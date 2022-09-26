見字飲水｜飲水不足易便秘？！5個改善便秘貼士 朝早飲鹽水助通便！

香港人生活節奏忙碌，再加上不健康的飲食習慣，特別容易養成便秘問題，不但影響腸臟健康，對皮膚的排毒功能亦有一定的影響。以下就教大家5個改善便秘貼士，日常多做一步便可以告別便秘！

改善便秘｜多喝水 不少人都有喝水不足的問題，以為飲用茶、咖啡等飲料就可以補充水份，但事實上成年人每天需要飲用約2公升的水才足夠維持身體健康，而且還能夠軟化糞便，改善便秘問題，因此需要多喝水才能夠養成不會輕易便秘的體質。除了多喝水外，在空腹的狀態下飲用淡鹽水還可以幫助通便，更可清除體內毒素，對改善便秘問題特別有幫助。

改善便秘｜避免久坐 在辦公室工作的人士特別容易有便秘的問題，這是由於長時間坐着而引起，而運動就可以幫助刺激腸臟蠕動，因此應保證一定的運動量，才可以避免便秘問題。建議可以在飯後多走動，既可以幫助消化，同時可以改善便秘，還有減肥的作用，一舉多得！

改善便秘｜調整飲食+補充油脂 除了因體內水分不足外，腸臟內的油脂不足亦會減慢腸臟的蠕動，因此減肥人士特別容易有便秘問題，需要注意減肥的同時亦要補充適當的油分，讓油脂在腸臟中達到潤滑的作用，幫助通便。而日常飲食亦需要多進食一些容易吸收及消化的食物，例如五穀類、蔬果類等均含有豐富膳食纖維的食物，對改善便秘問題特別有幫助。

改善便秘｜避免濫用藥物 有些人會因便秘問題嚴重而進食瀉藥、腸胃藥等幫助腸臟蠕動的藥物來解決，但若果養成食藥的習慣，有機會產生一定的依賴性，變成濫用藥物，不但對腸臟健康造成影響，之後亦會變成無法離開藥物的體質，令便秘情況只會加劇。建議可以先吃益生菌等腸臟保健品改善體質，如情況嚴重則求醫處理，而非自行買藥解決。