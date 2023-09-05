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2023-09-05 15:10:20

親子好去處│沙田新城市廣場 全港首個3.5萬平方呎戶外恐龍公園10月開幕

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親子好去處│沙田新城市廣場 全港首個3.5萬平方呎戶外恐龍公園10月開幕

Roar!! Dino is coming to New Town Plaza!」全港首個3.5萬平方呎戶外恐龍公園 Dino Park將於10月正式落戶沙田新城市廣場，由26米高、7米長的「暴龍大冒險」領軍，匯聚飛索、歷奇繩網、動感韆鞦等多達14項遊玩設施，恐龍迷可在這個大型戶外綜合式遊樂場內挑戰臂力、眼力、平衡力、協調力及膽量。

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恐龍大使霸氣空降 群龍預演「落戶慶祝快閃派對」

未開場先興奮！身長10米的恐龍大使於91日起率先坐鎮於新城市廣場13樓中庭，以搶眼醒目的粉紅迷彩造型攀爬牆身，擺出霸氣中不失親和力的姿勢等待大家與牠拍下最型合照！牠更號召一眾恐龍朋友於99日及916日於新城市廣場預演「落戶慶祝快閃派對」與一眾舞者連場勁歌熱舞炒熱氣氛，亦預先向各位「新鄰居」打招呼及送上限量版小禮品，各位不妨悉心打扮喬裝成恐龍族一員，吸引牠們的注意吧！

恐龍公園9月「落戶慶祝快閃派對」 恐龍公園9月「落戶慶祝快閃派對」 恐龍公園9月「落戶慶祝快閃派對」

追蹤恐龍玩轉新界東足跡 野生捕獲恐龍大使搶恐龍公園優先場名額

不說不知，原來一眾恐龍朋友選「宅」於新城市廣場「定居」前，已經來了一場沙田深度遊，牠們入鄉隨俗，於附近景點大玩戶外運動，分別於城門河踩單車、烏溪沙划獨木舟、又遊覽文化博物館拍下多張網紅照，大家不妨參照一下最潮的恐龍pose，跟著「恐龍揀『宅』記」 足跡遊沙田。恐龍大使更計劃在9月份的多個周六、日，於新界東繼續發掘好玩地方，與各恐龍迷近距離見面。倘若遇上恐龍們，記得把握機會與牠們合照，領取限量版「恐龍新居入伙」小禮品。

一場來到沙田，當然要踩單車漫遊城門河河畔，沿途更可停下來欣賞周邊美景。 一場來到沙田，當然要踩單車漫遊城門河河畔，沿途更可停下來欣賞周邊美景。 揀「宅」的恐龍到訪按照中國傳統四合院布局的香港文化博物館，更不忙拿起雙截棍跟李小龍拜師學藝。 揀「宅」的恐龍到訪按照中國傳統四合院布局的香港文化博物館，更不忙拿起雙截棍跟李小龍拜師學藝。 恐龍海上出沒注意！夏天當然要來一場下水禮，恐龍大使靜悄悄到烏溪沙沙灘划獨木舟，感受陽光與海灘。記得呀！做足安全措施及有教練陪同下才下水。 恐龍海上出沒注意！夏天當然要來一場下水禮，恐龍大使靜悄悄到烏溪沙沙灘划獨木舟，感受陽光與海灘。記得呀！做足安全措施及有教練陪同下才下水。

「落戶慶祝快閃派對」快閃

日期：99日及916

時間：下午2306 （不定時出巡）

地點：新城市廣場13樓中庭、1UB Play Park33

「恐龍揀『宅』快閃

日期：917日（星期日）、923日（星期六）及924日（星期日）

時間：下午2時至4時（不定時出巡）

地點：新界東多個地點快閃出現

10米高恐龍大使裝置詳情

日期：即日起

地點：新城市廣場13樓中庭

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