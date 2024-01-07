親子好去處｜荃灣Triangle Plus全港最大室內歷險攀爬樂園門票買1送1 人均$99/位送自家製麥樂雞套餐

全港最大室內歷險攀爬樂園Triangle Plus歷險樂園，位於荃灣楊屋道PLAZA88，擁有 30,000 呎極寬敞空間，將大型遊樂設施與專業化攀岩運動完美結合。場內主要劃分為六大區域：抱石牆區、繩網樂園區、趣味攀岩牆、忍者樂園區、洞穴探險區、雲朵攀登及冒險小屋，讓小朋友放放電之餘，更可增加親子互動的機會。更有遊樂天地及餐飲區，集吃喝玩樂於一身，讓你可安心舒適歡度一整天。
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*適用於1位4 - 7歲小童＋1位監護人
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KKday優惠：星期一至五 HK$248/2 節，平均 HK$124/節 （原價 HK$496/2 節） 星期六及日HK$298/2節，平均 HK$149/節（原價HK$596/2節）
*適用於1位8歲或以上小童，必需由同一人及同日使用
KKday優惠：星期一至五 HK$398/2 節，平均每節 HK$99.5/位 （原價 HK$796/2 節）
星期六及日HK$448/2節，平均每節HK$112/位（原價HK$896/2節）
*適用於4 - 7歲小童1位＋1位監護人，必需由同一人及同日使用
優惠詳情：預訂日期 : 2024年1月8日15:00起至1月14日23:59
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使用日期：2024年1月9日至2月29日（2月3至18日除外）
入場時間：星期一至五 11:15/ 12:15/ 13:15/ 14:15/ 15:15/ 16:15/ 17:15
星期六至日 10:15/ 11:15/ 12:15/ 13:15/ 14:15/ 15:15/ 16:15/ 17:15/ 18:15
*2024年2月10日特別營業時間：10:00 - 18:00
地址：荃灣楊屋道88號PLAZA 88 7樓全層及8樓2號舖Triangle Plus