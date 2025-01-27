親子好去處｜本地雪糕廠體驗團 親手製軟雪糕/試食新鮮雪糕/送18杯雪糕杯

長假期計劃帶同子女出去放電，可以考慮香港本土雪糕品牌MAKE Meanings推出的雪糕廠親子團，體驗親手製作雪糕，更可任食新鮮製成的雪條及雪糕，參加親子團再送18杯雪糕杯，非常抵玩！現參加體驗團更有86折優惠，今日(27日)下午3時開搶，想與子女一起留下難忘的親子時光，即睇參加詳請。

香港本土雪糕品牌MAKE Meanings推出的雪糕廠親子團活動，反應熱烈。現MAKE Meanings推出4月份的體驗活動日期，當中更可選擇最受歡迎的復活節假期精選日子。家長們可於假期帶著小朋友參加，享受難忘的親子時光，體驗製作雪糕的樂趣。

體驗活動長達90分鐘，參加者將換上專用保護衣，進入負三十度的雪糕廠房，深入參觀雪糕製作的每個細節，現場將由專人介紹雪糕、雪條的製作工序。參加者不僅可以親自動手製作雪糕，更可任食新鮮製成的雪條及雪糕。

另外旅遊平台KKday更推出全港獨家優惠，只要參加體驗團，將免費送出參加雪榚廠親子團18 杯70ml 迷你雪糕杯 (價值HK$16 - $22/杯)，多達15款不同特色口味，從經典的雲呢拿味到罕有的D24榴槤味都有，雪糕控必試！

多達15種雪糕口味包括：薑味、椰子味、芝麻味、豆腐味、曲奇味、D24榴槤味、抹茶味、焙茶味、朱古力味、士多啤梨味、芒果味、雲呢拿味、青檸雪葩、Dwill開心果味、及Dwill黑朱古力意式雪糕。

86 折｜參觀雪榚廠親子團 ( 一大一小 )

親子團價錢為HK$438一組，平均HK$219一位，原價 HK$508一組。價錢包括參觀雪榚廠親子團及18杯雪糕(直送屋企樓下或自取)

立即預約：請按此