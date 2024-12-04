親子好去處｜香港挪亞方舟星域探旅引發STEM興趣 化身太空人揸太空船無人機/智能機械臂採岩石

小朋友總是對宇宙有滿滿的好奇心，今個冬日不妨帶他們到香港挪亞方舟參加一場星際之旅，一當太空人的滋味吧！香港挪亞方舟將於12月21日至明年1月1日（逢星期六日及公眾假期）推出「星域探旅」，小朋友可以穿上太空衣走進模擬駕駛艙揸太空船，甚至嘗試操控智能機械臂採集月球岩石及展開星際救援任務，將陷於危急關頭的太空人帶回安全地方，絕對能滿足小朋友對太空人的強烈的好奇心。玩累了，可以入住2大全新升級主題房「星宇漫遊」及「飛行歷險」休息一晚。

換上太空衣體驗太空人工作

香港挪亞方舟推出「星域探旅」，最適合熱愛宇宙的大小朋友到場參加。於衝天太空艙中，各位太空人可穿上太空衣化身太空人，體驗衝上外太空。現場設有多個中國航天火箭模型及太空人生活冷知識，讓各位認識更多太空奧秘。

小小太空人們換上太空衣及參觀展覽後，就要準備接受升空訓練，通過應變力以完成任務。到達月球後，小小太空人們要發揮手眼協調，用智能機械臂收集月球岩石。當然不少得試玩室內無人機，體驗極速飛馳的刺激。如果覺得未玩夠，香港挪亞方舟內設有多種不同運動體驗，當中包括超高滑梯、空中繩網及高卡車，讓小朋友盡情放電！