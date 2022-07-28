蚊叮蟲咬｜畫十字、塗口水都冇用？ 4個被蚊咬止痕誤區+3個正確解決方法

夏天除了炎熱的天氣，蚊患亦同樣是令人煩惱不已的問題。而被蚊咬過後，留下的蚊赧不時都會痕癢無比，甚至會有嚴重腫脹的情況出現，因此坊間亦有不少蚊赧的止痕方法。以下就盤點4個蚊赧止痕誤區，以及3個正確解決方法，讓大家可以用正確的方法解決蚊赧煩惱！

止痕誤區｜搔癢 不少人都會因為蚊赧痕癢而忍不住搔癢，但是這樣卻會對肌膚造成壓力，加快血液流動的速度，令到痕癢問題更加劇烈。而且若果指甲較尖或皮膚較薄，均有機會令蚊赧傷口破掉，令皮膚留下疤痕。 止痕誤區｜畫十字 坊間傳聞在蚊赧上畫十字有助止痕，但這個行為其實是利用痛覺來掩飾痕癢感，實際上並沒有止痕的效果，如果過分用力甚至會導致皮膚破損，令到蚊赧的痕跡更加明顯。

止痕誤區｜拍打蚊赧 其實拍打蚊赧和畫十字一樣，軍事利用疼痛的感覺來取代痕癢感，同樣沒有止痕的效果，甚至會在拍打的過程中對皮膚造成壓力，使痕癢感更加嚴重。 止痕誤區｜塗口水 除了畫十字，塗口水同樣屬為蚊赧止痕的傳說，其作用其實只有借助口水所帶來的清涼感暫時舒緩蚊赧的痕癢感覺，沒有實際的消炎或止痕作用。

正確解決法｜番梘水止痕 大部份蚊叮蟲咬對人體釋放的毒液多為酸性物質，因此可以使用番梘或番梘水塗抹在蚊赧位置，利用其鹼性中和毒液的酸性，幫助止痕。

正確解決法｜鹽水軟化 雖然一般口水或一般清水對蚊赧無效，但是利用鹽水塗抹或浸泡蚊赧，可以幫助腫塊軟化，亦有止痕的作用。而且鹽水成分較天然，比起充滿化學物質的止痕產品，更適合用來處理小朋友的蚊赧問題。