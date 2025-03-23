藝術香港︱諾貝爾文學獎得主作品 《纏眠》 導演邱廷輝帶來深沉戲劇體驗

著名挪威劇作家約恩福瑟(Jon Fosse)，擅長以其獨特劇本寫作手法和詩意的文字，將那些無法言說的情感和事物具象化。「香港話劇團」導演邱廷輝，在2021年執導過《霜遇》後，再次帶領香港觀眾體驗福瑟的作品，透過《纏眠》感受一種寧靜而深沉的戲劇張力。

於1959年出生的約恩福瑟，以尼諾斯克挪威語創作，涵蓋戲劇、小説、詩歌等多種體裁。他的作品被譯為逾40種語言，一生獲獎無數，2023年更「被諾貝爾文學獎」的肯定，是當下全球演出最廣泛的劇作家之一。