親子好去處│必搶！荃灣Triangle Plus歷險攀爬樂園買1送1 暢玩六大區域 2大2小同行 低至$76/位

全港最大室內歷險攀爬樂園 《Triangle Plus 歷險樂園》，位於荃灣楊屋道PLAZA88 ，擁有 30,000呎極寬敞空間，將大型遊樂設施與專業化攀岩運動完美結合。 暢玩六大區域 體驗攀岩運動樂趣同時訓練體能 場內主要劃分為六大區域──抱石牆區、繩網樂園區、趣味攀岩牆、忍者樂園區、洞穴探險區、雲朵攀登及冒險小屋，讓小朋友放放電之餘，更可增加親子互動的機會。更有遊樂天地及餐飲區，集吃喝玩樂於一身，讓你可安心舒適歡度一整天。