織多重角色的聲線，配合嶄新舞台設計和投影效果，走入故事主人翁的思維，親歷他如何參與設計這宗世紀大騙案，及後倒戈協助警方瓦解犯罪網絡的心路歷程。