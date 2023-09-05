親子好去處│必搶！荃灣Triangle Plus歷險攀爬樂園買1送1 暢玩六大區域 2大2小同行 低至$76/位

全港最大室內歷險攀爬樂園 《Triangle Plus 歷險樂園》，位於荃灣楊屋道PLAZA88 ，擁有 30,000呎極寬敞空間，將大型遊樂設施與專業化攀岩運動完美結合。
暢玩六大區域 體驗攀岩運動樂趣同時訓練體能
場內主要劃分為六大區域──抱石牆區、繩網樂園區、趣味攀岩牆、忍者樂園區、洞穴探險區、雲朵攀登及冒險小屋，讓小朋友放放電之餘，更可增加親子互動的機會。更有遊樂天地及餐飲區，集吃喝玩樂於一身，讓你可安心舒適歡度一整天。
9月6日15:00【快閃限量搶│買一送一】Triangle Plus歷險攀爬樂園入場門票(4-7歲小童+1位監護人)
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星期一至五HK$302/2大2小，平均HK$75.5/位(原價HK$604/2組)
星期六日及公眾假期HK$448/2大2小，平均 HK$112/位(原價 HK$896/2組)
*每節2小時45 分鐘，優惠共2大2小同時體驗
9月6日15:00【快閃限量搶│買一送一】Triangle Plus歷險攀爬樂園入場門票(8歲或以上)
KKday優惠：
星期一至五HK$248/2位，平均HK$124/位 (原價HK$496/2位)
星期六日及公眾假期HK$298/2位，平均HK$149/位(原價HK$596/2位)
*每節2小時45分鐘，優惠共2位同時體驗
優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/132317?cid=13367
優惠詳情：
預訂日期：2023年9月6日15:00至9月12日23:59
使用日期：2023年9月7日至10月31日
營業時間：星期一至五– 11:00 – 20:00
星期六、日及公眾假期：10:00 – 21:00
地址：荃灣楊屋道88號PLAZA 88 7樓全層及8樓2號舖Triangle Plus