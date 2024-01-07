親子好去處｜荃灣Triangle Plus全港最大室內歷險攀爬樂園門票買1送1 人均$99/位送自家製麥樂雞套餐

全港最大室內歷險攀爬樂園Triangle Plus歷險樂園，位於荃灣楊屋道PLAZA88，擁有 30,000 呎極寬敞空間，將大型遊樂設施與專業化攀岩運動完美結合。場內主要劃分為六大區域：抱石牆區、繩網樂園區、趣味攀岩牆、忍者樂園區、洞穴探險區、雲朵攀登及冒險小屋，讓小朋友放放電之餘，更可增加親子互動的機會。更有遊樂天地及餐飲區，集吃喝玩樂於一身，讓你可安心舒適歡度一整天。

KKday優惠：星期一至五 HK$198/組，平均HK$99/位（原價 HK$398/組） 星期六及日HK$248/組，平均 HK$124/位（原價 HK$448/組）

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快閃限量搶｜買一送一】荃灣

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*適用於1位4 - 7歲小童＋1位監護人

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KKday優惠：星期一至五 HK$248/2 節，平均 HK$124/節 （原價 HK$496/2 節） 星期六及日HK$298/2節，平均 HK$149/節（原價HK$596/2節）

*適用於1位8歲或以上小童，必需由同一人及同日使用

KKday優惠：星期一至五 HK$398/2 節，平均每節 HK$99.5/位 （原價 HK$796/2 節）

星期六及日HK$448/2節，平均每節HK$112/位（原價HK$896/2節）

*適用於4 - 7歲小童1位＋1位監護人，必需由同一人及同日使用