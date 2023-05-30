親子好去處│海港城Hot Toys x《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》主題展 首次曝光電影設計草圖及蜘蛛俠造型畫作

為慶祝《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》上映，Sony Pictures與Hot Toys聯乘合作，在即日起至6月18日於海港城海運大廈地下中庭舉辦Hot Toys x《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》主題展。

萬眾期待的蜘蛛俠動畫電影最新一章《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》即將在6月1日上映，過百個來自不同宇宙的蜘蛛俠第一次齊齊現身於大銀幕。為慶祝新戲隆重上映，Sony Pictures與Hot Toys聯乘合作，在即日起至6月18日於海港城海運大廈地下中庭舉辦Hot Toys x《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》主題展，打造粉絲朝聖熱點！全球首次曝光超過80幅電影設計草圖和蜘蛛俠造型畫作，將會帶觀眾走進電影幕後世界，拆解各個蜘蛛宇宙的設計理念。現場設有多個打卡位，巨型LED屏幕會首播動畫製作過程的短片，周末更會特設不同慈善親子工作坊及AI Spidersona免費體驗，把蜘蛛宇宙由電影搬到現實世界，蜘蛛俠迷一定會大飽眼福！

全球首度曝光蜘蛛俠動畫電影手稿 「蜘蛛俠麥爾斯（Miles Morales）」連同「女蜘蛛俠桂恩（Spider-Gwen）」和「蜘蛛俠2099」帶領大家穿越宇宙隧道到展覽現場。展覽詳細介紹了電影中最重要的四個蜘蛛宇宙，透過動畫設計師的草稿，讓大家了解其創作過程和美學概念：如何以漫畫線條刻畫「地球-1610的紐約布魯克林」、以繽紛色彩呈現「地球-50101的孟哈頓」、以水彩筆觸描繪「地球-65的紐約切爾西」、以未來工業風塑造「地球-928的紐華約」。同場加映超過40個蜘蛛俠造型設計，展現不同宇宙的蜘蛛俠，包括龐克蜘蛛俠、印度蜘蛛俠 和蜘蛛貓俠，一次過滿足不同蜘蛛俠的粉絲。

慈善親子互動工作坊及 AI Spidersona 免費體驗 適逢父親節，海港城將於主題展舉辦慈善親子互動工作坊，讓各位父親與子女慶祝父親節，包括「蜘蛛俠面罩工作坊」、「蜘蛛俠面部彩繪」和「蜘蛛俠Q版人像速畫」，讓大人和小朋友一同沉浸在蜘蛛俠世界！只要即場捐款便可參加慈善工作坊，並獲得Hot Toys「蜘蛛俠COSBI文件夾」。在父親節當日參加工作坊並身穿蜘蛛俠服飾，更可額外獲得限量版「蜘蛛俠氣球」。工作坊所得款項將會全數撥捐救世軍。另外，現場於周末特設AI Spidersona免費體驗，只要即場自拍並回答簡單問題，AI人工智能將為你度身訂造獨一無二的蜘蛛俠造型，讓你成為蜘蛛俠聯盟的一員！