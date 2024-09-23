親子好去處｜香港11個歷史建築10月開放公眾參觀 免費導賞團工作坊參加詳情

香港獨特的歷史背景孕育豐富文化及留下不少古蹟。香港發展局在10月至11月舉辦發「2024古蹟周遊樂」，介紹11個法定古蹟及已獲評級歷史建築。當中香港演藝學院伯大尼校園及猶太教莉亞堂更獲聯合國教科文組職亞太區文化遺產保護獎。家長在國慶或重陽等假期時，不妨帶小朋友參觀免費導賞團及在各區設立的展覽，了解更多香港古蹟歷史及保育文物意義。

「2024古蹟周遊樂」會在10月1日至31日在以下地方舉行，屆時家長和小朋友可參加免費導賞團及工作坊，由專業導賞員帶大家了解古蹟文物的歷史。在10月1日當日，部分歷史建築將舉行免費工作坊及社區音樂表演。 • 香港演藝學院伯大尼校園(伯大尼修院) • 基督君王小堂(聖保祿修院) • 基督科學教會香港第一分會 •前法國外方傳道會大樓 • 藝穗會(舊牛奶公司倉庫南座) • 跑馬地印度廟 • 香港話劇團教育中心(前賈梅士學校) • 回教清真禮拜總堂 • 聖士提反女子中學主樓 • 士丹頓街 88 及 90 號 • 猶太教莉亞堂