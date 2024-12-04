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生活
2024-12-04 16:00:00

親子好去處｜香港挪亞方舟星域探旅引發STEM興趣 化身太空人揸太空船無人機/智能機械臂採岩石

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親子好去處｜化身太空人揸太空船無人機/智能機械臂採岩石 香港挪亞方舟星域探旅引發STEM興趣
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小朋友總是對宇宙有滿滿的好奇心，今個冬日不妨帶他們到香港挪亞方舟參加一場星際之旅，一當太空人的滋味吧！香港挪亞方舟將於1221日至明年11日（逢星期六日及公眾假期）推出「星域探旅」，小朋友可以穿上太空衣走進模擬駕駛艙揸太空船，甚至嘗試操控智能機械臂採集月球岩石及展開星際救援任務，將陷於危急關頭的太空人帶回安全地方，絕對能滿足小朋友對太空人的強烈的好奇心。玩累了，可以入住2大全新升級主題房「星宇漫遊」及「飛行歷險」休息一晚。

香港挪亞方舟「星域探旅」

換上太空衣體驗太空人工作

香港挪亞方舟推出「星域探旅」，最適合熱愛宇宙的大小朋友到場參加。於衝天太空艙中，各位太空人可穿上太空衣化身太空人，體驗衝上外太空。現場設有多個中國航天火箭模型及太空人生活冷知識，讓各位認識更多太空奧秘。 

小小太空人們換上太空衣及參觀展覽後，就要準備接受升空訓練，通過應變力以完成任務。到達月球後，小小太空人們要發揮手眼協調，用智能機械臂收集月球岩石。當然不少得試玩室內無人機，體驗極速飛馳的刺激。如果覺得未玩夠，香港挪亞方舟內設有多種不同運動體驗，當中包括超高滑梯、空中繩網及高卡車，讓小朋友盡情放電！ 

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人均$800玩兩日一夜

香港挪亞方舟新推出「星際翱翔」主題客房住宿套票，兩大全新升級主題房「星宇漫遊」及「飛行歷險」，不但適合一家大細打卡，為旅程留下回憶外，更可讓小朋友恣意投入太空之旅，為旅程劃上完美句號。標誌兩大全新升級主題房的「星際翱翔」住宿套票價錢由HK$1,438(2人入住計)，包括早餐以及香港挪亞方舟主題公園兩天入場門票，並附送太空人Buddies製作室及星際飛行訓練營的玩樂體驗等。 

更多詳情可瀏覽香港挪亞方舟

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