親子好去處｜荃灣Triangle Plus歷險攀爬樂園買1送1 暢玩六大區域 2大2小人均$95/位

全港最大室內歷險攀爬樂園 《Triangle Plus 歷險樂園》，位於荃灣楊屋道PLAZA88，擁有30,000呎極寬敞空間，將大型遊樂設施與專業化攀岩運動完美結合。場內主要劃分為六大區域：抱石牆區、繩網樂園區、趣味攀岩牆、忍者樂園區、洞穴探險區、雲朵攀登及冒險小 屋，讓小朋友放放電之餘，更可增加親子互動的機會。更有遊樂天地及餐飲區，集吃喝玩樂於一身，讓你可安心舒適歡度一整天。

10 月 10 日 15:00 【 KKday 獨家快閃限量搶｜買一送一】 Triangle Plus 歷險攀爬樂園入場門票（ 4-7 歲小童 +1 位監護人） KKday優惠：星期一至五 HK$378/2大2小，平均 HK$94.5/位 (原價 HK$756/2組) 星期六日及公眾假期 HK$448/2大2小，平均 HK$112/位(原價HK$896/2組) *每節2小時45分鐘，優惠共2大2小同時體驗 10月10日15:00【KKday獨家快閃限量搶｜買一送一】Triangle Plus歷險攀爬樂園入場門票（8歲或以上） KKday 優惠：星期一至五 HK$248/2 位，平均 HK$124/ 位 ( 原價 HK$496/2 位 ) 星期六日及公眾假期 HK$298/2位，平均HK$149/位 (原價HK$596/2位) *每節 2小時45分鐘，優惠共2位同時體驗 優惠網址 優惠詳情：預訂日期：2023年10月10日15:00至 10月16日23:59 使用日期：2023年10月11日至11月30日 營業時間：星期一至五 – 11:00 – 20:00 星期六、日及公眾假期：10:00 – 21:00 地址：荃灣楊屋道88號PLAZA 88 7樓全層及8樓2號舖 - Triangle Plus