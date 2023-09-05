親子好去處│沙田新城市廣場 全港首個3.5萬平方呎戶外恐龍公園10月開幕

「Roar!! Dino is coming to New Town Plaza!」全港首個3.5萬平方呎戶外恐龍公園 Dino Park將於10月正式落戶沙田新城市廣場，由26米高、7米長的「暴龍大冒險」領軍，匯聚飛索、歷奇繩網、動感韆鞦等多達14項遊玩設施，恐龍迷可在這個大型戶外綜合式遊樂場內挑戰臂力、眼力、平衡力、協調力及膽量。

恐龍大使霸氣空降 群龍預演「落戶慶祝快閃派對」 未開場先興奮！身長10米的恐龍大使於9月1日起率先坐鎮於新城市廣場1期3樓中庭，以搶眼醒目的粉紅迷彩造型攀爬牆身，擺出霸氣中不失親和力的姿勢等待大家與牠拍下最型合照！牠更號召一眾恐龍朋友於9月9日及9月16日於新城市廣場預演「落戶慶祝快閃派對」與一眾舞者連場勁歌熱舞炒熱氣氛，亦預先向各位「新鄰居」打招呼及送上限量版小禮品，各位不妨悉心打扮喬裝成恐龍族一員，吸引牠們的注意吧！

追蹤恐龍玩轉新界東足跡 野生捕獲恐龍大使搶恐龍公園優先場名額 不說不知，原來一眾恐龍朋友選「宅」於新城市廣場「定居」前，已經來了一場沙田深度遊，牠們入鄉隨俗，於附近景點大玩戶外運動，分別於城門河踩單車、烏溪沙划獨木舟、又遊覽文化博物館拍下多張網紅照，大家不妨參照一下最潮的恐龍pose，跟著「恐龍揀『宅』記」 足跡遊沙田。恐龍大使更計劃在9月份的多個周六、日，於新界東繼續發掘好玩地方，與各恐龍迷近距離見面。倘若遇上恐龍們，記得把握機會與牠們合照，領取限量版「恐龍新居入伙」小禮品。