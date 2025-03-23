藝術香港︱諾貝爾文學獎得主作品 《纏眠》 導演邱廷輝帶來深沉戲劇體驗

著名挪威劇作家約恩福瑟(Jon Fosse)，擅長以其獨特劇本寫作手法和詩意的文字，將那些無法言說的情感和事物具象化。「香港話劇團」導演邱廷輝，在2021年執導過《霜遇》後，再次帶領香港觀眾體驗福瑟的作品，透過《纏眠》感受一種寧靜而深沉的戲劇張力。
於1959年出生的約恩福瑟，以尼諾斯克挪威語創作，涵蓋戲劇、小説、詩歌等多種體裁。他的作品被譯為逾40種語言，一生獲獎無數，2023年更「被諾貝爾文學獎」的肯定，是當下全球演出最廣泛的劇作家之一。
邱廷輝再次執道約恩福瑟作品，他對《纏眠》的理解，就是劇本中的靜默和謎團，如何影響語言的表達，他強調，「真正的『聆聽』和『溝通』，在語言與沉默的交錯中進行，就是一場聽者與講心與心之間的博弈。」
《纏眠》劇中人物面對日常生活的無力感，沉溺於平淡，喪失了對世界的敏感。邱廷輝希望觀眾在觀看過程中，能夠感受到這種簡單而真摯的情感流動，「我希望在《纏眠》的觀看過程裡，觀眾能想像自己正在打開一扇舊房子的窗戶，窗外，是世界此時此刻的狀態……沒甚麼，都很簡單，感受就好」
由約恩福瑟編劇，鄧世昌翻譯，邱廷輝執導，喻汀芷任戲劇構作。演出陣容包括彭杏英、高翰文、黃慧慈、余翰廷、張紫琪、馮志佑、麥靜雯及陳健豪等劇場工作者。