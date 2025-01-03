蛇年限定化妝品、護膚品、香水合集 紅色包裝好意頭 塑造開運妝容(持續更新)

2025蛇年將至，各大品牌陸續推出新年特別版的化妝品、護膚品及香水，蛇在傳統上有蛻變、煥新的意思，在新的一年來臨，不妨趁機入手新的化妝護膚品，寓意幸運又喜氣，於蛇年綻放新肌！ 蛇年限定美妝｜ Cl é de Peau Beaut é 2025 御采琺瑯珍藏系列 Clé de Peau Beauté自2021年起，每年均與頂尖設計師合作打造春季限量珍藏系列，以中國傳統藝術精髓融入奢華美學。品牌今年邀請國際琺瑯藝術大師李佩卿合作，以中國瓷器藝術最頂級的琺瑯彩，為新年珍藏版賦予尊貴包裝設計。琺瑯彩繪是一種融合東西方傳統繪畫技法的獨特工藝，需要高超的繪畫和燒製技藝，備受清朝皇室珍視，屬最高級別的瓷器，矜貴無比。李佩卿擷取高級珠寶的璀璨靈感，以富貴綿延之寓意，透過琺瑯彩繪畫出如花舞瑞繞的線條，添上瑰麗色彩，打造璀璨奪目、富滿祝福美意的精緻包裝。

蛇年限定美妝｜Clé de Peau Beauté 2025御采琺瑯珍藏系列

蛇年限定美妝｜Clé de Peau Beauté La Crème 臻緻再生高效面霜 $6,000/ 50ml 蛇年限定美妝｜ Cl é de Peau Beaut é La Cr è me 臻緻再生高效面霜 第八代La Crème臻緻再生高效面霜凝聚逾60種珍稀高效成分，注入最高濃度的Skin-Empowering Illuminator智慧亮肌精華及革命性再生酵母精華，配合突破性肌膚微血管科研，精準感知肌底衰老源頭 ，導引三重幹細胞，徹夜定點賦活細胞再生。限量面霜保留精緻多面的設計，多角度折射光線，儼如一顆被光芒環繞的寶石。打開瓶蓋，琺瑯彩繪畫的高級珠寶圖案於瓶口展現，如為La Crème戴上寶石頸鏈一樣，尊臻瑰麗。

蛇年限定美妝｜ Cl é de Peau Beaut é 高效緊緻精華 Clé de Peau Beauté發現豎毛肌為支撐面部肌膚及表皮層的重要，隨年齡增長及地心吸力而減弱，導致鬆弛及輪廓消失。團隊研發出重塑緊緻的「3D緊緻複合精華」，激活豎毛肌及幹細胞狀細胞的再生，加強肌底豎毛肌的密度及韌度，從結構性對抗引力，並細緻毛孔及膚紋，重塑立體輪廓。限量版精華同時換上以琺瑯彩繪畫的紅寶石及藍寶石圖案瓶身，矜貴奢華。 蛇年限定美妝｜Clé de Peau Beauté 高效緊緻精華 $2,300/ 40ml

蛇年限定美妝｜Clé de Peau Beauté 高效煥活眼霜 $2,100/ 15g 蛇年限定美妝｜ Cl é de Peau Beaut é 高效煥活眼霜 高效煥活眼霜蘊含5倍高濃度LEMPUYANG精華，強效鞏固眼周3D立體輪廓，使嬌嫩眼周肌膚更見年輕。新配方添加了柑橘皮萃取精華，有助提亮眼周肌膚；獨有的Future-Sculpt 立體塑型技術，阻截潛藏的初老跡象。全面解決眼周衰老問題，提升上眼瞼、緊緻立體、減淡眼紋及提亮眼圈。

蛇年限定美妝｜ LAURA MERCIER Lucky in Love 2025 限量佳節系列 隨著新春和情人節即將來臨，Laura Mercier 推出「Lucky in Love 2025 限量佳節系列」，設計靈感融合新春的璀璨繁華、摯愛間的甜蜜及對新一年的幸運祝福。系列包括王牌柔光透明蜜粉及人氣極致潤色胭脂 #Ginger，全新亮紅色的華麗外殼綴以清雅脫俗的牡丹花卉，每次使用時都寓意將幸運與愛隨身。

蛇年限定美妝｜LAURA MERCIER Lucky in Love 柔光透明蜜粉 $380 蛇年限定美妝｜ LAURA MERCIER Lucky in Love 柔光透明蜜粉 王牌的柔光透明蜜粉披上奪目的開運亮紅色新裝，於充滿佳節氛圍的亮紅蜜粉盒蓋上，鑄刻柔美的亮金牡丹線條，將節日氛圍融入每個細節。蜜粉粉質極致細滑，一拍融入底妝輕如無物，神隱瑕疵與粗大毛孔，高效控油，持久鎖妝的完美蜜粉配方，輕易塑造柔焦、零毛孔的啞光效果。

蛇年限定美妝｜ LAURA MERCIER Lucky in Love 極致潤色胭脂 # Ginger 熱賣的極致潤色胭脂#Ginger換上寓意著幸運的精緻亮紅節日新裝，打開粉盒，胭脂更飾以優雅的精緻花卉圖騰。胭脂採用細緻柔滑粉末，柔滑質地完美附著於面頰，輕輕一掃便能與肌膚融為一體，展現自然清透的紅潤氣息。粉體觸感輕盈，打造均勻透亮的妝效，並提供長達10小時的持妝效果，在佳節隨時展現健康好氣色。 蛇年限定美妝｜LAURA MERCIER Lucky in Love 極致潤色胭脂 $310

蛇年限定美妝｜嬌蘭蛇年秘豔魅紅彩妝系列 為迎接蛇年佳節，GUERLAIN設計限量版彩妝，限量Rouge G寶石唇膏，仿效高貴的蛇皮紋理，設計出獨一無二的唇膏盒，並重新演繹Rouge G寶石緞光唇膏新款色調。同時新增限量Parure Gold Cushion金鑽修顏氣墊粉盒，粉盒飾以奢華的艷紅色彩，配以金緻奪目的紋理設計，散發閃閃的蛇皮光芒。 蛇年限定美妝｜ GUERLAIN 秘豔魅紅雙鏡唇膏 靈蛇富有無限的再生能力，GUERLAIN以獨特的紅色與金色布料交織出多變的紋理圖案，金緻耀目仿如蛇皮紋理。配合全新的紅唇色調N°669 MYSTIC RED秘豔魅紅，利用深淺紅色的強烈對比，交織出如蛇紋活潑多變的大理石紋理，同時體現紅唇的深度與熾熱感。

蛇年限定美妝｜GUERLAIN 秘豔魅紅雙鏡唇膏 $320、唇膏盒 $300

蛇年限定美妝｜ GUERLAIN 限量版金鑽修顏氣墊粉盒 經典的PARURE GOLD CUSHION金鑽修顏氣墊粉盒，配方融入24 K金成分，締造明亮啞緻的膚色，提供持久效果。全新限量版的金鑽氣墊粉底00N色調，其粉盒也採用艷麗的紅色元素，並飾有奢華金線刺繡，展現奪目的靈蛇形象。

蛇年限定美妝｜GUERLAIN 限量版金鑽修顏氣墊粉盒 $690

蛇年限定美妝｜GIVENCHY 2025 新春限量版彩妝 蛇年限定美妝｜ GIVENCHY 2025 新春限量版彩妝 GIVENCHY新春限量版彩妝以蛇年的生肖概念為靈感，高貴的金屬感與迷人的蛇麟圖騰交織，以金蛇春舞之姿，詮釋轉變與生命力。系列採用神秘的黑蟒蛇壓紋圖案，飾以金色點綴，配上絎縫手袋設計元素，散發誘惑與優雅氣質。 系列包括熱賣的高級訂製稜鏡四色蜜粉和稜鏡柔光氣墊粉底，以優雅的蛇皮外殼華麗呈現，運用絎縫工藝勾勒出柔軟觸感，並飾有奢華的金色4G標誌。而高訂禁忌絲滑啞亮唇膏更推出充滿活力且大膽的全新限定色號 N°331，讓您紅運蛻變，氣場全開。

蛇年限定美妝｜GIVENCHY 新春限量版 高訂禁忌絲滑啞亮唇膏 $395、高級訂製稜鏡四色蜜粉 $620及稜鏡柔光氣墊粉底 $655

蛇年限定美妝｜ CLARINS 蛇年限量版賦活雙精華 踏入2025乙巳蛇年，CLARINS推出蛇年限定的賦活雙精華及賦活精華眼霜2 In 1。兩款產品在雙管樽身上加上飛舞靈蛇，形態更特別以乙「巳」蛇年的「巳」字中國書法字體展現出來，設計時尚同時饒富新年傳統特色，喻意花開吉祥幸運。 第九代 Double Serum 賦活雙精華以嶄新的EPI抗老逆時科技，擊退生活習慣造成的表觀老化，賦活細胞自癒力。配方加入獨有珍罕成分法國巨型蘆葦萃取，配合超級抗氧成分薑黃，啓動細胞修護功效。加上[水+油]2:1黃金比例，完美親膚，賦活細胞自癒再生。配合Double Serum Eye賦活精華眼霜，融合眼霜舒適感和眼精華緊緻效果，深層修護眼周，淡紋、滋養、亮眼。