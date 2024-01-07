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生活
2024-01-07 11:00:00

親子好去處｜荃灣Triangle Plus全港最大室內歷險攀爬樂園門票買1送1 人均$99/位送自家製麥樂雞套餐

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全港最大室內歷險攀爬樂園Triangle Plus歷險樂園，位於荃灣楊屋道PLAZA88，擁有 30,000 呎極寬敞空間，將大型遊樂設施與專業化攀岩運動完美結合。場內主要劃分為六大區域：抱石牆區、繩網樂園區、趣味攀岩牆、忍者樂園區、洞穴探險區、雲朵攀登及冒險小屋，讓小朋友放放電之餘，更可增加親子互動的機會。更有遊樂天地及餐飲區，集吃喝玩樂於一身，讓你可安心舒適歡度一整天

抱石牆區 雲朵攀登及冒險小屋 趣味攀岩牆 餐飲區

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*適用於14 - 7歲小童＋1位監護人

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*適用於18歲或以上小童，必需由同一人及同日使用

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*適用於4 - 7歲小童1位＋1位監護人，必需由同一人及同日使

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優惠詳情：預訂日期 : 20241815:00起至11423:59

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使用日期：202419日至229日（2318日除外）

入場時間：星期一至五 11:15/ 12:15/ 13:15/ 14:15/ 15:15/ 16:15/ 17:15

星期六至日 10:15/ 11:15/ 12:15/ 13:15/ 14:15/ 15:15/ 16:15/ 17:15/ 18:15

*2024210日特別營業時間：10:00 - 18:00

地址：荃灣楊屋道88PLAZA 88 7樓全層及82號舖Triangle Plus

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