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生活
2023-10-09 16:23:40

親子好去處｜荃灣Triangle Plus歷險攀爬樂園買1送1 暢玩六大區域 2大2小人均$95/位

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親子好去處｜荃灣Triangle Plus歷險攀爬樂園買1送1 暢玩六大區域 2大2小人均$95/位

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全港最大室內歷險攀爬樂園 Triangle Plus 歷險樂園》，位於荃灣楊屋道PLAZA88，擁有30,000呎極寬敞空間，將大型遊樂設施與專業化攀岩運動完美結合。場內主要劃分為六大區域：抱石牆區、繩網樂園區、趣味攀岩牆、忍者樂園區、洞穴探險區、雲朵攀登及冒險小 屋，讓小朋友放放電之餘，更可增加親子互動的機會。更有遊樂天地及餐飲區，集吃喝玩樂於一身，讓你可安心舒適歡度一整天

洞穴探險區 雲朵攀登及冒險小屋 趣味攀岩牆 攀岩場 繩網樂園區

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101015:00KKday獨家快閃限量搶｜買一送一】Triangle Plus歷險攀爬樂園入場門票（8歲或以上）

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優惠詳情：預訂日期：2023101015:00 101623:59

使用日期：20231011日至1130

營業時間：星期一至五 – 11:00 – 20:00

星期六、日及公眾假期：10:00 – 21:00

地址：荃灣楊屋道88PLAZA 88 7樓全層及82號舖 - Triangle Plus

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