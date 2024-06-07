親子好去處｜「馬灣公園二期」巡迴展覽 大自然X藝術X古蹟

馬灣公園第二期以保育和活化馬灣舊村為主題，揉合自然生態環境、藝術及歷史文化等元素，將引入多元化的藝術工作室，提供體驗式藝術活動，亦將設有特色戶外活動場所如野外營地及休閒農莊，以及零售和餐飲場所，成為多元文化藝術村， 為公衆生活注入繽紛色彩。巡迴展覽除向公衆介紹公園特色、馬灣歷史及必去景點外，現場更特設馬灣特色明信片DIY站，公眾可自家製作明信片，完成後更可把明信片投進收集箱內，明信片將會於開幕時寄出，更可獲得「馬灣公園第二期」商戶開幕優惠，鼓勵公衆全方位探索馬灣。首場設於沙田新城市廣場的巡迴展覽已經圓滿舉行，訪客均對「馬灣公園第二期」萬分期待。歡迎大家蒞臨未來兩個月的展覽，體驗馬灣公園的精彩活動，與家人朋友盡情歡度美好時光！

巡迴展覽 3 大必睇必玩展區，展示馬灣歷史小趣聞以及馬灣遊樂指南 ： 九大必去馬灣的原因 踏上遊歷馬灣之旅，感受島上珍藏的歷史文化遺產，包括保佑漁民平安的天后古廟、見證香港開埠的九龍關紀念碑，以及流傳有梅窩舊稱的「梅蔚」石刻等。每一處都訴說著從新石器時代到今 天的悠久歷史，靜待遊客前來探究當中 的故事。此外，遊歷馬灣還能欣賞大自然的美景，例如馬灣大自然公園、大嶺頭登山徑，以及欣賞青馬大橋下的東灣景致。小小的島嶼，卻蘊含著豐富的歷史文化和自然風光，等待遊客來一探究竟！

自然 x 藝文 x 古蹟大探索及明信片 DIY 站 「馬灣公園第二期」集自然、藝術、餐 飲、文化及康樂於一身的全新休閒空間。園內將會有充滿活力的彩色藝術小屋，為遊客提供多元化的娛樂體驗，如 海景餐廳、藝術工作坊，更會舉辦特色戶外活動，為生活增添無限可能。 公衆能在展區透過「馬灣公園第二期」地圖和照片探索馬灣多個特色景點以及即 將開幕的新文創地標。更特設人氣DIY自助明信片區，簡單DIY即可製作出栩 栩如生的彩色小屋，突顯「馬灣公園第二期」特色。公衆可親手寫明信片給未來 的自己或親友，完成後可投入收集箱，「馬灣公園第二期」將開幕後，連同開幕 優惠券一併寄出，誠邀公衆與親友於9月到訪，同迎馬灣新面貌，見證香港全 新旅遊地標的誕生。