熱門搜尋:
麥當勞 梁朝偉 肥蛙 綠色債券 天氣 福島核污水 開學 好去處 銀色債券 網上熱話 中國好聲音 港元定存 C觀點 Ray Online ​​​​​​​自助餐 深圳好去處 樓市 日本旅遊 MIRROR 免費機票 澳門好去處 食譜 BNO 親海駅II 日圓匯率
返回
生活
2023-09-05 22:19:13

親子好去處│必搶！荃灣Triangle Plus歷險攀爬樂園買1送1 暢玩六大區域 2大2小同行 低至$76/位

分享：
親子好去處│必搶！荃灣Triangle Plus歷險攀爬樂園買1送1 暢玩六大區域 2大2小同行 低至$76/位

親子好去處│必搶！荃灣Triangle Plus歷險攀爬樂園買1送1 暢玩六大區域 2大2小同行 低至$76/位

全港最大室內歷險攀爬樂園 Triangle Plus 歷險樂園》，位於荃灣楊屋道PLAZA88 ，擁有 30,000呎極寬敞空間，將大型遊樂設施與專業化攀岩運動完美結合。

暢玩六大區域 體驗攀岩運動樂趣同時訓練體能

場內主要劃分為六大區域──抱石牆區、繩網樂園區、趣味攀岩牆、忍者樂園區、洞穴探險區、雲朵攀登及冒險小屋，讓小朋友放放電之餘，更可增加親子互動的機會。更有遊樂天地及餐飲區，集吃喝玩樂於一身，讓你可安心舒適歡度一整天

洞穴探險區 雲朵攀登及冒險小屋 繩網樂園區 繩網樂園區 忍者樂園區 趣味攀岩牆 抱石牆區

9615:00【快閃限量搶│買一送一】Triangle Plus歷險攀爬樂園入場門票(4-7歲小童+1位監護人)

KKday優惠：

星期一至五HK$302/22小，平均HK$75.5/(原價HK$604/2)

星期六日及公眾假期HK$448/22小，平均 HK$112/(原價 HK$896/2)

 *每節2小時45 分鐘，優惠共22小同時體驗

9615:00【快閃限量搶│買一送一】Triangle Plus歷險攀爬樂園入場門票(8歲或以上)

KKday優惠：

星期一至五HK$248/2位，平均HK$124/ (原價HK$496/2)

星期六日及公眾假期HK$298/2位，平均HK$149/(原價HK$596/2)

*每節2小時45分鐘，優惠共2位同時體

優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/132317?cid=13367

優惠詳情：

預訂日期：20239615:0091223:59

使用日期：202397日至1031

營業時間：星期一至五– 11:00 – 20:00

星期六、日及公眾假期：10:00 – 21:00

地址：荃灣楊屋道88PLAZA 88 7樓全層及82號舖Triangle Plus

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受