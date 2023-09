親子好去處│沙田新城市廣場 全港首個3.5萬平方呎戶外恐龍公園10月開幕

「Roar!! Dino is coming to New Town Plaza!」全港首個3.5萬平方呎戶外恐龍公園 Dino Park將於10月正式落戶沙田新城市廣場,由26米高、7米長的「暴龍大冒險」領軍,匯聚飛索、歷奇繩網、動感韆鞦等多達14項遊玩設施,恐龍迷可在這個大型戶外綜合式遊樂場內挑戰臂力、眼力、平衡力、協調力及膽量。